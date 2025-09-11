Torresmofest volta a Passo Fundo com variedade gastronômica e shows gratuitos

O Torremofest está de volta para uma segunda edição em Passo Fundo, no norte do RS. O evento, que mistura cultura e gastronomia, e onde os pratos com torresmo são atração principal, começou nesta quinta-feira (11) e segue até domingo (14).
Com entrada gratuita, o festival acontece no estacionamento do Passo Fundo Shopping, das 12h às 23h. Com proposta voltada a todos os públicos, o evento reúne mais de 20 expositores e oferece um cardápio diversificado.
Os visitantes poderão saborear desde a clássica pururuca até versões como o torresmo de rolo e o tradicional de boteco, em porções a partir de R$ 35.
Todas as noites, o Torresmofest tem uma programação musical ao vivo. Pensada para animar todas as idades, as apresentações vão desde cover de Tim Maia e Roupa Nova até tributos ao Queen e Guns N' Roses.
Cardápio variado
Entre os destaques da culinária estão pratos como costela em fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas, lanches de costela e uma seleção de doces artesanais e sobremesas. A edição também traz novidades como o churrasco grego e o arroz caldoso de cupim, uma receita inspirada na culinária espanhola com toque brasileiro.
Para acompanhar os sabores, o público encontra chopp artesanal e drinks variados. O festival ocupa uma área de 4.500 metros quadrados, incluindo espaço coberto para garantir conforto mesmo em dias de chuva.
A primeira edição do evento aconteceu em Passo Fundo em outubro de 2024. GZH esteve por lá e registrou alguns dos pratos de dar água na boca.
Confira a programação
Quinta-feira (11)
- 12h: início do festival
- 20h: show com Banda Roupa Nova Cover
- 23h: encerramento
Sexta-feira (12)
- 12h: início do festival
- 20h: show especial Guns N' Roses com Banda Mousetrap
- 23h: encerramento
Sábado (13)
- 12h: início do festival
- 17h: show sertanejo com Ezequiel Santos
- 20h: show especial Tim Maia com Fabricio Vigueras
- 23h: encerramento
Domingo (14)
- 12h: início do festival
- 13h30min: show voz e violão com Luciano Coronel
- 16h30min: show de rock internacional com Banda ID
- 19h30min: show Tributo Queen com banda Bohemian Rock
- 23h: encerramento do evento
Serviço
- O que: Torresmofest
- Data: 11 a 14 de setembro
- Horário: 12h às 23h
- Local: estacionamento Passo Fundo Shopping
- Ingresso: entrada gratuita