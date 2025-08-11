UNA: conheça a construtora que está transformando Passo Fundo

Portfólio da UNA Construtora conta com 12 empreendimentos localizados na Vila Rodrigues. UNA / Divulgação

Elevar o conceito de moradia em Passo Fundo. Essa é a proposta central da UNA Construtora, que desde 2009 constrói empreendimentos de alto padrão no bairro Vila Rodrigues. Neste ano, inclusive, a empresa entrega o Chardonnay 257, torre residencial mais alta do Rio Grande do Sul, com 140 metros e 40 pavimentos.

— Esse projeto reflete muito o crescimento da UNA e de nosso poder de engenharia e arquitetura. Entramos no mercado há mais de 15 anos e, de forma muito respeitosa, conquistamos nosso espaço e os clientes por meio de projetos inovadores e da capacidade de execução. Estamos sempre de olho em novas tendências, tecnologias e atualizações — explica o CEO da UNA Construtora, Cristiano Basso.

A seguir, o executivo fala sobre a trajetória da empresa, destaca os principais diferenciais dos empreendimentos e compartilha planos para o futuro.

Como a UNA Construtora surgiu?

A opção de entrar no mercado de imóveis de médio e alto padrão surgiu porque identificamos uma lacuna na cidade. Naquela época, vislumbramos a possibilidade de entregar um primeiro empreendimento com todas as áreas condominiais decoradas e mobiliadas. Isso foi um sucesso, já que não era algo habitual em Passo Fundo. Nossas inspirações vinham do mercado de Balneário Camboriú, que estava em grande ascensão, e também de Porto Alegre e Curitiba, muito em virtude do clima semelhante.

Por que a UNA escolheu a Vila Rodrigues para a realização de seus projetos?

A escolha está bem relacionada à minha percepção. Quando encontramos o terreno para a construção do primeiro empreendimento, enxerguei um potencial muito diferenciado na Vila Rodrigues. O bairro ainda não era explorado por edificações e tinha um cunho bem residencial e afetivo, que segue sendo um de seus grandes atrativos até hoje. Há uma boa praça nas proximidades, além de colégios e universidades. Além disso, a topografia oferece uma visualização muito bonita da cidade, já que a área fica em um local mais alto.

Quais são os principais diferenciais dos projetos da UNA?

Todos contam com uma complexidade diferenciada, principalmente em relação à harmonia de design, de entrega e da planta dos apartamentos. Nossos projetos sempre foram bem recebidos inicialmente, mas foi a comprovação das entregas com qualidade de execução e pontualidade que levaram a UNA a se firmar como a principal empresa do setor de construção civil de Passo Fundo e região.

Entre os empreendimentos que ajudaram a consolidar ainda mais a empresa, destaco o Chardonnay 257, prédio mais alto do Rio Grande do Sul, e o Cabernet, um condomínio residencial junto ao UNA Open Mall. Este segundo será entregue em 2026 e conta com a certificação FITWELL de qualidade de vida. O projeto tem complexo de lazer completo e um lounge contemplativo de 550 metros quadrados no 18º andar. Além disso, será o primeiro no sul do Brasil a ter um elevador delivery express. Isso significa que os moradores dos 34 pavimentos poderão receber entregas diretamente em seus andares.

Qual é a relação do vinho com os empreendimentos da UNA?

Desde o começo tivemos a intenção de criar uma relação entre os nomes dos nossos empreendimentos. O objetivo era fazer algo marcante, permitindo que os consumidores entendessem que aquela construção era nossa, mas não necessariamente só por conta da marca UNA. Durante um encontro familiar, estávamos tomando um vinho e tivemos a ideia de utilizar nomes de uvas e blends para batizar os projetos. Foi assim que nasceu o primeiro, chamado Villa Carmenerè.

Quais foram os principais reconhecimentos que a UNA já recebeu?

Fomos homenageados inúmeras vezes. Uma das ocasiões mais impactantes foi em fevereiro deste ano, quando recebi o prêmio Top of Business da IB Magazine em Dubai, nos Emirados Árabes. Como o destino é referência na construção mundial de prédios, principalmente de arranha-céus, foi muito interessante estar lá recebendo um prêmio com referência à UNA. Recentemente, também fomos reconhecidos pela Revista Amanhã como uma das 80 empresas que mais inovam no sul do Brasil.

Quais são as principais realizações da UNA até agora e o que a empresa almeja para o futuro?