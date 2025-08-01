Conheça quatro lugares para apreciar um bom vinho em Passo Fundo

Lojas oferecem vinhos em taça, na garrafa ou no modo degustação de vários rótulos. Anahís Vargas / Agencia RBS

Seja um passeio a dois ou com os amigos, os encontros no inverno são sempre um bom momento para apreciar um vinho. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, diferentes bares e lojas oferecem uma variedade de rótulos, com espaços ideais para apreciar ou aprender mais sobre a bebida.

A seguir, GZH Passo Fundo reúne algumas das principais opções na cidade, com adegas de diferentes países e profissionais capacitados para ajudar a entender os sabores de cada vinho.

Baco Wine Bar

Com ambiente aconchegante e intimista, o Baco Wine Bar é o local ideal para encontros de casais ou pequenos grupos. A carta conta com mais de 80 rótulos de vinhos brasileiros, argentinos, chilenos, espanhóis, franceses, italianos e portugueses. Às sextas-feiras, há degustação de cinco rótulos temáticos — é possível consultar o tema nas redes sociais.

Para acompanhar, o cardápio tem entradas e petiscos para dividir, como tábuas de frios e carnes, pizzas e bruschettas. Se preferir um prato quente, há opções de massas, risotos e nhoques.

Endereço: rua Morom, 2410 — Boqueirão

Horário de funcionamento: de terça a sábado, a partir das 17h

Sileno Wine & Drink Bar

Bar fica no UNA Open Mall. Sileno Wine & Drink Bar / Divulgação

Localizado no hall do UNA Open Mall, o Sileno Wine & Drink Bar oferece uma adega de vinhos itinerantes, com tintos, roses, brancos e espumantes. O espaço é aberto, mas conta com aquecedores de ambiente para os dias frios.

Toda semana, o Sileno apresenta uma sequência de degustação de três rótulos de países diferentes, que é possível consultar nas redes sociais. Para acompanhar, o cardápio conta com petiscos como mini-pastéis, bolinhos fritos e porções de polentas e batatas-fritas. Também há carta de drinks e chopes à venda no espaço.

Endereço: rua Prestes Guimarães, 56 — Vila Rodrigues

Horário de funcionamento: de domingo a sexta-feira, das 17 às 23h, e aos sábados, das 11h às 23h

Nuestra Bodega

Espaço tem rótulos de vinho de diversos cantos do mundo. Nuestra Bodega / Divulgação

O Nuestra Bodega é o lugar certo para quem quer experimentar vinhos especiais gaúchos e de todos os cantos do mundo. A adega conta com rótulos do Brasil, Argentina, Espanha, França, Itália, Califórnia, da África do Sul e também do Leste Europeu, como Moldávia e Romênia.

Além dos vinhos, também são servidos licores, uísques, drinks e cervejas. Para acompanhar, há pizzas uruguaias assadas na hora. O Nuestra Bodega também tem espaço para eventos, que pode ser reservado pelo número.

Endereço: rua Eduardo de Brito, 261— centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 10h ao meio-dia e das 14 às 19h

Divino Emporium & Café Bistrô

Loja fica no Passo Fundo Shopping. Divino / Divulgação

No Passo Fundo Shopping, o Divino Emporium & Café Bistrô reserva um espaço para os amantes de vinho. Na loja é possível encontrar mais de cem rótulos do mundo todo e opções para harmonizar, como geleias, tábuas de frios e castanhas, além de um cardápio especial às sextas-feiras (divulgado nas redes sociais da loja).

Por lá, a proposta é beber vinho em taça, servida diretamente em seis torneiras refrigeradas, que contam com uma seleção de brancos, roses e tintos — mas também é possível comprar a garrafa. O Divino também organiza eventos fechados para degustação e harmonização, com agenda também nas redes sociais da loja.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1610 — São Cristóvão