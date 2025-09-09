Dia do Cachorro-Quente: veja cinco promoções para aproveitar a data em Passo Fundo

Lanche democrático é feito a partir do gosto do freguês. Eduarda Costa / Agencia RBS

Com molho, purê, milho e ervilha, batata-palha, ketchup, maionese e mostarda, além de muito queijo. O cachorro-quente é um lanche democrático, feito a partir das preferências de cada freguês.

Esta terça-feira (9) marca o Dia do Cachorro-Quente. Para comemorar a data, as lancherias de Passo Fundo prepararam promoções especiais.

GZH Passo Fundo separou uma lista com cinco opções para saborear o pãozinho macio com salsicha. Confira a seguir.

Cachorrão do Claudião

Somente nesta terça-feira (9), todas as unidades do Cachorrão do Claudião de Passo Fundo estão com promoção de lanche em dobro. Na compra de qualquer cachorro-quente, o segundo sai de graça.

A dica é aproveitar para conhecer o lanche com crosta de queijo. A receita é sucesso nas redes sociais, com vídeos que acumulam quase 200 milhões de visualizações.

Endereço: Rua Coronel Chicuta, 355 — Bella Città Shopping | Avenida Presidente Vargas, 1610 — Passo Fundo Shopping

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 10h às 22h

Cabral Lancheria e Petiscaria

Quem quiser aproveitar o Dia do Cachorro-Quente em família pode procurar a Cabral Lancheria e Petiscaria através do iFood nesta terça. As promoções incluem combos com três, quatro e até cinco lanches simples acompanahdos de maionese caseira e refrigerante de dois litros.

O combo com três cachorros-quentes sai por R$ 69,90; com quatro por R$ 84,90; e com cinco por R$ 99,90.

Endereço: Avenida Giavarina, 135 — bairro São Luiz Gonzaga

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 18h30min às 23h30min

Hot Dog São José

Somente nesta terça-feira (8), todos os pedidos de cachorro-quente no Hot Dog São José saem com 10% de desconto. A promoção é válida para todos os sabores do lanche — simples, especial, amostardado, com linguiça, da casa e galinhão — em pedidos feitos pela plataforma Anota AI.

Endereço: Avenida Nova Olinda, 615 — bairro São José

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 18h30min às 22h40min

Doggetto

Os pedidos de cachorro-quente feitos no Doggetto nesta terça-feira saem como tele-entrega grátis. A promoção vale para todos os bairros de Passo Fundo e também inclui outros lanches do cardápio.

Endereço: Rua Benjamin Constant, 753 — centro

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

Lambe Beiço

Com um lanche bem raiz, o Lambe Beiço tem promoção no combo para celebrar a data. Só nesta terça-feira, o pedido de dois cachorros-quentes tradicionais e refrigerante de 500 ml sai por R$ 45, tanto na tele-entrega quanto para retirada no local.

Ao longo do dia, a lancheria também fará o sorteio de um cachorro-quente por hora em suas redes sociais durante o horário de funcionamento.

Endereço: Avenida Brasil, 941 — bairro Integração

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 11h às 14h e das 18h às 23h45min. Sábado e domingo das 17h30min às 2h.

