Do crédito a formação de jovens, Sicredi fortalece o agronegócio brasileiro

Proporcionar conhecimento técnico de forma acessível é um dos objetivos do Programa Jovem do Agro do Sicredi. Sicredi / Divulgação

Desde a criação, há mais de 120 anos, o Sicredi caminha lado a lado com o desenvolvimento das comunidades. Entre elas, destacam-se as áreas rurais, onde pequenos, médios e grandes produtores têm acesso a soluções financeiras que acompanham a evolução do agro brasileiro.

— Nosso compromisso com o agronegócio é profundo e estruturante. Não se trata apenas de oferecer crédito, mas de estar presente na vida do produtor rural com soluções que promovem desenvolvimento sustentável, inclusão produtiva e fortalecimento das comunidades — conta o Assessor de Negócios Agro da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Alessandro Mucha.

Uma dessas iniciativas é o Programa Jovem do Agro, que promove o empreendedorismo e a sucessão familiar no campo. Presente em municípios do norte gaúcho, o curso tem duração de 12 meses e contempla jovens de 14 a 22 anos.

Luana Cense procurou o Jovem do Agro para impulsionar propriedade familiar. Sicredi / Divulgação

A estudante de agronomia Luana Cense, de 21 anos, é uma das alunas que procurou o programa para agregar valor à propriedade de sua família, especializada na produção de leite e, informalmente, na fabricação de queijos artesanais, que atualmente são vendidos somente a vizinhos e conhecidos.

Como mulher, me sinto mais empoderada. Sempre ajudei meu pai, mas agora me sinto mais preparada e confiante para continuar e liderar esse processo LUANA CENSE Estudante de agronomia

— Quando surgiu a necessidade de desenvolver um projeto, pensei: por que não transformar o que já fazemos em algo mais estruturado e sustentável? Foi assim que nasceu a ideia do nosso trabalho. A proposta é construir uma agroindústria de queijos, utilizando como principal fonte de energia o biogás gerado a partir de um biodigestor. Para isso, desenvolvemos uma área de cochos na qual os dejetos dos animais são recolhidos e direcionados ao biodigestor. O gás metano gerado será utilizado para aquecer a pasteurizadora de leite na produção dos queijos. Caso haja excedente de biogás, pretendemos adaptá-lo para uso em veículos com kit GNV (Gás Natural Veicular), facilitando a entrega dos produtos — explica a estudante do interior de Passo Fundo/RS.

Leia Mais Sicredi projeta expansão no RS com novas agências e fortalecimento no digital

Todas essas ideias foram debatidas e desenvolvidas nas aulas do Programa Jovem do Agro. O objetivo é que, com a criação da agroindústria, Luana e sua família possam comercializar os queijos formalmente, aumentando o número de vacas na operação e transformando a propriedade em uma verdadeira empresa.

Nesta entrevista, Mucha e Luana falam sobre o Jovem do Agro e a importância do Sicredi para o setor.

Quais foram os principais aprendizados promovidos pelo Jovem do Agro?

Luana Cense – Durante o desenvolvimento do projeto, tivemos acesso a muitas ideias práticas e aplicáveis à nossa realidade. As aulas nos mostraram exemplos reais de pessoas que implementaram soluções simples e eficazes, e isso nos inspirou. Também fomos incentivados a conversar com nossos pais e a apresentar as ideias com embasamento. Antes, não tinha coragem nem conhecimento suficiente para isso. O projeto me deu essa abertura.

Então, um dos principais aprendizados foi perceber a importância do diálogo com nossos pais. Mostrar que temos interesse em dar continuidade à sucessão familiar fez com que os olhos deles brilhassem novamente. Estar presente na propriedade é uma coisa, mas demonstrar que queremos construir algo ali, com propósito, é completamente diferente.

Por que iniciativas como o Programa Jovem do Agro são importantes?

Alessandro Mucha – Trata-se de uma grande oportunidade para os jovens ingressarem no universo familiar e qualificarem o conhecimento a respeito de sua própria propriedade. Com mais aprendizado a respeito de novas tecnologias e exemplos na prática, eles poderão expandir a rentabilidade da produção, o que resulta em mais dinheiro no bolso do produtor e um incentivo para a permanência no campo.

Luana – Minha irmã mais velha, por exemplo, mora na cidade e não tem interesse em voltar para o campo. Eu, por outro lado, permaneci aqui, ajudando nas atividades e cursando Agronomia. Nossa renda vem basicamente da lavoura e da venda esporádica de queijos, o que não é suficiente. Por isso, vejo esse projeto como uma forma de agregar valor à propriedade e garantir minha permanência no campo.

Leia Mais Mais de 150 jovens apresentam soluções inovadoras para o campo em evento em Passo Fundo

Os participantes terminam o programa com uma visão de negócios diferenciada?

Luana – Sim. Hoje, vejo tudo com outros olhos: a lavoura, a propriedade e também o Sicredi, que nos ajudou tanto neste projeto. Como mulher, me sinto mais empoderada. Sempre ajudei meu pai, mas agora me sinto mais preparada e confiante para continuar e liderar esse processo. Esse projeto representa uma oportunidade real de permanência no campo, com dignidade, inovação e sustentabilidade.

Além de projetos como o Jovem do Agro, o Sicredi oferece soluções financeiras e serviços ao setor. Quais são os principais?

Mucha – O crédito rural é uma das principais ferramentas, presente em todas as fases da produção do custeio ao investimento, passando pela comercialização e industrialização. A Cédula de Produto Rural (CPR) tem sido uma alternativa estratégica para antecipação de recursos, especialmente em momentos de maior necessidade de capital. Também oferecemos seguros agrícolas robustos, como Colheita Garantida, Granizo e Multirrisco, que protegem o produtor contra os riscos climáticos.

Outro destaque são as soluções sustentáveis, como o financiamento para energia solar e os consórcios para aquisição de máquinas e tecnologias. Essas iniciativas ajudam a modernizar a produção e a reduzir custos. Já nos meios de pagamento, o Pix tem ganhado cada vez mais espaço no campo, por conta da agilidade e simplicidade, e os cartões de débito e crédito também fazem parte do nosso portfólio, facilitando o dia a dia do produtor.

O Sicredi vai disponibilizar R$ 68 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2025/2026 – 10% a mais em relação ao concedido no ano-safra anterior. O que isso representa para a instituição e seus associados?

Mucha – A liberação de R$ 68 bilhões no Plano Safra 2025/2026 representa um passo importante na consolidação do papel do Sicredi como parceiro estratégico do agronegócio. Esse crescimento de 10% em relação ao ciclo anterior demonstra nossa confiança no setor e o compromisso com o desenvolvimento rural.

O que torna esse cenário ainda mais relevante é como os recursos são direcionados. Há uma distribuição equilibrada entre custeio, investimento, comercialização e CPRs, o que garante apoio em todas as etapas da produção. Além disso, cerca de 70% das operações são voltadas à agricultura familiar e aos médios produtores, por meio de linhas como Pronaf e Pronamp.

Como o Sicredi pretende continuar colaborando para que o agronegócio brasileiro siga prosperando?

Alessandro Mucha – O Sicredi está preparado para contribuir ativamente com esse futuro. Apoiamos o produtor com crédito acessível, soluções digitais, consultoria especializada e investimentos em tecnologias que aumentam a produtividade e reduzem os impactos ambientais. Estamos presentes em iniciativas que envolvem agricultura de precisão, energia renovável e gestão inteligente das propriedades.

Nosso modelo cooperativo nos permite estar próximos, entender as realidades locais e oferecer soluções sob medida. Com mais de 2.900 agências, conseguimos chegar onde o produtor está, com atendimento humano e ferramentas modernas.

Acreditamos que o futuro do agro será construído com base na união entre tradição e inovação. E é justamente essa combinação que nos move: estar ao lado do produtor, oferecendo não apenas crédito, mas parceria, conhecimento e confiança para que ele continue crescendo com segurança e sustentabilidade.