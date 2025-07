Inverno: sommelier dá dicas para escolher vinhos e montar adega em casa 

Cléber Duarte, sommelier da adega Stok Center. Stok Center / Divulgação

O vinho é uma das bebidas mais apreciadas no inverno. Isso porque, mais do que aquecer o corpo, os rótulos feitos dos mais variados tipos de uvas também abraçam o paladar e a culinária consumida nos dias frios.

Entre tantas opções, muitas dúvidas podem surgir na hora de comprar. Por isso, o Stok Center conta com um especialista que atua como consultor, auxiliando os clientes e sugerindo rótulos mais adequados para diferentes paladares, refeições e orçamentos. Confira as dicas do sommelier Cléber Duarte e desfrute dos melhores vinhos durante toda a estação.

Leia Mais 5 motivos para usar o serviço de compras online do Stok Center

Adega Stok Center tem rótulos diversificados e exclusivos. Stok Center / Divulgação

1. Rótulo x Temperatura

A variação natural de clima ao longo do inverno influencia diretamente a escolha do melhor rótulo. Para os dias frios, o sommelier recomenda os vinhos tintos encorpados e com maior teor de taninos. Além de complementar bem pratos mais pesados, eles aquecem e confortam o paladar. Alguns exemplos são Tannat, Syrah/Shiraz e Cabernet Sauvignon.

– Quando a temperatura estiver mais amena, os vinhos podem ser mais leves e frescos. Vinhos brancos, como o Chardonnay, e tintos leves, como Pinot Noir e Merlot Tempranillo, são boas opções – comenta Duarte.

2. Harmonização com pratos da temporada

O inverno pede um cardápio mais aconchegante e encorpado. À mesa, os caldos e cremes vão bem com vinhos brancos de uvas Chenin Blanc e Vermentino, enquanto as sopas com carne e legumes mais intensos pedem vinhos tintos leves, como os feitos com uva Pinot Noir.

Os brancos de uva Pinot Grigio harmonizam perfeitamente com massas envolvidas em molho branco. Aquelas com carne, por sua vez, têm a experiência valorizada pelos vinhos tintos de Merlot ou Malbec.

Os queijos também estão sempre presentes na estação. O sommelier explica que os azuis, como o gorgonzola, combinam com vinhos adocicados como os da região de Valpolicella. Já os vinhos brancos com uva Chardonnay equilibram com maestria o sabor dos queijos mais suaves.

– Por fim, pratos com carne vermelha afinam com vinhos tintos mais estruturados, feitos com Cabernet Sauvignon, Tannat ou Syrah/Shiraz. Essas castas de uva têm sabores marcantes que equilibram a gordura das receitas – explica o sommelier.

LEIA TAMBÉM 3 receitas incríveis com vinho para fazer em casa

3. Adega particular

– Não é preciso ter muito espaço ou investir muito dinheiro para começar uma pequena adega em casa. Um bom ponto de partida é escolher vinhos versáteis, que combinem com receitas e ocasiões variadas – destaca Duarte.

O sommelier ainda recomenda comprar aos poucos. O ideal é testar diferentes uvas e estilos para descobrir os que você mais aprecia. Nessa jornada, o segredo é aproveitar promoções para variar os rótulos com o tempo. O Stok Center tem uma adega diversificada, com preços acessíveis e rótulos exclusivos – contemplada nas ofertas do Clube Stok Center .

O armazenamento correto também é essencial. As boas práticas incluem instalar a adega em um local sem luz do sol direta, calor ou variações de temperatura. Segundo o sommelier, um armário escuro e fresco, por exemplo, é o suficiente para conservar os vinhos por muito tempo.

4. Especialista em vinhos

Seja para começar, seja para aprofundar conhecimentos, o Clube do Vinho Stok Center é uma forma prática, diferenciada e econômica para elevar sua experiência com a bebida. A iniciativa garante ofertas em uma seleção de vinhos de diferentes regiões e produtores, facilitando a descoberta constante de novos rótulos.