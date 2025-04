21ª edição da Fenamilho Internacional ocorre de 19 a 27 de abril 

21ª edição tem mais de 500 expositores confirmados. Fenamilho / Divulgação

A Fenamilho Internacional é um dos eventos multissetoriais mais importantes do Rio Grande do Sul. Após sete décadas de história, a 21ª edição reafirma sua relevância no cenário estadual e nacional, reunindo negócios, cultura, entretenimento e tradição. De 19 a 27 de abril, Santo Ângelo – a Capital das Missões Jesuíticas – será palco de uma série de oportunidades, inovações e grandes encontros.

Na última edição, a feira recebeu mais de 200 mil visitantes. Para 2025, a expectativa é ainda maior. Já são mais de 500 expositores confirmados e um grande circuito de negócios voltado à tecnologia e ao agronegócio. Para ficar ainda mais completo, o evento também conta com programação de shows nacionais, apresentações culturais e gastronomia.

O ingresso para a Fenamilho Internacional 2025 custa R$ 15 – com exceção do dia 22 (terça-feira), em que o acesso será gratuito. Já os shows têm a própria bilheteria online .

Em entrevista, o presidente da Fenamilho Internacional, Luís Alberto Voese, conta mais sobre a 21ª edição da feira.

Qual é o propósito e a essência da Fenamilho?

A Fenamilho nasceu com o propósito de valorizar a força do agronegócio, especialmente a produção de milho, que é um dos pilares da economia regional. Com o passar dos anos, a feira evoluiu, mas manteve sua essência: ser uma vitrine da capacidade produtiva, da inovação e da cultura do povo missioneiro. O evento é, acima de tudo, um espaço de celebração das conquistas do campo e da cidade, unindo tradição, tecnologia e desenvolvimento.

Por que a feira é considerada um palco de negócios, inovações e conexões?

A Fenamilho reúne, em um único espaço, empresas de diferentes segmentos, produtores rurais, empreendedores, entidades e instituições. Esse ambiente favorece o surgimento de parcerias e o fechamento de negócios importantes para a economia local e regional. Além disso, promove debates e palestras que atualizam os profissionais do setor e incentivam a inovação contínua e o desenvolvimento turístico regional.

Como o evento se desenvolveu para além do agronegócio e tornou-se multissetorial?

Ao longo das edições, a Fenamilho entendeu que o desenvolvimento regional depende da integração entre diversos setores. Assim, passou a dar espaço também para a indústria, o comércio, o setor de serviços, a educação, a cultura e o turismo. Essa diversificação fez com que a feira se tornasse um reflexo do dinamismo econômico e social da região, atraindo novos públicos e consolidando sua importância no calendário estadual de eventos.

Como a sua trajetória como voluntário e presidente se conecta ao legado do evento?

A ligação com a feira vem de berço. Minha mãe, Vali Sachs Voese, foi a primeira rainha da Fenamilho, eleita em 1954. Hoje, lidero o evento que ajudou a moldar minha família, minha cidade e meu amor pela cultura missioneira. Presidir uma Fenamilho é uma honra para qualquer santo-angelense, mas, para mim, tem significado ainda maior.

Quais serão os principais destaques da Fenamilho 2025?

A 21ª Fenamilho Internacional promete surpreender com novidades em todos os setores. Os destaques incluem uma ampla exposição de máquinas e tecnologias agrícolas, programação de encontros e palestras técnicas, mais de 70 atrações culturais com apresentações locais, arena com shows nacionais, gastronomia regional e espaços interativos para toda a família. A feira também trará uma edição especial comemorativa, valorizando os marcos históricos do evento que comemora 70 anos.

Quais são as expectativas gerais para os dias de encontro e o impacto regional pós-feira?