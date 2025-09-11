Torresmofest volta a Passo Fundo com variedade gastronômica e shows gratuitos

Variedade de pratos com torresmo promete dar água na boca. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Torremofest está de volta para uma segunda edição em Passo Fundo, no norte do RS. O evento, que mistura cultura e gastronomia, e onde os pratos com torresmo são atração principal, começou nesta quinta-feira (11) e segue até domingo (14).

Com entrada gratuita, o festival acontece no estacionamento do Passo Fundo Shopping, das 12h às 23h. Com proposta voltada a todos os públicos, o evento reúne mais de 20 expositores e oferece um cardápio diversificado.

Leia Mais De carreteiro de charque a vaca atolada: pratos para degustar durante a Semana Farroupilha em Passo Fundo

Os visitantes poderão saborear desde a clássica pururuca até versões como o torresmo de rolo e o tradicional de boteco, em porções a partir de R$ 35.

Todas as noites, o Torresmofest tem uma programação musical ao vivo. Pensada para animar todas as idades, as apresentações vão desde cover de Tim Maia e Roupa Nova até tributos ao Queen e Guns N' Roses.

Cardápio variado

Entre os destaques da culinária estão pratos como costela em fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas, lanches de costela e uma seleção de doces artesanais e sobremesas. A edição também traz novidades como o churrasco grego e o arroz caldoso de cupim, uma receita inspirada na culinária espanhola com toque brasileiro.

Para acompanhar os sabores, o público encontra chopp artesanal e drinks variados. O festival ocupa uma área de 4.500 metros quadrados, incluindo espaço coberto para garantir conforto mesmo em dias de chuva.

A primeira edição do evento aconteceu em Passo Fundo em outubro de 2024. GZH esteve por lá e registrou alguns dos pratos de dar água na boca.

Confira a programação

Quinta-feira (11)

12h : início do festival

: início do festival 20h : show com Banda Roupa Nova Cover

: show com Banda Roupa Nova Cover 23h: encerramento

Sexta-feira (12)

12h : início do festival

: início do festival 20h : show especial Guns N' Roses com Banda Mousetrap

: show especial Guns N' Roses com Banda Mousetrap 23h: encerramento

Sábado (13)

12h : início do festival

: início do festival 17h : show sertanejo com Ezequiel Santos

: show sertanejo com Ezequiel Santos 20h : show especial Tim Maia com Fabricio Vigueras

: show especial Tim Maia com Fabricio Vigueras 23h: encerramento

Domingo (14)

12h : início do festival

: início do festival 13h30min : show voz e violão com Luciano Coronel

: show voz e violão com Luciano Coronel 16h30min : show de rock internacional com Banda ID

: show de rock internacional com Banda ID 19h30min : show Tributo Queen com banda Bohemian Rock

: show Tributo Queen com banda Bohemian Rock 23h: encerramento do evento

Serviço