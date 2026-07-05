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Feijoada x croissant? Veja onde provar em Passo Fundo pratos das seleções mais premiadas da Copa

Do prato brasileiro ao francês, passando pelo schnitzel alemão e pela parrilla uruguaia, restaurantes da cidade seguem as receitas típicas internacionais

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Eduarda Costa

Repórter

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