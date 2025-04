3 dicas para reduzir os custos das compras de Páscoa

Stok Center conta com 36 unidades na região Sul do Brasil. Stockah / stock.adobe.com

A Páscoa, celebrada este ano em 20 de abril, é uma das datas mais aguardadas pelo varejo de alimentos e pelos consumidores. No entanto, com a alta nos preços dos chocolates e dos itens tradicionais para o almoço, a exemplo de pescados e vinhos, economizar tornou-se essencial.

Confira três formas para reduzir os custos das compras de Páscoa:

1. Planejar-se

A principal estratégia para economizar é o planejamento antecipado. Fazer uma lista do que realmente precisa ser comprado evita compras por impulso e permite comparar preços entre diferentes marcas. Vale, inclusive, definir um teto de gastos. O valor depende do orçamento de cada família. O importante é que não resulte em dívidas nem em dor de cabeça. Com o montante definido antes de sair de casa, vá às compras e não o ultrapasse.

2. Substituir itens caros

Outro fator determinante para quem busca economia é optar por alternativas mais acessíveis. Uma dica, por exemplo, é substituir os ovos de Páscoa por barras de chocolate ou caixas de bombons, que oferecem um custo-benefício maior. Isso porque, diante da alta do preço do cacau, que chegou a subir 189% na bolsa internacional, no último ano, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a expectativa é que os tradicionais doces fiquem até 12% mais caros no País.

Além disso, comprar ingredientes mais acessíveis para receitas caseiras pode ser uma opção mais econômica e personalizada para celebrar a data. Aqui, vale a pena substituir o bacalhau, que sofreu aumento de 15,72% durante a quaresma de 2025. A pesquisa realizada pelo Mercado Mineiro, no entanto, aponta que a sardinha barateou 14% e o filé de surubim reduziu 13,75%.

3. Aproveitar descontos e ofertas

A dica final para economizar é ficar atento às promoções e aos programas de descontos oferecidos pelos supermercados. No Stok Center, por exemplo, os clientes podem aproveitar ofertas especiais durante toda a Semana da Páscoa, garantindo preços mais vantajosos em chocolates, pescados e outros itens tradicionais da época.

Outra vantagem da rede de atacarejo da Comercial Zaffari é a possibilidade de compras remotas, ideal para quem deseja praticidade e conforto. Pelo Stok Online, os consumidores podem acessar ofertas exclusivas e garantir os produtos da Páscoa sem sair de casa. Quem optar pelas lojas físicas, por sua vez, pode aproveitar as ofertas do dia, além de condições especiais para cadastrados no Clube Stok Center, que recebem descontos diferenciados em diversos produtos.