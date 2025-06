Viver com espaço, tempo e ar puro: a proposta do Noah Reserva Natural

Cada espaço de lazer e convivência é pensado para conectar pessoas e natureza. Maxicon / Divulgação

Enquanto o crescimento vertical das cidades segue comprimindo espaços e acelerando rotinas, surge em Passo Fundo uma proposta que caminha na contramão desse movimento. O Noah Reserva Natural, empreendimento da Maxicon, prioriza o conceito de morar com espaço, tempo, conforto, privacidade e conexão com a natureza.

Em uma área de reserva de Mata Atlântica cuidadosamente preservada a poucos minutos do centro da cidade, com fácil acesso à Perimetral Sul e ao Passo Fundo Shopping, o Noah entrega uma experiência que une urbanismo, inovação, bem-estar e exclusividade. Para tanto, são apenas 92 unidades residenciais com lotes de 500 a 800 metros quadrados (com possibilidade de unificação para projetos maiores), cercados de soluções sustentáveis e estrutura de alto padrão. Tudo naturalmente alinhado sob o conceito da biofilia – palavra de origem grega que designa a conexão entre humanos e natureza.

Para além de um condomínio, o Noah se apresenta como um refúgio contemporâneo onde a natureza é protagonista. Assinado pelas arquitetas Ana Paula Wickert (W. Arquitetura) e Maiara Morsch (Shamma Arquitetura), com consultoria de Guilherme Takeda, o empreendimento oferece uma nova opção de urbanismo de alto padrão na região norte do Estado, com arquitetura autoral e gestão personalizada.

Em entrevista, o diretor-executivo da Maxicon, Ivan Máximo Concolatto, compartilha a visão por trás do Noah Reserva Natural e explica como o empreendimento une urbanismo de alto padrão, sustentabilidade e conexão com a natureza.

Conte-nos sobre a inspiração para o Noah Reserva Natural e o que torna essa área tão especial.

A inspiração partiu da própria área, pois hoje a natureza real é o novo luxo. Quando entramos nela pela primeira vez, ainda em 2020, sentimos que ali havia algo muito especial. O protagonismo era da natureza: ar puro, energia diferente e até uma figueira cinquentenária que remete a um cenário de filme. Aliás, descobrimos que essa árvore simboliza conexão com o divino, prosperidade e outras energias positivas.

Além disso, a área é uma reserva de Mata Atlântica com formato de coração, raríssimo. E, mesmo estando a apenas cinco minutos do centro, nela não se escuta o movimento; apenas o canto dos pássaros. É como entrar em um sítio.

Quando o renomado arquiteto Guilherme Takeda visitou o local, disse: “Coloquem uma barra de ouro ao lado dessa figueira – e a barra, mesmo de mil quilos, será coadjuvante.” Segundo ele, nossa área traz a biofilia de forma natural, algo que em outras regiões exige bastante esforço para replicar. Aqui, ela já existe e rege todo o projeto.

Como a biofilia e a biomimética foram aplicadas no projeto arquitetônico e na experiência de viver no Noah?

A biofilia é nosso ponto de partida. Aliás, é uma biofilia “virgem” – já que, de acordo com os proprietários anteriores, que cultivavam nozes, nunca foi utilizado agrotóxico nessa área. Então o Noah é sobre viver em conexão com a natureza, com menos estresse, mais saúde, bem-estar, criatividade e equilíbrio físico e mental. São pílulas diárias de contato com a natureza que restauram a energia.

Nossos arquitetos traduziram isso com soluções criativas, como uma casa na árvore como playground para as crianças, uma cabana de glamping de alto luxo com vista envidraçada para a mata, móveis assinados e até office glamping. A ideia é proporcionar experiências sensoriais com conforto e imersão na natureza. Imagine fazer uma reunião de negócios em meio à floresta! É isso que o Noah oferece.

O Noah propõe uma “nova forma de viver”. Como se traduzem os diferenciais de bem-estar, lazer e estilo de vida para os futuros moradores?

O Noah oferece experiências únicas desde o primeiro momento. Antes mesmo da construção da casa, o proprietário de um lote já pode usufruir da infraestrutura como se fosse um resort de luxo, passando uma noite na cabana de glamping. Já quando tiver sua casa construída, pode oferecer a experiência aos seus convidados.

A adega subterrânea, inédita em Passo Fundo, o lago cristalino de 1.800 metros quadrados e a harvest table – uma mesa ao ar livre para a família inspirada na celebração da colheita – são alguns dos itens que completam a estrutura. Sem falar da figueira, um símbolo de conexão até mesmo com a história do nosso Estado. Outros detalhes envolvem tecnologia inovadora, como o pórtico em madeira engenheirada, e iluminação com cabeamento subterrâneo.

A sustentabilidade é um dos pilares do projeto. Quais práticas estão previstas no Noah?

Todo o empreendimento foi concebido com foco na sustentabilidade, desde a escolha dos materiais até a condução das obras. O projeto está credenciado para certificações ambientais ESG e segue critérios rigorosos de cuidado com o meio ambiente. Além disso, as casas seguirão padrões mínimos sustentáveis e poderão manter esse nível de compromisso ambiental.

Como funciona a gestão inovadora do Noah e o que oferece aos moradores?

A gestão será feita pela empresa Global Governance, reconhecida pela atuação em condomínios de alto padrão em São Paulo. Ela será responsável pela administração completa, oferecendo uma experiência de governança moderna, com centralização de demandas e organização de atividades que sejam de interesse dos moradores. Por exemplo, personal trainer, aulas de natação, transporte escolar e muitas outras atividades e necessidades dos moradores ficarão a cargo da Global. Essa gestão digital especializada e pioneira no Estado garante apoio total ao síndico e evita grupos de WhatsApp desorganizados, por exemplo. Ao mesmo tempo, eleva o padrão de vida e facilita o cotidiano dos moradores.

O Noah também representa uma contribuição para o desenvolvimento urbano. Como esse projeto impacta o entorno e qual é o papel da Maxicon nesse processo?

O papel da Maxicon vai muito além do Noah. A empresa participa ativamente da transformação do território, inclusive liderando ações como a parceria público-privada com a prefeitura de Passo Fundo para viabilizar um novo trevo de acesso ao local.

Investimentos em infraestrutura valorizam o entorno, aumentam a segurança e criam um ambiente urbano mais convidativo. Além disso, a presença do Noah pode atrair novos empreendimentos e serviços, como supermercados, farmácias, escolas, fortalecendo a logística e a qualidade de vida do bairro.

Mas a valorização emocional promovida pelo projeto muitas vezes supera a financeira. É um investimento no intangível, na qualidade de vida.

Por que o Noah é uma oportunidade estratégica de investimento?

Cada lote do Noah é único – seja pela metragem, pela vista ou pela disposição. Não se vende apenas um terreno, mas um produto completo com retorno emocional. É um lugar para viver, criar filhos, resgatar a infância e se curar do cotidiano.

O projeto foi desenvolvido com um time completo: arquitetos, especialistas imobiliários e diversos outros profissionais se uniram e criaram algo inovador. Hoje, os metros quadrados mais valorizados – especialmente em São Paulo – estão inseridos na natureza. E o Noah entrega essa vivência diariamente, como se fosse um resort de luxo particular.

Como foi esta caminhada da Maxicon até a concepção do Noah?

Não se chega a um projeto tão grandioso da noite para o dia. Existe um histórico. Sempre gostei da terra, do empreendedorismo ligado a isso. Em 2016, a Maxicon migrou e se especializou na arte do urbanismo, com três lançamentos até agora: Terrano, Terra Nova e o Noah, de alto padrão. Nos especializamos para focar nisso e buscamos ser referência no mercado do norte do Estado. O feedback que temos recebido, tanto comercial quanto de entrega, nos mostra que o propósito está sendo cumprido. Afinal, a Maxicon é uma empresa mais artesanal, que cuida de cada detalhe.

Se um projeto não tiver alma, desejo, sentido, não o lançamos apenas por lançar. Acreditamos na jornada, em curtir cada etapa do processo do início ao fim. Estamos sempre em movimento, buscando referências fora do país, visitando dezenas de condomínios para entender o que deu certo e o que não funcionou. Essa bagagem nos ajuda a tomar decisões mais certeiras desde o briefing inicial.