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Tradição de quase 70 anos mantém viva a receita do galeto com massa em Carazinho

Prato que nasceu nos salões paroquiais mobiliza voluntários e pode chegar a mais de 3 mil porções em um único fim de semana

Alessandra Hoppen

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