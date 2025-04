Como a Taxa Selic influencia o mercado de investimentos

Taxa básica de juros é usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Sicredi / Divulgação

A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reúne para discutir a necessidade de alterar o valor da Taxa Selic – taxa básica de juros da economia brasileira, usada para controlar a inflação do País. No último encontro, realizado em 19 de março, houve aumento de 13,25% para 14,25%.

– Alterações como essas afetam diretamente o custo do crédito e o retorno de investimentos. Quando a Selic sobe, os investimentos em renda fixa, como CDBs, RDCs e títulos do Tesouro, tendem a oferecer retornos mais altos. Por outro lado, uma Selic mais baixa pode tornar os investimentos em renda variável, como ações, mais atrativos por conta do menor custo de oportunidade – explica a gestora de Captação da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Geise Werzenska.

A seguir, veja pontos importantes para entender a influência da Taxa Selic no mercado de investimentos e aproveitar as modalidades mais rentáveis de acordo com o cenário econômico atual.

● Selic em alta

Atualmente, a Selic está em alta. Isso eleva o custo do crédito, fazendo com que empréstimos e financiamentos fiquem mais caros. Além disso, há um movimento de redução tanto no consumo quanto nos investimentos das empresas.

Por outro lado, o cenário é favorável para quem tem dinheiro investido em renda fixa. Com o crescimento da taxa básica de juros, modalidades deste segmento oferecem retornos mais altos e seguros.

● Melhores investimentos

A especialista do Sicredi indica três opções de investimentos ideais para aproveitar a alta recente da Taxa Selic. O primeiro é o RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), indicado para os cooperados que valorizam segurança e bons retornos.

– Há também as modalidades LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) e LCI (Letra de Crédito Imobiliário), que são isentas de imposto de renda e despontam como excelentes opções para quem busca rentabilidade e isenção fiscal.

● Diversificação é essencial

Diversificar a carteira é uma das melhores estratégias para ser um bom investidor. Esse processo pode ser feito com base no movimento e nas tendências de alta ou queda da Taxa Selic ou de acordo com outras alterações econômicas capazes de impactar o mercado.

Os associados do Sicredi contam com o auxílio de especialistas dedicados a entender tanto o cenário atual como o momento de vida de cada pessoa, direcionando as opções de investimentos mais adequadas como soluções inteligentes.

– Há um amplo portfólio para investimentos em renda fixa, com taxas pré e pós fixadas, renda variável, fundos de investimentos e Previdência Privada. Em nosso Home Broker, disponibilizamos compra e venda à vista de ações no mercado, fundos imobiliários, ETFs e BDRs. Com a Selic a 14,25%, os investimentos em renda fixa são altamente recomendados, mas também é crucial diversificar o portfólio. Considerar setores resilientes e empresas com forte potencial de crescimento pode ser uma estratégia inteligente para equilibrar riscos e retornos — aponta Geise.

● Próximas alterações da Selic

As expectativas para as próximas alterações da Taxa Selic em 2025 são de grande interesse para investidores e economistas. Por isso, vale a pena ficar atento aos resultados de cada reunião do Copom.