Queijo brie folhado com damascos: conheça a receita preferida da chef Lisete Biazi

Lisete é famosa em Passo Fundo pela qualidade das comidas, apresentadas no Clube Comercial. Lisete Biazi / Arquivo Pessoal

Quem já provou a comida da chef Lisete Biazi sabe: cada prato leva um toque de carinho e muito sabor. Tamanho talento a levou a números marcantes em 33 anos de atuação, acumulando mais de 8 mil eventos na bagagem gastronômica em Passo Fundo.

No início deste mês, ela iniciou as despedidas do buffet que manteve nas últimas três décadas ao lado do marido, Alcir Biazi, no Clube Comercial. A dupla segue à frente da cozinha até o dia 31 de dezembro.

Com um vasto repertório, que inclui filés, peixes e guarnições, Lisete revelou a GZH Passo Fundo o seu queridinho do momento: queijo brie folhado com damascos.

A receita acompanha a tendência dos pratos que combinam queijos com mel ou geleias e tem figurado entre as mais pedidas pelos clientes.

— Os nossos pratos mais vendidos, do "lado A do disco", sempre são os filés ou peixes. Mas temos adentrado na tendência dos queijos com mel ou geleias, e é fácil de fazer — garante Lisete.

O prato é assado e serve como acompanhamento para carnes vermelhas ou aves. Aprenda a como reproduzir em casa a seguir:

Como fazer

Receita é destaque no buffet preparado por Lisete. Eduarda Costa / Agencia RBS

A receita é simples e leva três ingredientes: massa folhada, uma peça de queijo brie e uma geleia caseira de damasco — que a chef revelou a receita.

Para fazer a geleia basta colocar os damascos para cozinhar em uma panela, com 30% da proporção de açúcar (ex: em 1kg de damasco, serão 300gr de açúcar) e um pouquinho de água. Espere ferver para amolecer e bata grosseiramente.

Com os três ingredientes prontos, coloque tudo em um refratário: uma camada da massa folhada embaixo, a geleia e o queijo brie em cima, cubra com outra camada da massa folhada e asse até dourar.

Mas, é claro, que tem um segredinho da chef:

— O segredo é cuidar na quantidade de açúcar para não forçar, é preciso que o adoçado seja quase que naturalmente do damasco. Não passe da proporção de 30% que não vai ter erro, vai ser um queridão de quem experimentar.