O que fazer com o que sobrou da ceia de Natal? Chef ensina a aproveitar alimentos de forma segura e criativa

Com organização e criatividade, é possível transformar as sobras da ceia de Natal em novos pratos saborosos e seguros para os dias 25 e 26 de dezembro. O chef Ricardo Menta orienta sobre como armazenar, o que reaproveitar e o que descartar, além de sugerir receitas práticas.

Para reaproveitar os ingredientes, é fundamental armazená-los corretamente e saber quais itens são adequados para novas receitas práticas e saborosas.

Segundo o chef, o primeiro passo para reutilizar a ceia com segurança é a organização e higiene dos alimentos, evitando contaminações.

— Depois de assado, o peru pode durar até uma semana na geladeira. O ideal é separar ele de todos os outros alimentos, tirar a farofa e guardar em um recipiente fechado — orienta.

A mesma orientação vale para frango, chester, cordeiro e filé. Menta ressalta:

— Cada alimento precisa ser guardado separadamente. Não é indicado misturar tudo em um único recipiente, porque isso pode comprometer a qualidade e a segurança.

Quais alimentos da ceia podem ser reaproveitados

As carnes assadas são as principais aliadas para a produção de outras receitas, desde que não tenham sido preparadas com molhos à base de leite ou derivados. A farofa também pode voltar à mesa, já que dura de quatro a cinco dias na geladeira.

Sobremesas feitas para o jantar de 24 de dezembro também podem permanecer à mesa no dia de Natal. Já as frutas ganham uma nova utilidade.

— No outro dia é possível picar tudo e fazer uma salada de frutas. Ela ajuda não só com a ressaca do álcool, mas também com o cansaço de ficar até tarde com a família — indica o chef.

Itens da ceia que devem ser descartados

Apesar de indicar que os alimentos sejam reaproveitados ao máximo, o chef alerta para itens que oferecem riscos à saúde e devem ser descartados: preparações com laticínios estão nesta lista.O arroz também deve ser descartado.

— Se o arroz ficar duas horas fora da refrigeração, pode adquirir uma bactéria causadora de mal-estar estomacal. O arroz à grega é ainda pior, por conta das verduras, frutas cristalizadas e uva-passa — ressalta.

A tradicional maionese também entra na lista de descarte, mesmo que refrigerada. Para evitar desperdícios, o chef indica o cálculo de 80 g por pessoa.

Receitas práticas para reaproveitar as sobras

O chef Ricardo Menta sugere alternativas criativas para transformar as sobras da ceia em novos pratos. A principal delas, segundo o chef, é o peru prensado. Confira o passo a passo:

Desfiar o peru e misturar com queijo ralado;

Passar a mistura para uma travessa ou bowl e prensar outra por cima;

Deixar ao menos duas horas na geladeira;

Cortar em cubos e assar por alguns minutos no forno.

Outras opções incluem sanduíches com peru fatiado frio ou o uso da carne desfiada em saladas, garantindo refeições práticas, saborosas e sem desperdício.

— Com organização e criatividade, dá pra aproveitar quase tudo da ceia e ainda comer muito bem no dia seguinte — conclui.