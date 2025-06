Cinco dicas para fazer uma festa junina sem comprometer o orçamento 

Stok Center tem produtos variados, loja online e descontos exclusivos. Stok Center / Divulgação

As festas juninas são celebrações que se tornaram parte da cultura popular brasileira. Ao longo de todo o mês de junho, a comemoração é marcada por muita música, dança, comidas e bebidas típicas.

Neste período, é comum que famílias, pequenos comerciantes e empreendedores coloquem a mão na massa para que o São João seja ainda mais especial e saboroso. Para ajudar os consumidores, o Stok Center preparou algumas dicas de como economizar nas festividades mantendo qualidade e tradição.

1. Planejamento

Organizar e programar gastos é o primeiro passo para fazer uma festa junina completa e tradicional sem renunciar à economia. A dica de ouro é montar uma planilha ou lista com todos os produtos necessários para a celebração — desde artigos de decoração e descartáveis (guardanapos, copos, pratos e talheres) até alimentos industrializados e ingredientes frescos. Assim, será possível prever os gastos, comparar preços e otimizar o valor da notinha no final da compra.

2. Receitas caseiras

O sabor da comida caseira é parte essencial das festas juninas. Seja com pratos típicos de cada região — como arroz carreteiro, pinhão assado e cuca de banana — ou com os clássicos como quentão, canjica e maçã do amor, trocar alimentos industrializados por receitas de família é uma forma deliciosa de economizar e, ao mesmo tempo, preservar as tradições culturais do São João.

3. Compras no atacarejo

Mais do que o planejamento, a escolha do supermercado faz toda a diferença na hora de poupar. Comprar no atacarejo, por exemplo, é uma alternativa vantajosa para quem vai adquirir produtos em grandes quantidades.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o consumidor final e os pequenos empreendedores que vendem comidas juninas, ou organizam eventos para celebrar o período, encontram no Stok Center uma solução prática para abastecer a despensa com variedade e preço competitivo. Atualmente são 39 unidades disponíveis, sendo 38 delas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. No dia 1 de julho, Erechim irá inaugurar a 40ª loja da rede.

4. Praticidade

O Stok Online é a plataforma de compras digitais do Stok Center que combina comodidade e ofertas especiais. Pelo site ou pelo aplicativo Stok Online (para Android e iOS ), o cliente pode montar seu carrinho e finalizar as compras sem sair de casa. Há também duas maneiras de receber os produtos: retirada na unidade selecionada ou entrega em um endereço pré-definido — em dia e horário de preferência. Também é preciso verificar a disponibilidade para o CEP informado.

