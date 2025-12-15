Grupo de Tradição de Marau realiza sua Convenção 2025

Convenção do Grupo Tradição aconteceu no dia 12 de dezembro. Grupo Tradição / Divulgação

A Convenção do Grupo Tradição, realizada em 12 de dezembro, em Marau, reuniu mais de mil participantes. A programação contou com palestras de profissionais de grande influência nacional no ramo de combustíveis, varejo e gestão de pessoas, que apresentaram conteúdos relevantes para gerentes, expositores e convidados. O evento também trouxe 52 expositores em um formato de expofeira, com diversas ativações de marca. Entre elas, destacou-se o lançamento do café Nescafé KitKat.

O Grupo Tradição, que iniciou as atividades em março de 2018, no Norte do Rio Grande do Sul, atualmente se encontra nos três estados do Sul, com postos distribuídos em locais estratégicos que facilitam o dia dos clientes, além do Centro Administrativo em Marau.

De acordo com o diretor comercial do Grupo Tradição, Matheus Brugnera, comparando os dados de mercado do Rio Grande do Sul com a performance da empresa, é possível afirmar que houveram avanços.

– Enquanto o setor registrou, em 2025, uma movimentação praticamente lateral, com aumento de apenas 0,7% no acumulado do ano, nós apresentamos crescimento de 1,9% em relação a 2024. Ou seja, mesmo em um cenário de estagnação, ampliamos nossa participação no segmento de combustíveis – diz.

Confira a entrevista com o coordenador de comunicação do Grupo Tradição, Eduardo Oliveira.

As lojas de conveniência também passaram por mudanças? Que novidades vocês trouxeram para atender o público?

Trouxemos para as lojas de conveniência novos fornecedores voltados ao segmento de saúde e bem-estar com produtos voltados ao fitness e esportivo, participamos mais dos eventos desta categoria se conectando com estes clientes. Hoje, as unidades oferecem linhas de produtos saudáveis e variados para que atinjam todos as preferências.

Como as iniciativas internas da empresa ajudaram a impulsionar os resultados alcançados em 2025?

Sempre fazemos questão de valorizar nossos colaboradores. Esse incentivo é fundamental para que entreguem, lá na ponta, aquilo que buscamos como marca: um bom atendimento e disposição genuína para receber bem o cliente. Também reforçamos a importância de facilitar o dia das pessoas, pois, entendemos que não vendemos apenas combustível, vendemos sonhos.

Quais são as metas do Grupo Tradição para 2026 e como a empresa pretende consolidar sua presença na região?

Em 2025, focamos em fortalecer a marca no mercado, participando de eventos e campanhas de grande visibilidade. Foi um ano de superações que se refletiram nos resultados: a empresa superou o faturamento de R$ 1,2 bilhão no ano, consolidando-se entre os maiores revendedores de combustíveis do RS. Só temos a agradecer por este desempenho e temos a certeza de que o próximo ano será ainda melhor. Para 2026, é continuar “Facilitando o dia das pessoas”, e assim consolidar nossa marca no mercado de varejo de combustíveis.



