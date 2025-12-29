Confira cinco receitas de drinks refrescantes para as festas de fim de ano

Drinks ajudam a variar nas festividades de fim de ano. Anahís Vargas / Agencia RBS

Em dezembro, as comemorações de Réveillon reúnem familiares e amigos em torno da ceia. Além dos pratos tradicionais e da música, não podem faltar as bebidas que complementam as celebrações.

GZH traz cinco receitas de drinks fáceis de preparar, utilizando ingredientes como espumante, sucos refrescantes e frutas da estação. São sugestões para quem quer variar nas bebidas durante as festividades.

Há ainda uma opção sem álcool, indicada para crianças e gestantes, mas a recomendação é beber com moderação e manter a hidratação. Confira as receitas a seguir:

Mimosa Tropical

Mimosa com maracujá dá novo sabor ao drink. Anahís Vargas / Agencia RBS

Ingredientes:

100 ml de espumante brut bem gelado

50 ml de suco de maracujá (preferencialmente natural)

1 rodela de laranja para decorar

Passo a passo:

Coloque o suco de maracujá gelado no fundo de uma taça. Incline levemente a taça e complete com o espumante, para evitar que perca gás. Decore com a rodela de laranja na borda.

Bellini de Pêssego

Purê de pêssego é o segredo da receita. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Ingredientes:

80 ml de espumante

40 ml de purê de pêssego

Passo a passo:

Prepare o purê batendo pêssegos maduros no liquidificador. Coloque o purê no fundo da taça. Complete com espumante, mexendo suavemente com uma colher para incorporar. Sirva bem gelado.

Spritz de Frutas Vermelhas

Suco de cranberry dá cor avermelhada ao drink. Milene Magnus / Agência RBS

Ingredientes:

80 ml de espumante

40 ml de suco de cranberry

Frutas vermelhas para decorar (morango, framboesa e amora)

Gelo a gosto

Passo a passo:

Em uma taça grande, coloque algumas frutas vermelhas e cubos de gelo. Adicione o suco de cranberry. Complete com espumante. Mexa delicadamente e sirva.

Clericot Natalino

Receota é um clássico refescante para brindar. Henrique Kochenborger / Especial

Ingredientes:

150 ml de espumante

50 ml de suco de laranja

Frutas picadas (maçã, uva e morango)

Gelo a gosto

Passo a passo:

Em uma jarra, coloque as frutas picadas e o suco de laranja. Adicione gelo para manter tudo bem gelado. Complete com espumante e misture suavemente. Sirva em taças com pedaços de fruta.

Mocktail Frutado (Sem Álcool)

Suco de maçã e água com gás formam um mocktail. Atlas / adobe.stock.com

Ingredientes:

100 ml de suco de maçã

50 ml de suco de uva branca

Água com gás

Uvas e fatias de maçã para decorar

Gelo a gosto

Passo a passo:

Em uma taça, coloque os sucos de maçã e uva. Adicione gelo e complete com água com gás para dar a sensação de espumante. Decore com uvas e fatias de maçã.

