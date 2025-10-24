Cuca alemã: aprenda a receita do clássico que é estrela da Oktoberfest

Nas cidades fundadas pelos imigrantes germânicos, o mês de outubro é sinônimo de celebração. A Oktoberfest é uma das muitas tradições que cruzaram o Oceano Atlântico quando, há 201 anos, os primeiros alemães escolheram o RS para começar uma nova vida.
Na Alemanha, a festa de outubro é realizada na cidade de Munique desde 1810. Além dos bailes com música típica e muito chope, a gastronomia é um dos pontos altos do evento. E uma receita em específico, que também veio na bagagem dos imigrantes, caiu no gosto dos gaúchos e continua a ser reproduzida: a cuca alemã.
Streuselkuchen
Um clássico da confeitaria germânica feito pelas Omas e Mamas (avós e mães), a cuca tem massa baixinha, macia e leve. É complementada por uma generosa farofa crocante, doce e amanteigada, e pode levar recheio ou não.
O nome do doce na Alemanha é Streuselkuchen, traduzido para o português como "bolo de granulados" — no alemão, kuchen significa bolo e streusel pode ser traduzido como granulado.
Porém, mais de dois séculos depois da chegada dos imigrantes ao Rio Grande do Sul, o nome da receita foi simplificado: kuchen virou cuca e o streusel agora é uma legítima farofa brasileira.
A cuca alemã pode ser saboreada no café da manhã, na sobremesa pós-almoço ou lanche da tarde. Com um toque caseiro, vai bem com chás, cafezinho, chimarrão e até acompanhada com linguiça. Esse, inclusive, é um dos pratos mais populares da Oktoberfest.
Seja a qualquer hora, a combinação de massa fofinha e farofa crocante cria um doce irresistível. Confira a seguir como fazer a cuca em casa.
Receita de cuca alemã
Ingredientes da massa
- 1kg de farinha de trigo
- 200g de açúcar
- 50g de banha de porco
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 colher de chá de sal
- Raspas de limão a gosto
- Leite morno para dar o ponto
Ingredientes da farofa
- 200g de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100g de banha de porco
- Canela em pó
Recheio
- Pode variar de acordo com sua preferência, mas os mais comuns são uva, coco, frutas picadas e geléias, doce de leite e chocolate.
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa e adicione o leite morno aos poucos, até obter uma consistência mole e levemente pegajosa. Sove bem a massa e deixe descansar por 30 minutos ou até dobrar de volume.
- Em outra tigela, misture os ingredientes da farofa com a ponta dos dedos até obter flocos esfarelados. Eeles não podem ser blocos muito grandes.
- Depois que a massa crescer, abra e coloque em uma forma quadrada, untada e enfarinhada. Precione levemente para baixo e acrescente o recheio de sua preferência. Cubra com a farofa, sem apertar.
- Leve a cuca ao forno pré-aquecido a 180°C por 45 minutos, ou até que a massa esteja assada e a farofa levemente dourada. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e sirva.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.