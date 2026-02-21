Destemperados

Da Ásia ao norte gaúcho
Notícia

Versão frita e recheios "diferentões": conheça a pizza coreana feita em Passo Fundo

São 40 combinações de sabores doces e salgados, com ingredientes orientais e opções de massa assada ou frita

Eduarda Costa

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