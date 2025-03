Economia no bolso: por que o atacarejo cresce no RS?

Stok Center contempla 35 unidades no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Stok Center / Divulgação

Ao combinar características de atacado e varejo, os chamados atacarejos atraem tanto consumidores finais atrás de preços mais competitivos quanto pequenos comerciantes em busca de abastecer seus estabelecimentos. Essa versatilidade, inclusive, impulsiona o crescimento do setor no Brasil.

Dados compilados pela consultoria Scanntech mostram que as redes regionais de atacarejo cresceram 7,8% em faturamento em 2023 — acima dos 6,5% dos supermercados convencionais. Um dos Estados em que esse modelo mais se expande é no Rio Grande do Sul. Em 2023, os atacarejos já somavam 38% do varejo alimentar local. Os números são de um levantamento da consultoria NielsenIQ.

Nesse contexto, o Stok Center se posiciona como uma das principais redes do segmento no Rio Grande do Sul. Com a proposta de oferecer produtos com valores acessíveis tanto para consumidores finais quanto para pequenos comerciantes, a bandeira de atacarejo do Comercial Zaffari tem ampliado sua presença no Estado, proporcionando mais opções para quem deseja economizar sem abdicar da qualidade.

Veja os principais diferenciais da rede Stok Center:

Preços e variedade: A conveniência de encontrar tudo em um só lugar e a possibilidade de economizar tornam o atacarejo uma opção atrativa para diversas necessidades de compra. Ao escolher o Stok Center, os consumidores gaúchos usufruem de preços competitivos e variedade de produtos, além de contar com a confiança de uma marca consolidada no mercado.

A conveniência de encontrar tudo em um só lugar e a possibilidade de economizar tornam o atacarejo uma opção atrativa para diversas necessidades de compra. Ao escolher o Stok Center, os consumidores gaúchos usufruem de preços competitivos e variedade de produtos, além de contar com a confiança de uma marca consolidada no mercado. E-commerce: O Stok Online permite que os clientes façam compras de maneira rápida e sem deslocamento, eliminando o tempo gasto em filas e na busca por produtos. Além disso, funcionalidades como o agendamento de entrega e a opção de criar listas, contribuem para o cliente poder planejar melhor sua rotina.

O Stok Online permite que os clientes façam compras de maneira rápida e sem deslocamento, eliminando o tempo gasto em filas e na busca por produtos. Além disso, funcionalidades como o agendamento de entrega e a opção de criar listas, contribuem para o cliente poder planejar melhor sua rotina. Programa de descontos: O Clube Stok Center é um programa de descontos que funciona por meio de um simples cadastro. Após o registro, basta o cliente informar seu CPF no caixa antes de passar as compras para aproveitar benefícios exclusivos. Vale destacar que também é possível acessar ofertas específicas online.

O Clube Stok Center é um programa de descontos que funciona por meio de um simples cadastro. Após o registro, basta o cliente informar seu CPF no caixa antes de passar as compras para aproveitar benefícios exclusivos. Vale destacar que também é possível acessar ofertas específicas online. Impacto local: O Stok Center contribui para a economia local ao gerar empregos diretos e indiretos nas regiões em que atua. Na prática, a presença da rede estimula o desenvolvimento econômico ao apoiar fornecedores locais e participar de ações comunitárias, reforçando seu compromisso com as comunidades gaúchas.