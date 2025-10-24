Cuca alemã: aprenda a receita do clássico que é estrela da Oktoberfest

Cuca tem massa baixinha, macia e leve. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Nas cidades fundadas pelos imigrantes germânicos, o mês de outubro é sinônimo de celebração. A Oktoberfest é uma das muitas tradições que cruzaram o Oceano Atlântico quando, há 201 anos, os primeiros alemães escolheram o RS para começar uma nova vida.

Na Alemanha, a festa de outubro é realizada na cidade de Munique desde 1810. Além dos bailes com música típica e muito chope, a gastronomia é um dos pontos altos do evento. E uma receita em específico, que também veio na bagagem dos imigrantes, caiu no gosto dos gaúchos e continua a ser reproduzida: a cuca alemã.

Streuselkuchen

Receita veio com os imigrantes alemães. Vanessa Paz Fotografia / Divulgação

Um clássico da confeitaria germânica feito pelas Omas e Mamas (avós e mães), a cuca tem massa baixinha, macia e leve. É complementada por uma generosa farofa crocante, doce e amanteigada, e pode levar recheio ou não.

O nome do doce na Alemanha é Streuselkuchen, traduzido para o português como "bolo de granulados" — no alemão, kuchen significa bolo e streusel pode ser traduzido como granulado.

Porém, mais de dois séculos depois da chegada dos imigrantes ao Rio Grande do Sul, o nome da receita foi simplificado: kuchen virou cuca e o streusel agora é uma legítima farofa brasileira.

A cuca alemã pode ser saboreada no café da manhã, na sobremesa pós-almoço ou lanche da tarde. Com um toque caseiro, vai bem com chás, cafezinho, chimarrão e até acompanhada com linguiça. Esse, inclusive, é um dos pratos mais populares da Oktoberfest.

Seja a qualquer hora, a combinação de massa fofinha e farofa crocante cria um doce irresistível. Confira a seguir como fazer a cuca em casa.

Receita de cuca alemã

Farofa traz a crocância para o prato. Diogo Zanatta / Especial

Ingredientes da massa

1kg de farinha de trigo

200g de açúcar

50g de banha de porco

2 ovos

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

Raspas de limão a gosto

Leite morno para dar o ponto

Ingredientes da farofa

200g de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100g de banha de porco

Canela em pó

Recheio

Pode variar de acordo com sua preferência, mas os mais comuns são uva, coco, frutas picadas e geléias, doce de leite e chocolate.

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa e adicione o leite morno aos poucos, até obter uma consistência mole e levemente pegajosa. Sove bem a massa e deixe descansar por 30 minutos ou até dobrar de volume. Em outra tigela, misture os ingredientes da farofa com a ponta dos dedos até obter flocos esfarelados. Eeles não podem ser blocos muito grandes. Depois que a massa crescer, abra e coloque em uma forma quadrada, untada e enfarinhada. Precione levemente para baixo e acrescente o recheio de sua preferência. Cubra com a farofa, sem apertar. Leve a cuca ao forno pré-aquecido a 180°C por 45 minutos, ou até que a massa esteja assada e a farofa levemente dourada. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e sirva.