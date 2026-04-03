Destemperados

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Como manter a tradição na Sexta-Feira Santa? Pratos com peixe e vinhos para harmonizar são escolha das famílias

Confira receitas indicadas por sommelier com os pescados mais procurados na principal data do calendário religioso para o setor, a tilápia e o salmão

Eduarda Costa

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