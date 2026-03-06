Produção de cerveja artesanal envolve nove etapas até chegar ao consumidor

Cervejaria produz diferentes estilos, que variam em aroma, cor, sabor e amargor.

A produção de cerveja artesanal segue uma sequência de etapas que começa pela escolha das matérias-primas. O engenheiro de alimentos e cervejeiro Valmor José Bandiera explica que o malte é o principal ingrediente.

— A matéria-prima tem duas finalidades: produzir os açúcares que vão resultar em álcool e gás carbônico, responsáveis pela efervescência, pela espuma e pela característica aromática da cerveja. Diferentes tipos de malte produzem diferentes tipos de cerveja. O lúpulo traz o amargor, polifenóis e a parte aromática — afirma.

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A bebida passa por nove etapas até o resultado final. A cervejaria produz diferentes estilos, que variam em aroma, cor, sabor e amargor.

— Essa diversidade de produtos é possível pela variedade de maltes disponíveis. Com isso, conseguimos oferecer 24 estilos na torneira e cerca de 18 estilos na garrafa, pasteurizados — diz Bandiera.

Localizada no interior de Barão de Cotegipe, no norte do Estado, a cervejaria tem produção média mensal de 20 mil litros. O processo começa com a estocagem e a chegada dos grãos de cevada, seguida pela moagem.

— Na moagem, trituramos o grão para disponibilizar o amido presente no malte. Na mostura, colocamos o malte moído no tanque para misturar com água. Aqui ocorre a transformação do amido em um caldo doce, a maltose — explica.

Após a primeira etapa do mosto, ocorre a filtragem. A sobra sólida é destinada à alimentação animal, e o líquido segue para a fervura.

— Dez por cento do mosto precisa evaporar para que a cerveja tenha o gosto do lúpulo adicionado na fervura e o gosto do malte. Essa é a base da cerveja, antes da fermentação — afirma o cervejeiro.

Na sequência, a bebida passa pela centrifugação, processo que remove pequenos resíduos. A partir daí, o produto entra na fase final.

— A cerveja fica oito dias em fermentação, quando os açúcares do mosto se transformam em álcool e gás carbônico. Aqui também ocorre a clarificação, a decantação da levedura, a maturação e o envase nos barris — detalha Bandiera.