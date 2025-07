Dia Mundial da Pizza Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Por trás da pizza: como funcionam os bastidores dos rodízios que fazem sucesso em Passo Fundo

Com 50 sabores servidos por noite, pizzaria aposta em níveis de montagem e até quadro com mapa das mesas. Sabores preferidos do público são camarão, calabresa, picanha e framboesa congelada com chocolate branco

10/07/2025 - 16h05min Atualizada em 10/07/2025 - 16h32min