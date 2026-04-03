Como manter a tradição na Sexta-Feira Santa? Pratos com peixe e vinhos para harmonizar são escolha das famílias

Dentro das tradições da Igreja Católica, a Sexta-Feira Santa é reservada para a prática da abstinência. A abstenção de carne vermelha é uma forma de penitência e respeito pela morte de Jesus Cristo, simbolizando sacrifício e luto.
Esse costume do catolicismo teve sua origem provável na Idade Média e, para manter a tradição nesta sexta-feira (3), muitos fiéis substituem o consumo da carne pelo peixe. A data é também uma oportunidade para explorar diferentes sabores e combinações nas receitas com carnes brancas.
Segundo Nathália Formighieri, sócia-proprietária da Big Peixe Vinhos & Pescados, os produtos mais procurados nesta época do ano são o filé de tilápia fresco e o filé de salmão premium fresco. Os dois são vendidos por R$ 64,90 e R$ 119,90 o quilo, respectivamente.
— Nos preparamos o ano inteiro para esse período, pois é a principal data do ano. Selecionando produtos de qualidade e sempre temos muita expectativa — comenta.
Encontros à mesa
Além do peixe, seguindo a tradição, muitas famílias escolhem o vinho para complementar as refeições compartilhadas ao redor da mesa. Pensando nisso, GZH Passo Fundo contou com a ajuda de Nathália, que também é sommelier, para reunir dicas de como harmonizar os peixes e frutos do mar com a bebida.
— São receitas deliciosas para fazerem em casa — adianta.
A seguir, confira duas sugestões de receitas à base de pescados para esta Sexta-Feira Santa e a indicação de vinhos para harmonização.
Risoto de salmão com limão siciliano e vinho branco ou rosé
Ingredientes:
- 400g de salmão sem pele
- 1/2 cebola
- 2 dentes de alho espremidos
- 2 limões sicilianos
- 1,5l de caldo de legumes
- 1 taça de vinho branco seco
- 2 xícaras de arroz arbóreo
- 100g de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino e azeite
Modo de preparo:
- Temperar o peixe com sal para selar no azeite, na mesma panela em que será feito o risoto. Depois retire o salmão e despedace;
- Na mesma panela, adicione mais azeite, uma colher de manteiga, doure a cebola e o alho, acrescente o arroz e, em seguida, o vinho branco até reduzir;
- Regue o arroz com o caldo de legumes aos poucos, até ficar al dente;
- Adicione o queijo parmesão, os pedaços de salmão, suco de um limão e as raspas. Corrija o sal e a pimenta e desligue o fogo;
- Adicione o restante da manteiga e misture ao risoto até estar totalmente derretida;
- Finalize com salsinha, raspas de limão e queijo parmesão;
Para harmonizar, a sommelier indica vinhos sauvignon blanc, chardonnay ou rosé, que vão bem com o risoto de salmão com limão siciliano.
Tilápia com molho de queijos e vinho chardonnay
Ingredientes do peixe
- 800g de filé de tilápia
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Farinha de trigo para empanar
- Cebolinha para polvilhar
Ingredientes do molho
- 1 e 1/2 xícara de creme de leite
- 1 xícara de requeijão cremoso
- 150g de queijo muçarela ralado
- 100g de queijo parmesão ralado
- Orégano a gosto
Modo de preparo
- Tempere os filés de peixe com sal e pimenta;
- Empane na farinha de trigo e frite, aos poucos, em óleo quente até dourar;
- Escorra em papel toalha e transfira para uma travessa;
- Para o molho, coloque o creme de leite, o requeijão, a muçarela, o parmesão e o orégano em uma panela e cozinhe até derreter;
- Regue os filés de tilápia com o molho, polvilhe a cebolinha e sirva.
Para harmonizar a tilápia com molho de queijos, a dica da sommelier são vinhos brancos feitos a partir da uva chardonnay.