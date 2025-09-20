Mondongo ganha espaço nos cardápios de Passo Fundo, mas divide opiniões

Prato é feito à base de estômago de boi. Jefferson Botega / Agencia RBS

O mondongo — também conhecido como dobradinha, bucho ou tripada — é um prato típico do inverno que divide opiniões. Feito a partir do estômago do boi, tem origem nas festas comunitárias em que todas as partes do animal eram aproveitadas após o abate.

Em Passo Fundo, um restaurante é conhecido pela tradição de preparar o mondongo. A cozinheira Izene Mognon Gal é responsável pela receita.

— A gente faz com amor. Eu aprendi com a minha avó, a minha mãe também. Foi uma família que costumava comer essas coisas assim — contou.

O segredo da receita

A preparação começa no dia anterior: o mondongo já vem cortado e lavado, fervido com limão e louro. No cozimento, são usados cebola, alho, tomate, pimentão, tempero verde e carne de gado com osso.

— Tem um segredinho que eu uso, que nem todo mundo usa, que é a canela. Porque tira aquele gosto mais forte do mondongo — revelou Izene.

Após o cozimento, o prato é servido com acompanhamentos como ovo, queijo, tempero verde, arroz e pão.

— A gente incrementa mais ele, põe ovo, queijo, tempero verde. Então é um prato que quem gosta é bom, mas tem muita gente também que não gosta — disse a cozinheira.

Leia Mais De carreteiro de charque a vaca atolada: pratos para degustar durante a Semana Farroupilha em Passo Fundo

Opiniões divididas

Apesar disso, em enquete realizada pela reportagem de GZH nas ruas de Passo Fundo, o prato não é uma unanimidade. “Não tenho muito costume de comer”, disse uma entrevistada.

Outro afirmou: “Eu até como, mas não é uma das coisas que eu mais gosto”. Já um terceiro comentou: “Um pouco da textura e gosto mesmo, não me atrai muito. Mas já tentei comer, porque tem a família que gosta bastante”.

Por outro lado, há quem aproveite o prato especialmente nos dias frios. “Pãozinho, vinhozinho, combina com o inverno. Ainda mais com queijinho, com certeza”, defendeu um consumidor.

Leia Mais Do restaurante ao delivery: cinco lugares para saborear sopa de capeletti em Passo Fundo