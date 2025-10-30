Receitas para o Halloween: aprenda a fazer gostosuras temáticas para o Dia das Bruxas

Na hora de montar uma mesa temática de Halloween, cupcakes temáticos são opções fáceis e rápidas de receita. Juliasudnitskaya / adobestock.com / Divulgação

O Dia das Bruxas é comemorado nesta sexta-feira (31) e, para quem quer entrar no clima da data, existem várias possibilidades. Além da decoração e das fantasias, a gastronomia também é indispensável, com muitas "gostosuras" assustadoras.

GZH preparou uma lista com sugestões de doces temáticos, que valem tanto para a decoração das mesas, quanto ao cardápio da comemoração. Confira a seguir.

Cupcake monstro

Ideal é que combine com a decoração da festa, sendo assustador e gostoso ao mesmo tempo. Fahrwasser / adobestock.com / Divulgação

O famoso bolinho que tanto faz sucesso em festas infantis também está presente no Halloween. Para decorar e deixar no clima da comemoração, as possibilidades são infinitas.

Depois de assado, basta retirar um pouco do miolo, rechear com sabor de sua preferência e tapar com massa e chantilly. No topo, é possível tanto customizar com confeitos ou gotas de chocolate branco.

Na segunda alternativa, a dica é desenhar, com corante preto e pincel bem fino, bolinhas para formar os olhinhos do monstro. Para finalizar, outra dica é procurar por balinhas de dentaduras de gelatina e servir juntamente.

Chapéu de chocolate

Casquinhas de sorvete também podem dar sobremesas divertidas para a época. Rechear e banhar no chocolate transforma o cone em um chapéu de bruxa.

Separe as casquinhas e banhe-as completamente no chocolate derretido. Decore com confetes e deixe secar em cima de uma superfície com papel manteiga. Cubra também bolachas do tipo maizena redondas de chocolate, pois elas serão as abas dos chapéus.

Assim que as casquinhas de sorvete estiverem completamente secas, recheie com o doce de sua preferência e coloque as bolachas bem no meio da aba de chapéu de chocolate.

Brigadeiros de Halloween

Brigadeiros e docinhos também são opções Olga Lyubkin/ adobestock.com / Divulgação

Aqui a dica é simples. O tradicional brigadeiro das festinhas de criança pode entrar na comemoração com olhos e pernas de chocolate. Além de saboroso, essa versão vai ajudar a decorar a sua mesa.

Dedos de bruxa

Biscoito que imita dedo de bruxa pode ser feito em casa Natkinzu / adobestock.com / Divulgação

Podendo ser feitos com bolacha champanhe, os dedos de bruxa são decorados com chocolate e amêndoas. Para uma aparência perfeita, coloque uma amêndoa na ponta para imitar as unhas da bruxa e faça risquinhos ao longo da bolacha para simular as rugas. Use chocolate ou geleia de morango para colar e dar o efeito de sangue.

Maçã "envenenada"

Frutas e legumes sempre podem fazer parte da festa, se forem criativos Marcin Jucha / adobestock.com / Divulgação

No halloween, as maçãs do amor recebem uma nova cara para se transformar em maçãs "envenenadas" dos vilões e vilãs dos filmes. A receita requer paciência para o açúcar chegar ao ponto de caramelo.

A cara diferente pode ser feita com corante ou chocolate quente. Basta derreter o caramelo e banhar as maçãs. A sobremesa é simples e rápida.