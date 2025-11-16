De geleia a farinha, jabuticaba é destaque na primavera e rende receitas saborosas

Primavera marca a safra da jabuticaba. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Quem tem pomares em casa ou vai à feira com regularidade já percebeu o início da safra de uma das frutas mais características do Brasil: a jabuticaba. O principal período de colheita é durante a primavera, entre os meses de setembro e novembro.

A fruta tipicamente brasileira chama a atenção pela sazonalidade e cultivo demorado. Porém, a depender do clima, as jabuticabeiras podem aparecer carregadas em épocas secundárias, seguindo a colheita até fevereiro, por exemplo.

Conforme informações da Ceasa, a árvore pode levar até 15 anos para começar a dar frutos, pois a planta cresce lentamente. Entretanto, a jabuticabeira apresenta grande longevidade e produz ao menos uma vez por ano.

Produto nacional

Fruta nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é típica do Brasil. O país é o centro de diversidade das espécies do gênero Plinia, destacou a unidade de Fruticultura e de Recursos Genéticos da Embrapa ao Globo Rural.

Atualmente, a fruta é cultivada em outros países das Américas, como Argentina e México, e se desenvolve bem em regiões tropicais e subtropicais. A jabuticabeira é ainda “prima" da goiabeira, pitangueira e eucalipto.

Segundo o IBGE, o país colheu cerca de 5,9 mil toneladas de jabuticaba em 2022. O estado de Minas Gerais lidera a produção, seguido por Goiás, São Paulo e pela Região Sul. Ainda de acordo com dados do instituto, Passo Fundo é a maior produtora no RS.

Benefícios da fruta

A fruta tem casca fina de cor que varia entre roxo-escuro e preto, com uma saborosa polpa branca, doce e translúcida. Mas a jabuticaba também tem componentes bioativos: é conhecida pelos efeitos antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce, e por sua ação anti-inflamatória.

Rica em vitamina C, nutriente essencial para estimular a produção de glóbulos brancos, a jabuticaba ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Seus benefícios podem ser aproveitados por meio da polpa, da casca e até das sementes.

Ideal para consumo in natura, a jabuticaba é versátil e pode ser consumida em geleias, sucos, licores e sorvetes.

In natura: lave bem as frutas e consuma diretamente, aproveitando todos os nutrientes da casca e da polpa;

lave bem as frutas e consuma diretamente, aproveitando todos os nutrientes da casca e da polpa; Suco : bata no liquidificador as frutas inteiras com um pouco de água, coe e beba sem adição de açúcar para manter os compostos antioxidantes;

: bata no liquidificador as frutas inteiras com um pouco de água, coe e beba sem adição de açúcar para manter os compostos antioxidantes; Chá : ferva as cascas em água por 10 minutos e beba morno;

: ferva as cascas em água por 10 minutos e beba morno; Farinha: desidrate as cascas em forno baixo, triture e utilize em receitas de pães e bolos.

Uma alternativa para aproveitar a produção e não perder a colheita é apostar na geleia, cozinhando as jabuticabas com água e açúcar. A casca libera pigmentos naturais e potencializa o sabor.

Receita de geleia de jabuticaba

Geleia é opção para aproveitar a fruta na época da safra. União / Divulgação

Ingredientes

500 g de jabuticabas maduras

1 litro de água

1 e ½ xícara (chá) de açúcar (285 g)

1 colher (chá) de suco de limão (5 ml)

Modo de preparo

Em uma panela, adicione as jabuticabas, a água e o açúcar e cozinhe em fogo médio por 30 minutos. Quando esfriar, despeje em um liquidificador e processe rapidamente. Coe o líquido em uma panela, em fogo médio, e cozinhe até engrossar levemente. Desligue o fogo e adicione o suco de limão, depois transfira para um pote hermético e espere esfriar totalmente. Sirva em seguida ou mantenha a geleia sob refrigeração por até sete dias.