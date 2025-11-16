De geleia a farinha, jabuticaba é destaque na primavera e rende receitas saborosas

Quem tem pomares em casa ou vai à feira com regularidade já percebeu o início da safra de uma das frutas mais características do Brasil: a jabuticaba. O principal período de colheita é durante a primavera, entre os meses de setembro e novembro.
A fruta tipicamente brasileira chama a atenção pela sazonalidade e cultivo demorado. Porém, a depender do clima, as jabuticabeiras podem aparecer carregadas em épocas secundárias, seguindo a colheita até fevereiro, por exemplo.
Conforme informações da Ceasa, a árvore pode levar até 15 anos para começar a dar frutos, pois a planta cresce lentamente. Entretanto, a jabuticabeira apresenta grande longevidade e produz ao menos uma vez por ano.
Produto nacional
Fruta nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é típica do Brasil. O país é o centro de diversidade das espécies do gênero Plinia, destacou a unidade de Fruticultura e de Recursos Genéticos da Embrapa ao Globo Rural.
Atualmente, a fruta é cultivada em outros países das Américas, como Argentina e México, e se desenvolve bem em regiões tropicais e subtropicais. A jabuticabeira é ainda “prima" da goiabeira, pitangueira e eucalipto.
Segundo o IBGE, o país colheu cerca de 5,9 mil toneladas de jabuticaba em 2022. O estado de Minas Gerais lidera a produção, seguido por Goiás, São Paulo e pela Região Sul. Ainda de acordo com dados do instituto, Passo Fundo é a maior produtora no RS.
Benefícios da fruta
A fruta tem casca fina de cor que varia entre roxo-escuro e preto, com uma saborosa polpa branca, doce e translúcida. Mas a jabuticaba também tem componentes bioativos: é conhecida pelos efeitos antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce, e por sua ação anti-inflamatória.
Rica em vitamina C, nutriente essencial para estimular a produção de glóbulos brancos, a jabuticaba ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Seus benefícios podem ser aproveitados por meio da polpa, da casca e até das sementes.
Ideal para consumo in natura, a jabuticaba é versátil e pode ser consumida em geleias, sucos, licores e sorvetes.
- In natura: lave bem as frutas e consuma diretamente, aproveitando todos os nutrientes da casca e da polpa;
- Suco: bata no liquidificador as frutas inteiras com um pouco de água, coe e beba sem adição de açúcar para manter os compostos antioxidantes;
- Chá: ferva as cascas em água por 10 minutos e beba morno;
- Farinha: desidrate as cascas em forno baixo, triture e utilize em receitas de pães e bolos.
Uma alternativa para aproveitar a produção e não perder a colheita é apostar na geleia, cozinhando as jabuticabas com água e açúcar. A casca libera pigmentos naturais e potencializa o sabor.
Receita de geleia de jabuticaba
Ingredientes
- 500 g de jabuticabas maduras
- 1 litro de água
- 1 e ½ xícara (chá) de açúcar (285 g)
- 1 colher (chá) de suco de limão (5 ml)
Modo de preparo
- Em uma panela, adicione as jabuticabas, a água e o açúcar e cozinhe em fogo médio por 30 minutos. Quando esfriar, despeje em um liquidificador e processe rapidamente.
- Coe o líquido em uma panela, em fogo médio, e cozinhe até engrossar levemente.
- Desligue o fogo e adicione o suco de limão, depois transfira para um pote hermético e espere esfriar totalmente.
- Sirva em seguida ou mantenha a geleia sob refrigeração por até sete dias.
