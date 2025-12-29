Confira cinco receitas de drinks refrescantes para as festas de fim de ano

Em dezembro, as comemorações de Réveillon reúnem familiares e amigos em torno da ceia. Além dos pratos tradicionais e da música, não podem faltar as bebidas que complementam as celebrações.
GZH traz cinco receitas de drinks fáceis de preparar, utilizando ingredientes como espumante, sucos refrescantes e frutas da estação. São sugestões para quem quer variar nas bebidas durante as festividades.
Há ainda uma opção sem álcool, indicada para crianças e gestantes, mas a recomendação é beber com moderação e manter a hidratação. Confira as receitas a seguir:
Mimosa Tropical
Ingredientes:
- 100 ml de espumante brut bem gelado
- 50 ml de suco de maracujá (preferencialmente natural)
- 1 rodela de laranja para decorar
Passo a passo:
- Coloque o suco de maracujá gelado no fundo de uma taça.
- Incline levemente a taça e complete com o espumante, para evitar que perca gás.
- Decore com a rodela de laranja na borda.
Bellini de Pêssego
Ingredientes:
- 80 ml de espumante
- 40 ml de purê de pêssego
Passo a passo:
- Prepare o purê batendo pêssegos maduros no liquidificador.
- Coloque o purê no fundo da taça.
- Complete com espumante, mexendo suavemente com uma colher para incorporar.
- Sirva bem gelado.
Spritz de Frutas Vermelhas
Ingredientes:
- 80 ml de espumante
- 40 ml de suco de cranberry
- Frutas vermelhas para decorar (morango, framboesa e amora)
- Gelo a gosto
Passo a passo:
- Em uma taça grande, coloque algumas frutas vermelhas e cubos de gelo.
- Adicione o suco de cranberry.
- Complete com espumante.
- Mexa delicadamente e sirva.
Clericot Natalino
Ingredientes:
- 150 ml de espumante
- 50 ml de suco de laranja
- Frutas picadas (maçã, uva e morango)
- Gelo a gosto
Passo a passo:
- Em uma jarra, coloque as frutas picadas e o suco de laranja.
- Adicione gelo para manter tudo bem gelado.
- Complete com espumante e misture suavemente.
- Sirva em taças com pedaços de fruta.
Mocktail Frutado (Sem Álcool)
Ingredientes:
- 100 ml de suco de maçã
- 50 ml de suco de uva branca
- Água com gás
- Uvas e fatias de maçã para decorar
- Gelo a gosto
Passo a passo:
- Em uma taça, coloque os sucos de maçã e uva.
- Adicione gelo e complete com água com gás para dar a sensação de espumante.
- Decore com uvas e fatias de maçã.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.