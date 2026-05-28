De bacon com Nutella, de sushi ou com pão de cuca: os hambúrgueres mais "diferentões" de Passo Fundo

Tuba Nutella, Oriental e Alemãozito Eduarda Costa / Agencia RBS

A tradicional combinação de pão, carne e queijo segue como estrela nas mesas mas, em Passo Fundo, no norte do Estado, ela ganha versões bem mais ousadas. Hambúrguer que mistura doce e salgado e outros inspirados na culinária japonesa são algumas das opções.

No Dia do Hambúrguer, celebrado nesta quinta-feira (18), GZH Passo Fundo percorreu cardápios da cidade para encontrar as combinações mais criativas e "diferentonas" servidas na cidade.

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Hambúrguer de sushi

O "Hambúrguer Oriental" criado pelo Mikuzi Eduarda Costa / Agencia RBS

No Mizuki Sushi, o hamburguer ganha uma cara totalmente nova. A receita do "Hambúrguer Oriental" substitui o pão por um empanado de arroz, acompanhado de salmão em cubos, cream cheese, molho chilli e crispy de cebola roxa e couve.

A ideia foi do sushiman chef Gabriel Saraiva, e entrou no cardápio desde a inauguração do espaço, em novembro de 2025.

— A gente juntou duas receitas que são muito amadas pelo público, e criou uma versão nossa. Acho que o sucesso está aí, em fazer bem feito para que o pessoal goste.

Hambúrguer de bacon com Nutella

Tuba Nutella é um dos mais vendidos no Tubarão Eduarda Costa / Agencia RBS

Firmar uma harmonização inusitada no cardápio foi a ideia do Tubarão Smash Burguer com o "Tuba Nutella". O sanduíche leva smash de carne, queijo cheddar, bacon em tiras, maionese da casa e Nutella.

Conforme a gerente, Tainá Assunção Luft, a receita é uma das mais pedidas do cardápio, agradando dos jovens aos adultos:

— Temos ela há três anos e tem clientes que só pedem ele. Esses sabores que unem doce e salgado fazem muito sucesso e são os nossos mais vendidos.

Hambúrguer com pão de cuca

Alemãozito é um dos mais excêntricos do cardápio do Vaccaro Eduarda Costa / Agencia RBS

Já no cardápio do Vaccaro, misturar chocolate com carne é algo comum. Além de opções com donut no lugar do pão brioche, um sabor mais excêntrico faz homenagem a cultura alemã.

O "alemãozito" foi criado em fevereiro 2024, e leva pão de cuca "raiz", smash de linguiça, bacon, uma mistura de gorgonzola e mussarela, geleia de abacaxi com pimenta e maionese da caseira.