Onde comer em Passo Fundo: veja 4 restaurantes de comida internacional

Feijoada ou croissant? Parrilla ou schnitzel? Na Copa do Mundo, a rivalidade entre países acontece dentro de campo, mas em Passo Fundo, é possível decidir no paladar.

Brasil, Alemanha, França e Uruguai, são quatro dos países que disputaram esta edição da Copa, e que somados, contabilizam 13 títulos. Seus sabores típicos estão presentes em restaurantes e estabelecimentos da cidade, sem precisar viajar.

A reportagem de GZH percorreu quatro endereços para mostrar como a culinária dos maiores campeões da Copa pode ser encontrada na cidade. Veja a lista abaixo:

Brasil: a tradição da feijoada do Gallu's Restaurante

Símbolo da culinária nacional, a feijoada é um dos sabores que melhor representam o Brasil. Em Passo Fundo, é possível provar no Gallu's Restaurante, que há 15 anos serve, todos os sábados, um buffet com feijoada acompanhada de arroz, couve, laranjas fatiadas e pãozinho.

A receita leva ingredientes defumados, como bacon e linguiça calabresa, em uma combinação que remete à culinária mineira. Para o cozinheiro Vilson Biasuz, o diferencial está na personalidade do preparo e no cuidado com os temperos.

— Acho que nosso maior diferencial é a personalidade e identidade, nossa comida é bem temperada, potencializando o sabor de cada ingrediente. Temos uma característica de Minas Gerais, no tempero, mas nossa raíz é brasileira. Nosso buffet sempre tem um escondidinho, uma farofa, um frango com quiabo, e, sempre aos sábados, a feijoada — resume.

Para abrir o paladar, todo cliente do Gallus é recepcionado com caldinho de feijão, servido diariamente como cortesia da casa. No restante do buffet, há ainda três opções de proteínas e uma variedade de legumes da estação preparados de diferentes formas, reforçando uma característica marcante da culinária brasileira: a fartura, a diversidade de ingredientes e os sabores caseiros.

Endereço: Rua General Osório, 1036, Centro

Horário: segunda a sábado, das 11h30min às 14h

Da França, o croissant da Mamãe Faz Pão

Se a feijoada é a cara do Brasil, o croissant é quem representa a França. A receita leva técnica refinada da viennoiserie — de pães doces e amanteigados. Em Passo Fundo, a Mamãe Faz Pão mantém essa tradição com produção artesanal inspirada nas padarias francesas.

O negócio nasceu há seis anos, impulsionado pela paixão da fundadora Jéssica Risso de Camargo pela culinária francesa. O croissant é a base do cardápio e aparece tanto na versão clássica, que pode ser recheada de doces ou salgados, quanto na versão “supreme” em formato arredondado. Além do cardápio da Mamãe, a empresa ainda fornece o produto para confeitarias e até hamburguerias, que criam versões de sanduíche com o croissant.

— O croissant é, sem dúvida, nosso campeão de vendas. Somos uma padaria artesanal, especializada em viennoiserie, que é a junção da confeitaria com a panificação. A inspiração é francesa, mas a gente dá uma abrasileirada nas combinações — adianta Jéssica.

Antes de se desmanchar na boca, cada croissant leva cerca de três dias para ficar pronto. O processo inclui o descanso e a fermentação da massa, a delicada laminação com manteiga, a modelagem e, por fim, a etapa de forno. O resultado é a casquinha dourada e crocante por fora e um miolo leve e aerado, características que fizeram do croissant um dos maiores ícones da culinária francesa.

Endereços: Vila Rodrigues (Rua Senador Pinheiro, 208), aberto de terça a sábado, das 9h às 18h30min; e no Centro (Capitão Eleutério,169) aberto de quarta a sexta-feira, das 14h às 18h30min, e aos sábados das 9h ao meio-dia.

Da Alemanha, os fartos e clássicos do Witzig

Schnitzel acompanhado de batatas com mostarda, saladas e arroz a grega. Eduarda Costa / Agencia RBS

A fartura é a principal característica da culinária da Alemanha, famosa por uso de carne de porco, batatas, salsichas e mostardas. Um dos grandes clássicos é o schnitzel, prato com bife suíno bem fino e empanado, que em Passo Fundo é servido há 30 anos no Restaurante Witzig.

O espaço funciona no segundo andar do Hotel Germânias, e tem um cardápio voltado para a culinária alemã, com outros três pratos típicos: o joelho de porco (o Eisbein), a massa caseira com salsicha alemã (Spätzle) e a panqueca de batata (Kartoffelpuffer). Todos são marcados pela potência de sabor, como resume a cozinheira do Witzig, Tais Amaral:

— Todos são pratos marcantes no paladar, com mistura de sabores. Na aparência, também dá para “comer com os olhos”. Todos os que fizemos, em tese, servem uma pessoa, mas eles são bem fartos como manda a tradição alemã. Quem prova, sempre volta para repetir.

O mais queridinho é o schnitzel, feito de filé mignon suíno empanado em farinha flocada. Para acompanhar, arroz a grega e outro clássico: uma batata típica de Munique, cozida e preparada com mostarda e bacon.

Endereço: Segundo andar do Hotel Germânias (Rua Antônio Araújo, 233, Centro)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30min e das 19 às 21h30min, e aos sábados somente às 19h as 21h30min

Do Uruguai, o assado da parrilla do Abrazzado

Carnes de alta qualidade assadas à lenha na grelha são o "modo uruguaio" de fazer o churrasco. A parrilla leva carnes nobres como bife de chorizo, entrecot e assado de tira. Sem precisar viajar para o Uruguai, é possível saborear o assado contratando o serviço da Abrazzado, em Passo Fundo.

A empresa trabalha no modo de eventos a domicílio, levando toda a estrutura de churrasqueira, grelhas e aparatos para preparar a parrilla no local agendado. O cardápio da Abrazzado ainda conta com três modalidades de churrasco, mas a parrilla é a mais pedida.

— O churrasco esteve na minha vida desde criança, mas fui me desafiando em novos cortes, lenhas e formas de assar, até que isso se tornou meu trabalho. Hoje trazemos o sabor uruguaio pra cá, com estilo e técnicas deles, e a brasa marcante que dá sabor e cor para a carne — comenta um dos sócios-fundadores, Fernando de Godoi.

O foco é o sabor natural da carne, temperada apenas com sal para parrilla e finalizada com o clássico molho chimichurri. Na Abrazzado, ainda há choripan de entrada, com uma receita abrasileirada com incremento de alho poró e queijos. Para experimentar, basta contratar o serviço da empresa.

Informações e reservas: (54) 99912-7788 ou @Abrazzadoo