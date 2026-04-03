Como manter a tradição na Sexta-Feira Santa? Pratos com peixe e vinhos para harmonizar são escolha das famílias

Salmão e tilápia são os mais procurados.

Dentro das tradições da Igreja Católica, a Sexta-Feira Santa é reservada para a prática da abstinência. A abstenção de carne vermelha é uma forma de penitência e respeito pela morte de Jesus Cristo, simbolizando sacrifício e luto.

Esse costume do catolicismo teve sua origem provável na Idade Média e, para manter a tradição nesta sexta-feira (3), muitos fiéis substituem o consumo da carne pelo peixe. A data é também uma oportunidade para explorar diferentes sabores e combinações nas receitas com carnes brancas.

Segundo Nathália Formighieri, sócia-proprietária da Big Peixe Vinhos & Pescados, os produtos mais procurados nesta época do ano são o filé de tilápia fresco e o filé de salmão premium fresco. Os dois são vendidos por R$ 64,90 e R$ 119,90 o quilo, respectivamente.

— Nos preparamos o ano inteiro para esse período, pois é a principal data do ano. Selecionando produtos de qualidade e sempre temos muita expectativa — comenta.

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Encontros à mesa

Além do peixe, seguindo a tradição, muitas famílias escolhem o vinho para complementar as refeições compartilhadas ao redor da mesa. Pensando nisso, GZH Passo Fundo contou com a ajuda de Nathália, que também é sommelier, para reunir dicas de como harmonizar os peixes e frutos do mar com a bebida.

— São receitas deliciosas para fazerem em casa — adianta.

A seguir, confira duas sugestões de receitas à base de pescados para esta Sexta-Feira Santa e a indicação de vinhos para harmonização.

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Risoto de salmão com limão siciliano e vinho branco ou rosé

Harmonize com vinhos sauvignon blanc, chardonnay ou rosé. Lauro Alves / Agencia RBS

Ingredientes:

400g de salmão sem pele

1/2 cebola

2 dentes de alho espremidos

2 limões sicilianos

1,5l de caldo de legumes

1 taça de vinho branco seco

2 xícaras de arroz arbóreo

100g de queijo parmesão ralado

2 colheres de manteiga

Sal, pimenta-do-reino e azeite

Modo de preparo:

Temperar o peixe com sal para selar no azeite, na mesma panela em que será feito o risoto. Depois retire o salmão e despedace; Na mesma panela, adicione mais azeite, uma colher de manteiga, doure a cebola e o alho, acrescente o arroz e, em seguida, o vinho branco até reduzir; Regue o arroz com o caldo de legumes aos poucos, até ficar al dente; Adicione o queijo parmesão, os pedaços de salmão, suco de um limão e as raspas. Corrija o sal e a pimenta e desligue o fogo; Adicione o restante da manteiga e misture ao risoto até estar totalmente derretida; Finalize com salsinha, raspas de limão e queijo parmesão;

Para harmonizar, a sommelier indica vinhos sauvignon blanc, chardonnay ou rosé, que vão bem com o risoto de salmão com limão siciliano.

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Tilápia com molho de queijos e vinho chardonnay

Tilápia é uma opção mais barata para a data. Natália Gomes / Agencia RBS

Ingredientes do peixe

800g de filé de tilápia

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Farinha de trigo para empanar

Cebolinha para polvilhar

Ingredientes do molho

1 e 1/2 xícara de creme de leite

1 xícara de requeijão cremoso

150g de queijo muçarela ralado

100g de queijo parmesão ralado

Orégano a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés de peixe com sal e pimenta; Empane na farinha de trigo e frite, aos poucos, em óleo quente até dourar; Escorra em papel toalha e transfira para uma travessa; Para o molho, coloque o creme de leite, o requeijão, a muçarela, o parmesão e o orégano em uma panela e cozinhe até derreter; Regue os filés de tilápia com o molho, polvilhe a cebolinha e sirva.