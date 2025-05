Os motivos da ascensão da Comercial Zaffari e Stok Center no varejo alimentar 

Crescimento da rede foi impulsionado pela expansão da bandeira Stok Center. Comercial Zaffari / Divulgação

A Comercial Zaffari alcançou um novo patamar em sua trajetória de crescimento no mercado nacional. Conforme o Ranking ABRAS 2025, divulgado em abril pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a empresa subiu da 23ª para a 20ª colocação entre as maiores do varejo alimentar do Brasil. O avanço é resultado do desempenho expressivo obtido em 2024, quando a rede registrou faturamento de R$ 5,7 bilhões, marcando um crescimento de 30,75% em relação ao ano anterior.

– Esse resultado tem um significado ainda maior para a Comercial Zaffari porque, assim como tantas outras empresas gaúchas, também sofremos com as enchentes que abalaram nosso estado há um ano. Provamos nossa resiliência em um período desafiador e muito adverso, crescendo com consistência e impulsionando ainda mais o nosso negócio. Estar entre as 20 maiores empresas supermercadistas do Brasil reflete o trabalho de nossa equipe e reforça nosso objetivo de estar cada vez mais presentes na vida das pessoas – salienta o presidente da Comercial Zaffari, Sérgio Zaffari.

Confira os principais fatores que explicam a ascensão da rede Comercial Zaffari no varejo alimentar nacional:

Expansão com foco no atacarejo

O crescimento da Comercial Zaffari tem sido impulsionado por uma estratégia sólida de expansão da bandeira Stok Center, voltada ao modelo de atacarejo. Desde 2021, quando figurava entre as 30 maiores do país com 24 lojas, a rede praticamente dobrou de tamanho. Atualmente, está prestes a abrir sua 48ª unidade e a previsão é encerrar 2025 com 53 lojas em operação, ampliando sua atuação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Apenas em 2024, foram inauguradas seis novas unidades, e outras cinco devem abrir nos próximos meses – entre elas, a terceira loja de 2025, em Lajeado (RS).

Geração de emprego e impacto regional

A abertura de novas unidades tem gerado impactos socioeconômicos importantes. A cada inauguração, a rede cria centenas de empregos diretos e indiretos, contribuindo para o fortalecimento da economia local. Com isso, a rede com as bandeiras Comercial Zaffari e Stok Center está próxima de atingir a marca de oito mil colaboradores. Além de ampliar sua presença territorial, também se consolida como agente de desenvolvimento nas regiões onde atua, promovendo renda, oportunidades e dinamismo comercial.

Reconhecimento estadual

Além da projeção nacional, o desempenho da Comercial Zaffari tem sido reconhecido no cenário estadual. No Ranking AGAS 2024, realizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), a empresa foi premiada como a que mais cresceu entre as que faturam acima de R$ 1 bilhão. A rede também conquistou a segunda colocação entre os maiores grupos supermercadistas do Rio Grande do Sul, reforçando sua liderança e relevância no mercado regional.

De olho no futuro

Com crescimento consistente, estratégia clara de expansão e reconhecimentos importantes tanto no âmbito nacional quanto regional, a rede Comercial Zaffari consolida-se como um dos principais nomes do varejo alimentar brasileiro. Seu avanço é sustentado por uma combinação de visão de longo prazo, compromisso social e foco na excelência operacional – pilares que guiam os próximos passos da empresa no mercado.