Destemperados

Norte do RS
Notícia

Produção de cerveja artesanal envolve nove etapas até chegar ao consumidor

Cervejaria de Barão de Cotegipe, que produz 20 mil litros por mês, explica o processo, desde a moagem do malte até a fermentação e o envase

Emerson Carniel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS