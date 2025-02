5 motivos para usar o serviço de compras online do Stok Center

Clientes podem fazer compras pelo app ou site do Stok Online. Stok Center / Divulgação

Ter presença online é essencial para os negócios. Segundo o levantamento “Presença Digital”, da HostGator – multinacional de hospedagem de sites e serviços na web –, 58% das empresas passaram a investir no ambiente digital após 2020 e, entre essas, 64% notaram aumento nas vendas com a implementação do formato.

Por isso, o Stok Center tem intensificado sua presença no ambiente digital. Em 2024, a empresa também iniciou a expansão de suas lojas físicas, o que levou à ampliação do e-commerce, garantindo que mais clientes tenham acesso ao serviço. Atualmente, 16 unidades oferecem a conveniência do Stok Online, disponíveis via site e aplicativo.





De acordo com a assessoria de comunicação da Comercial Zaffari/Stok Center, a expansão possibilitou maior variedade de produtos, um atendimento mais ágil e melhores condições logísticas, garantindo que um número crescente de consumidores aproveite os benefícios de comprar pelo e-commerce.

E para 2025, a empresa busca continuar a ampliação do atendimento físico e, consequentemente, do online.

Confira cinco motivos para utilizar o Stok Online na hora de fazer as compras:

⦁ Conveniência e comodidade

Com tantas tarefas no dia a dia, encontrar formas de agilizar esses processos é essencial. Ter um serviço na palma da mão para realizar as compras traz ainda mais conveniência e comodidade aos consumidores.

Segundo a empresa, essa facilidade é vantajosa porque permite fazer compras sem sair de casa, acessando o site ou aplicativo (disponível para Android e iOS) a qualquer momento. Além disso, funcionalidades como o agendamento de entrega e a criação de listas de compras ajudam o cliente a planejar melhor sua rotina.

⦁ Ofertas exclusivas

Um dos grandes atrativos do aplicativo são as ofertas exclusivas. No site e no aplicativo, os clientes contam com promoções diversificadas de produtos, além de campanhas de frete grátis.

Os consumidores ainda podem ampliar a quantidade de descontos ao se cadastrarem no Clube Stok Center. Os associados têm acesso a ofertas especiais nas lojas físicas e no e-commerce.

⦁ Facilidade no processo de compra

Com a digitalização do varejo e a necessidade de oferecer uma experiência mais acessível e ágil, o e-commerce do Stok Center foi lançado para atender tanto consumidores de varejo quanto aqueles que compram no atacado.

Conforme a empresa, os desenvolvedores pensaram em cada detalhe, criando uma funcionalidade que facilita as compras em grande volume, além de descomplicar a recompra de itens essenciais.

⦁ Métodos de pagamento

O Stok Online conta com diversos métodos de pagamento. O serviço aceita cartões de crédito (Visa, Mastercard, Amex, Elo e Hipercard) e débito (Visa, Mastercard, Elo, Banricompras, Cabal, Verde Card, Caixa Tem e Vero Pay), Pix, Maxicartão e cartão alimentação (Sodexo, Pluxee, Verde Card, Ticket Alimentação, VR Alimentação e Alelo Alimentação).

As compras realizadas com cartão de crédito e Pix são pagas online. Já os clientes que preferirem utilizar outro método farão o pagamento no momento da entrega.

⦁ Segurança na entrega

O processo de entrega do Stok Online é todo pensado para garantir qualidade e comodidade aos clientes. Por isso, há uma equipe que verifica a validade e o frescor dos itens no momento da separação.

Produtos perecíveis, assim como resfriados e congelados, são armazenados e transportados em condições ideais para garantir a integridade do alimento até o momento da entrega. Além disso, caso algum item esteja em falta, o cliente pode optar por uma substituição sugerida.