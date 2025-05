Semana Nacional da Educação Financeira: veja dicas de investimentos

Sicredi possui mais de 300 soluções financeiras à disposição do associado. Sicredi / Divulgação

Em 2024, 33% dos brasileiros economizaram dinheiro, mas menos da metade dessas pessoas alocou os recursos em produtos financeiros. O dado divulgado na 8ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, produzido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) em parceria com o Datafolha, reforça a importância de conscientizar a população a respeito de educação financeira, destacando principalmente as vantagens oferecidas por modalidades de investimentos.

Uma das maiores iniciativas voltadas a esse tema é a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), que começou no último dia 12 e se estende até 18 de maio. Focado em promover diálogos e ações educativas em todo o País, o evento é organizado pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) desde 2014 e conta com a participação de diversas instituições financeiras, a exemplo do Sicredi.

– Falar sobre dinheiro ainda é um tabu em muitas famílias brasileiras. A falta de diálogo sobre finanças impede que as pessoas adquiram conhecimentos básicos desde cedo. Além disso, a educação financeira ainda não é amplamente integrada ao currículo escolar, nem debatida com frequência em sala de aula. Esses fatores contribuem para o despreparo dos jovens ao lidar com questões financeiras na vida adulta, o que, por sua vez, alimenta a desigualdade social e o endividamento da população – analisa a gerente de Captação da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Geise Werzenska.

Em entrevista, a especialista analisa o cenário econômico atual e compartilha dicas para quem quer evoluir no contexto financeiro, incluindo recomendações de investimentos para o público que está começando.

Por que é tão importante falar e compartilhar informações a respeito de educação financeira no Brasil?

A educação financeira é fundamental no Brasil, pois ajuda a população a tomar decisões mais conscientes sobre o uso do dinheiro, evitando endividamentos e promovendo estabilidade econômica. Com mais conhecimento financeiro, dá para planejar melhor o futuro, criar reservas de emergência e investir de forma mais eficiente, o que contribui para o crescimento econômico do País.

Qual é a sua análise sobre o cenário atual de investimentos no Brasil?

De acordo com o Raio X do Investidor Brasileiro, o cenário financeiro mostra uma população majoritariamente sem reservas ou que economiza sem investir. Isso indica a necessidade urgente de educação financeira para transformar a baixa cultura de poupar em uma de investimento com disciplina e constância. A predominância de pessoas sem reservas (52%) e que economizam sem investir (12%) revela uma falta de conhecimento a respeito das opções de investimento disponíveis e os benefícios de diversificar os recursos. Já os grupos dos poupadores (20%) e dos que diversificam seus recursos (17%) mostram que uma parcela da população está começando a entender a importância de investir, mas ainda há muito a ser feito para ampliar essa compreensão.

Quais são os principais fatores que impedem a maioria das pessoas de investir?

Os principais fatores que impedem a maioria das pessoas de investir incluem falta de conhecimento sobre produtos financeiros, medo de perder dinheiro, desconfiança nas instituições financeiras e a complexidade burocrática do sistema financeiro brasileiro. A alta carga tributária e a falta de uma cultura de planejamento financeiro também são barreiras significativas.

Como o Sicredi pode ajudar pessoas que desejam começar a investir?

O Sicredi oferece diversas opções de investimento adequadas para iniciantes, como a poupança, os fundos de renda fixa e os RDCs (Recibo de Depósito Cooperativo). Além disso, proporciona orientação financeira personalizada para ajudar os novos investidores a entender seu perfil de risco e escolher os produtos mais adequados para suas necessidades. A cooperativa também oferece recursos educativos e ferramentas para facilitar o planejamento financeiro.

O Sicredi também pode auxiliar quem já investe e deseja ampliar ou diversificar o portfólio?

O Sicredi oferece uma gama de soluções financeiras, incluindo letras de crédito, fundos de investimento, ações, previdência privada e títulos de crédito privado. A instituição conta com especialistas que fornecem análises de mercado e recomendações personalizadas para otimizar a carteira de investimentos de acordo com os objetivos financeiros do investidor

