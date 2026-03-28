Tradição de quase 70 anos mantém viva a receita do galeto com massa em Carazinho

Colorau preparado na gordura é um dos segredos do prato. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

No norte do RS, uma receita de quase 70 anos movimenta o município de Carazinho. São os moradores da cidade de 63 mil habitantes que mantêm viva a tradição do galeto com massa, cuja fama é motivo de fila nas noites de sábados para saborear o prato.

O preparo começa ainda na sexta-feira: o frango é cozido e desfiado, legumes são processados e temperos separados. No sábado pela manhã, o molho toma corpo e vai para as panelas.

A receita leva tomate, cebola, galinha caipira, carne moída, moela e colorau preparado na gordura — segredo para o gosto marcante que diferencia o prato. Já a massa é cozida na hora.

Prato típico

O início dessa tradição em Carazinho tem duas versões difundidas entre os moradores, ambas ligadas à igreja católica.

A primeira conta que nas festas da Paróquia Senhor Bom Jesus era comum a arrecadação de galinhas, que depois eram assadas e vendidas. Por iniciativa do padre João Gheno Netto, os galetos começaram a ser servidos nas festas da comunidade, mas o prato era simples demais para alguns membros da igreja.

— Achavam que era muito pouco servir só a galinha. Foi então que surgiu a ideia de acrescentar a massa com o molho, feita de forma artesanal nos salões paroquiais — conta o padre Mateus Danieli.

Já a segunda versão diz que a ideia veio de Caxias do Sul com o padre Ovídio Sirtoli, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, no início dos anos 1970.

A partir daí, a fama do galeto com massa cresceu e, desde 2011, é reconhecido como prato típico do município. Autor da Lei nº 7360, o ex-vereador Gilnei Jarré relembra como teve a ideia:

— Eu e minha esposa, por longos anos, fizemos parte de uma equipe de voluntários que fazia o galeto. Propus oficializar como prato típico por reconhecer a importância do voluntariado e, principalmente, para garantir recursos financeiros às entidades.

Produção em “massa”

A receita se popularizou entre outras paróquias e entidades assistenciais de Carazinho para arrecadação de fundos. Atualmente, a maioria vende a partir de mil pratos por fim de semana, podendo passar de 3 mil.

— Aprendi a fazer o molho com a minha sogra e agora são mais de 40 anos ajudando. Quando comecei, eram 300 cartões. Hoje a gente chega a fazer para mais de 3 mil. E se tem bastante cartão vendido, são quase 20 panelões de molho — conta a voluntária Vera Pinzon.

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Os milhares de galetos são assados em churrasqueiras das entidades que, ao longo dos anos, investiram em equipamentos modernos para atender a todos os pedidos.

A quantidade de ingredientes também impressiona: para mil cartões, são cerca de 100 quilos de cebola, 100 quilos de tomate e dezenas de quilos de carnes e temperos. Tudo para garantir um prato farto que custa em média R$ 55 e serve até três pessoas.

Trabalho comunitário

Por trás de toda a produção estão os voluntários. A tradição que atravessou décadas ainda mantém o caráter comunitário.

— Na sexta, às vezes tem 15 pessoas. No sábado, passa de 25 e cada um ajuda como pode — diz Vera.

A voluntária Thaise Albuquerque começou a fazer a receita aos 23 anos. Mais de três décadas depois, ela continua ajudando:

— Meu trabalho durante todos esses anos sempre foi totalmente voluntário. Como a frequência dos galetos aumentou, hoje normalmente as equipes são contratadas, mas por valores irrisórios, muitas vezes.

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Mesmo com adaptações ao longo do tempo, a essência do prato produzido em conjunto, para muitas pessoas e com propósito solidário, continua.