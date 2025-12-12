Como economizar nas ceias de fim de ano sem perder a tradição

Stok Center oferece variedade de marcas e preços competitivos. Stok Center / Divulgação

Os principais itens utilizados nas ceias de Natal devem encerrar o ano de 2025 mais caros. De acordo com a prévia do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a variação esperada é de 4,53%.

Apesar da alta dos preços ser inferior à do ano passado – que chegou a 9,16% –, o cenário pode ser desafiador para muitos brasileiros. Diante desse contexto, o Stok Center separou algumas dicas para quem deseja preparar ceias deliciosas sem estourar o orçamento.

1. Estabeleça um limite de gastos

O primeiro passo para se organizar e evitar comprar por impulso neste final de ano é estabelecer um limite de gastos. Assim, é possível ter uma base para montar um cardápio saboroso e que caiba no bolso.

Para definir o montante que poderá ser desembolsado, é possível levar em consideração que, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o valor médio de uma cesta completa de Natal em 2025 é de R$ 453,06. O preço inclui itens como azeite de oliva extra-virgem, azeitona verde com caroço, atum sólido, caixa de bombom, espumante, lombo de porco, macarrão espaguete, molho de tomate, palmito, panetone com frutas cristalizadas, queijo ralado, sucos néctar de laranja e morango, além de vinho tinto.

2. Calcule bem as quantidades

Antes de ir às compras é necessário calcular as quantidades que serão necessárias para as ceias. Fazer isso previamente é essencial para evitar desperdícios e, consequentemente, poupar dinheiro.

Primeiramente, identifique o número total de pessoas que participarão da confraternização, considerando diferentes perfis, como idosos, adultos, adolescentes e crianças. Normalmente, a quantidade de carne por convidado varia de 150 a 250 gramas, dependendo do apetite de cada um.

Quanto mais opções de acompanhamentos, menores devem ser as porções, pois espera-se que os convidados se sirvam com um pouco de cada uma delas. Nesse caso, uma boa pedida é checar as embalagens dos alimentos, já que rótulos de produtos como arroz, farofa e macarrão costumam indicar as quantidades necessárias para diferentes números de porções.

3. Priorize o atacarejo

Escolher bem onde comprar os ingredientes para as ceias de fim de ano pode ser determinante para economizar. A dica principal é dar preferência aos atacarejos, que trabalham principalmente com embalagens maiores e vendidas a preços mais competitivos.

A praticidade é outro benefício oferecido aos clientes do Stok Center. Isso porque, além de contar com unidades físicas em mais de 30 cidades no Rio Grande do Sul, a rede oferece sistemas para compras online. Basta acessar o site ou o aplicativo Stok Online, verificar a disponibilidade do serviço para a sua cidade, fazer o pedido e escolher se deseja retirá-lo em uma das lojas ou recebê-lo em um endereço específico.

4. Aposte em substituições eficientes

Outra estratégia muito adotada para gastar menos, mas sem abrir mão da tradição e do sabor, é substituir itens mais caros e dar preferência a marcas econômicas. Por conta da variedade disponível em suas lojas, o Stok Center é um bom aliado nessa tarefa.

Produtos importados, por exemplo, podem ser trocados por versões nacionais, que costumam ser encontradas a preços mais atrativos. Também é comum substituir carnes como peru e chester por cortes suínos mais baratos ou por frango.

No caso de sucos e refrigerantes, embalagens maiores tendem a ser mais econômicas. Já para quem deseja servir vinhos e espumantes, a dica é ficar atento às opções fabricadas no Brasil, que normalmente oferecem um ótimo custo-benefício.

5. Compare preços e aproveite promoções

Ter o cuidado de comparar preços também pode colaborar muito com a economia das famílias. Além disso, vale a pena aproveitar promoções sazonais voltadas aos produtos mais utilizados nas ceias de Natal e Ano Novo.