Descubra como fazer um bom churrasco sem gastar muito

O churrasco é uma paixão nacional e faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. De acordo com uma pesquisa da consultoria Saga em parceria com a Qualibest, 55% da população assa carnes na churrasqueira pelo menos uma vez por mês – a média nacional é de 15 eventos desse por ano. O levantamento mostra ainda que as confraternizações costumam não ter hora para acabar (80%) e são organizadas principalmente para rever pessoas (84%), reunir a família (70%) ou celebrar datas especiais (50%).
De acordo com o estudo, no Rio Grande do Sul, onde a cultura do churrasco se mistura às tradições e costumes locais, os acompanhamentos favoritos são a salada de batata e o pão de alho. Já em relação aos cortes, os mais populares no Brasil são maminha, alcatra e vazio (fraldinha).
Marcado por casa cheia, encontros informais, finais de semana prolongados e dias ensolarados, o verão é uma das épocas mais propícias para aproveitar um bom churrasco. Alinhado às necessidades e aos costumes da população gaúcha, o atacarejo Stok Center oferece vantagens exclusivas para quem deseja organizar experiências completas, sem comprometer o orçamento.
Além das ofertas disponíveis ao público, a rede valoriza a cultura do churrasco por meio de experiências presenciais relacionadas ao tema. Entre elas, destaca-se a Churraskada Stok Center, realizada no litoral gaúcho. O primeiro evento da temporada 2026 ocorreu em 10 de janeiro, em Tramandaí, reuniu mais de 800 pessoas e ofereceu um cardápio completo (diversos cortes, arroz carreteiro, pão de alho, ovos mexidos e bebidas). Até o final do verão, Capão da Canoa, Torres e Imbé também serão palco de outras edições.
Confira os principais produtos disponíveis e os benefícios de comprar carnes, acompanhamentos e utensílios para churrasco no Stok Center:
Cortes para todos os gostos e bolsos
A ampla variedade de cortes – incluindo linhas premium – é um dos diferenciais do Stok Center. Quando o assunto é carne bovina, é possível encontrar opções como picanha, fraldinha, contrafilé, filé mignon, entrecôte e costela janela, entre outras.
Pernil, filé mignon suíno, costela suína e linguiças variadas também estão disponíveis para os clientes. A seleção de aves, por sua vez, inclui coração, tulipinhas, linguiças, coxas e outros cortes perfeitos para assar na grelha.
Para quem valoriza a praticidade na hora de organizar um churrasco, o atacarejo oferece ainda hambúrgueres prontos, além de linguiças variadas e opções de carnes resfriadas e congeladas.
Acompanhamentos, bebidas e utensílios
Os acompanhamentos são essenciais para uma experiência completa de um churrasco gaúcho. Por isso, o Stok Center oferece produtos como queijo coalho, pão de alho em diferentes apresentações e uma grande variedade de pães. Os consumidores encontram também molhos para carnes, temperos secos e até marinadas.
Outra vantagem é que as unidades do atacarejo são ideais para a compra de bebidas – com ampla variedade de sucos, refrigerantes e cervejas com ou sem álcool – e utensílios para churrasco. É possível encontrar desde itens mais simples, como carvão, lascas de lenha e jogos de talheres, até grelhas, petisqueiras, panelas específicas para o preparo de bifes e churrasqueiras elétricas.
Feirão da Carne, ofertas e compras online
Mensalmente, o Stok Center organiza o Feirão da Carne, uma ação comercial que oferece descontos especiais em diversos tipos de cortes, permitindo que os gaúchos economizem sem abrir mão da qualidade.
A rede conta também com o programa de descontos Clube Stok Center, que reúne preços especiais para clientes cadastrados. Além disso, com o Stok Online, é possível fazer compras por aplicativo ou site, ideal para quem busca praticidade. Após fazer o pedido online, é possível escolher entre retirar os itens em uma loja (de acordo com a disponibilidade) ou receber em um endereço indicado.