Crocante por fora e macio por dentro: chef revela o segredo para o pão de queijo perfeito

Quentinho, dourado e com um aroma inconfundível. Mineiro de nascimento, o pão de queijo conquistou o Brasil — e diferentes partes do mundo — pelo sabor simples, mas irresistível.

No Dia Nacional do Pão de Queijo, celebrado neste domingo (17), GZH Passo Fundo foi em busca da receita perfeita de um dos salgados preferidos dos brasileiros. O chef Ricardo Menta conta que ela leva apenas seis ingredientes: polvilho, ovo, óleo, leite, água e sal (confira abaixo o passo a passo).

Para ele, o pão de queijo perfeito é crocante por fora e macio por dentro. O que pode parecer simples, é essencial para dar água na boca.

— Um dos segredos é você colocar as duas féculas de mandioca, o azedo e o doce — explica o chef.

Enquanto o polvilho doce confere a maciez ao pão de queijo, o azedo dá a crocância e auxilia no crescimento da massa, por isso, conforme Ricardo, o combo é perfeito. Os ovos também fazem parte da lista dos segredos para a receita ideal.

— Muita gente não usa, mas eu uso. Os ovos deixam com aquela cor amarelinha e também vão ajudar na maciez — defende.

Por último, mas não menos importante, a escolha do queijo utilizado na receita faz toda a diferença. Menta indica a mistura de dois: o meia-cura e o Gruyère:

— O queijo Gruyère dá um tom um pouco amargo que vai combinar com o doce do polvilho. Mas, claro, cada um pode escolher o que achar melhor e o que prefere.

Apesar de não ser fã do pão de queijo recheado, o chef indica comer o salgado com figada, acompanhado de chá ou café.

Receita do pão de queijo perfeito

Ingredientes

150 g de polvilho azedo

150 g de polvilho doce

3 ovos

1 xícara de leite

1 xícara de água

1 xícara de óleo

250 g de queijo (200 g de queijo meia-cura e 50 g de queijo Gruyère)

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o polvilho azedo e o doce com os ovos, até começar a formar uma massa. À parte, em uma panela, aqueça o leite, a água e o óleo até quase ferver.

Despeje a mistura quente sobre o polvilho com os ovos e mexa bem. A massa vai ficar úmida e pegajosa no início.

Adicione o sal e continue mexendo até incorporar tudo. Depois, deixe descansar por cerca de 30 minutos para a massa crescer e ficar mais macia.

Se tiver balança em casa, pese pequenas porções de aproximadamente 35 g cada para moldar os pães.

Disponha em uma assadeira e leve ao forno em uma temperatura média de 180ºC a 190ºC entre 30 e 40 minutos, ou até que os pães de queijo fiquem dourados por fora. Retire e sirva quente.