Destemperados

Dia do Hambúrguer
Notícia

De bacon com Nutella, de sushi ou com pão de cuca: os hambúrgueres mais "diferentões" de Passo Fundo

No Dia do Hambúrguer, três receitas inovadoras misturam sabores e ingredientes típicos na cidade

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS