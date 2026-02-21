Versão frita e recheios "diferentões": conheça a pizza coreana feita em Passo Fundo

Pizza retangular tem 40 opções de recheios Eduarda Costa / Agencia RBS

Uma pizza retangular de 24 centímetros, com massa crocante e sabor agridoce ou apimentado: essa é a proposta da KBox Pizza Koreana, a primeira da culinária asiática em Passo Fundo, no norte do Estado.

Inspirada na tendência internacional, a pizza é uma adaptação do tradicional preparo italiano e combina ingredientes e modos de preparo da gastronomia oriental.

Já atuantes do ramo, os sócios-proprietários Indiana Ferreira Pinto e João Kuhn Pereira viram na iguaria a oportunidade de trazer algo diferente para a cidade. A empresa abriu em setembro de 2025 e funciona apenas para entrega e retirada.

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— Já tínhamos o conhecimento na área e conhecíamos a tendência coreana, então nos olhamos e pensamos "por que não?". Nos divertimos pensando a parte criativa da culinária, com as harmonizações de sabores, e queremos inovar cada vez mais — afirma João.

O cliente pode escolher entre 40 recheios doces e salgados, que misturam sabores conhecidos do paladar gaúcho, como costela desfiada, picanha e calabresa, até os mais "diferentões" como frango oriental, salmão e puled pork (sobrepaleta suína defumada). E para quem quer um toque a mais de ousadia, ainda é possível pedir a pizza na versão frita.

— O prato é uma fusão da pizza tradicional com ingredientes da culinária coreana, geralmente no formato retangular. São vários sabores inusitados, unindo carnes e peixes com molhos e modos de preparo orientais. É uma tendência mundial e resolvemos trazer para Passo Fundo — resume o empreendedor.

— O prato é uma fusão da pizza tradicional com a culinária coreana, geralmente no formato retangular. São vários sabores inusitados, unindo carnes e peixes com molhos e modos de preparo orientais. É uma tendência mundial que tem se disseminado e resolvemos trazer para Passo Fundo — resume João.

Frita ou assada, o recheio é farto

Apesar de não ser originalmente coreana, a pizza frita também é uma possibilidade na Kbox. Na hora de fazer o pedido, o cliente escolhe primeiro entre as versões assada ou frita, e depois segue para o recheio.

Na prática é uma pizza "coberta" com outra camada de massa, envolta em panko (farinha japonesa). O resultado é uma massa crocante por fora e bem recheada, mas a versão em nada se assemelha a um pastel, garante o proprietário:

— A massa frita é uma tradição da Itália, mas nós aperfeiçoamos a massa passando na farinha panko. Ela fica bem crocante e não é gordurosa. É uma coisa diferente que oferecemos aqui.

Frango e porco são favoritos

Nos recheios, frango coreano, puled pork e copa com figo estão entre os carros-chefes da pizzaria. O recheio de frango é empanado e servido com molho gochujang (pasta de pimenta), que pode ser substituído por uma versão mais leve, com tarê (molho doce e espesso) ou molho de ostra.

Sabor de frango oriental é um dos mais pedidos. Eduarda Costa / Agencia RBS

Uma versão menos apimentada é o puled pork, que leva uma base de sobrepaleta suína defumada, desfiada e regada a molho barbecue. Já a copa com figo leva o salame artesanal, queijo de búfala e a fruta.

Insumos internacionais

Para trazer ousadia aos recheios, seja no toque agridoce, apimentado ou suave, os chefs usam técnicas e insumos internacionais.

Alguns exemplos são os molhos de soja, gochujang, tarê e molho de ostra. Também é feito pastrami (carne bovina curada em salmoura e temperada com especiarias). Alguns são vendidos nos supermercados locais, mas a maioria é comprada pela internet.

— Acho que a nossa maior dificuldade é encontrar os ingredientes, porque a cidade é carente dessa cultura coreana. É algo que ainda queremos fomentar e fazer crescer mais. Incentivar que as pessoas experimentem coisas novas — diz João.

Onde experimentar a KBox:

Funcionamento: todos os dias, das 18h30min às 23h (somente entrega ou retirada)

todos os dias, das 18h30min às 23h (somente entrega ou retirada) Endereço: Rua Fagundes dos Reis, 1030, Centro

Rua Fagundes dos Reis, 1030, Centro Contato: @KboxPizzakoreana