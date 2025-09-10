De carreteiro de charque a vaca atolada: pratos para degustar durante a Semana Farroupilha em Passo Fundo 

Com uma variedade de ingredientes e temperos, o sabor das receitas típicas gaúchas deixa sua marca durante os Festejos Farroupilhas. Em Passo Fundo, no norte do RS, entidades tradicionalistas abrem suas portas durante o mês de setembro para receber a comunidade com pratos campeiros que caíram no gosto de diferentes gerações.

Da carne assada lentamente no fogo de chão ao arroz carreteiro, a gastronomia é parte essencial da festa. Entre pratos do cotidiano, refeições elaboradas e até "diferentonas", GZH Passo Fundo separou uma lista com as principais receitas para saborear no mês farroupilha.

Vaca atolada

Receita é feita com pedaços de costela bovina cozidos, acompanhados de mandioca. Reprodução / Divulgação

Um dos pratos queridinhos dos gaúchos, a vaca atolada é a favorita de quem gosta de uma boa carne de panela. O prato é preparado com pedaços de costela bovina cozidos, acompanhados de mandioca. O cozimento forma um caldo encorpado e saboroso, geralmente finalizado com tempero verde.

A origem da receita varia: há quem diga que faz parte da gastronomia gaúcha, enquanto outros afirmam que vem das tradições mineiras. Mas ambas as vertentes defendem que a vaca atolada surgiu da necessidade de uma refeição forte e nutritiva, com ingredientes que os tropeiros carregavam e encontravam nas jornadas.

O nome se origina da associação entre a carne mergulhada no caldo espesso e o gado que atolava em terrenos lamacentos durante as chuvas na época das tropeadas.

Onde encontrar: o prato será servido na quinta-feira (11), a partir das 12h30min, no CTG União Campeira. O centro fica na Rua Da Pedreira, 771 — bairro São Luiz Gonzaga

Carreteiro de charque

Prato típico se originou das viagens de tropeiros e carreteiros, que percorriam o território gaúcho. Roni Rigon / Agencia RBS

Receita representativa da cultura gaúcha, a receita é feita com arroz, carne de charque e uma diversidade de temperos. O nome do prato já identifica sua origem nas viagens de tropeiros e de carreteiros, que percorriam o território gaúcho levando gado e impulsionando o comércio.

O charque, carne bovina salgada e seca, era ideal para o preparo por sua durabilidade. A combinação com arroz, em uma única panela, cria uma refeição prática, calórica e nutritiva para os trabalhadores das estradas.

Onde encontrar: o prato será servido no dia 18 de setembro, a partir das 12h30min, no CTG Eduardo Muller. O centro fica na Rua Tônico Silva, 716— bairro Boqueirão

Costelão ao fogo de chão

Carne de costela permanece horas no fogo para o preparo do assado. roni Rigon / Agencia RBS

Ponto alto do churrasco campeiro, o costelão de gado é preparado em estacas de ferro, próximo ao fogo de chão. O segredo está no tempo de preparo: a carne passa horas assando lentamente, absorvendo o calor e aroma da madeira que queima no fogo.

Por fim, o prato resulta em uma carne defumada e extremamente macia, que se desmancha ao cortar.

Onde encontrar: o prato será servido quatro vezes no mês de setembro, em diferentes Centros de Tradições Gaúchas de Passo Fundo.

Na sexta-feira (12), a partir das 20h, no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal (Rua Mato Castelhano, 120 — bairro São Cristóvão)

No dia 17 de setembro, a partor das 20h, no CTG Lalau Miranda (Rua Tônico Silva, 716 — bairro Boqueirão)

No dia 20 de setembro, a partir das 13h, no CTG União Campeira (Rua Da Pedreira, 771 — bairro São Luiz Gonzaga)

No dia 20 de setembro, a partir das 20h, no CTG Lalau Miranda (Rua Tônico Silva, 716 — bairro Boqueirão)

Churrasco

Churrasco é considerado o prato símbolo do Rio Grande do Sul. Daniel Marenco / Agencia RBS

Prato símbolo do Rio Grande do Sul — reconhecido por lei —, o tradicional churrasco é unanimidade nos galpões e nas casas dos gaúchos. Preparado na brasa, com cortes que vão desde a picanha até a costela, o assado é servido com diversos acompanhamentos, como saladas, pão e farinha.

Onde encontrar: o prato será servido quatro vezes no mês de setembro, em diferentes Centros de Tradições Gaúchas de Passo Fundo.

No sábado (13), a partir das 12h, na Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz (Rua Pedro Culmann — bairro Nene Graeff)

No dia 20 de setembro, a partir das 12h30min, no CTG Moacyr da Motta Fortes (Rua Inspetor Serafim Mello, 343 — bairro Vera Cruz)

No dia 20 de setembro, a partir das 12h30min, no CTG Osório Porto (Rua Independência, 1968 — Centro)

No dia 20 de setembro, a partir das 12h30min, no CTG Fagundes dos Reis (Rua Alagoas, 300 — bairro São José)

No dia 20 de setembro, a partir das 12h, na Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz (Rua Pedro Culmann — bairro Nene Graeff)

No dia 20 de setembro, a partir das 12h30min, no CTG Tropel de Caudilhos (Avenida João Catapan — bairro Santa Marta)

No dia 20 de setembro, a partir das 12h30min, no CTG Eduardo Muller (Rua Tônico Silva, 716 — bairro Boqueirão)

No dia 20 de setembro, a partir das 12h30min, no CTG Estância Nova (Rua Muçum, 246 — bairro Valinhos

Carne de ovelha

Carne macia e com sabor inconfundível é marca registrada do mês farroupilha. Natalia Biazus / Prefeitura de Lagoa Vermelha

Preparada geralmente no espeto e assada lentamente no fogo, a carne de ovelha também é marca registrada dos Festejos Farroupilhas. Macia e com sabor único, agrada desde os mais tradicionalistas até quem busca novidades gastronômicas.

Geralmente servida com acompanhamentos ou junto ao tradicional churrasco, traduz a rusticidade e essência do campo.

Onde encontrar: o prato será servido quatro vezes no mês de setembro, em diferentes Centros de Tradições Gaúchas de Passo Fundo.

No sábado (13), a partir das 12h, CTG Amigos da Tradição (Distrito de Bela Vista)

No domingo (14), a partir das 12h30min, no GCT Grupo Cultural e Tradicionalista Cavaleiros do Planalto Médio (Avenida Mauá, 1042-1294 — Parque de Rodeios da Roselândia)

Feijoada

Prato típico tem origem na culinária brasileira e se popularizou na gastronomia gaúcha. Daniel Marenco / Agencia RBS

Com raízes na culinária brasileira, a feijoada ganhou espaço nas celebrações gaúchas. Preparada com feijão-preto, cortes variados de carne de porco, linguiça, bacon e temperos marcantes, pode ser servida acompanhada de arroz, couve refogada, farofa, saladas variadas e até mesmo com rodelas de laranja.

Porco à pururuca

Prato é preparado com óleo quente para fritar a pele do porco, resultando na crocância. Omar Freitas / Agencia RBS

O porco à pururuca é um daqueles pratos que chamam a atenção antes mesmo da primeira garfada. Com a pele do porco desidratada e frita até ficar quebradiça, o segredo da receita está no modo de assar lento que esconde a carne macia e úmida abaixo da crosta crocante.

O diferencial do prato está no contraste entre as duas texturas. A técnica de pururucar a pele do porco é de origem Tupi que foi popularizada e se tornou tradição em diferentes regiões do Brasil.