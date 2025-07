Do restaurante ao delivery: cinco lugares para saborear sopa de capeletti em Passo Fundo

Iguaria aquece os dias frios e está disponível tanto nos restaurantes quanto delivery. Nonno Mio / Divulgação

Com temperaturas negativas e registros de geada em Passo Fundo, somente um prato com a cara do inverno pode aquecer o corpo: a sopa de capeletti. Presente na culinária gaúcha, especialmente em regiões com influência italiana, a iguaria é quase um ritual nas noites geladas.

Servida com caldo quente, pão e queijo ralado, diferentes opções estão disponíveis para o público na cidade do norte do RS, seja em restaurantes ou através de delivery — para quem não quer deixar o conforto do lar.

GZH Passo Fundo separou cinco indicações de lugares que oferecem a clássica sopa de capeletti, sem abrir mão do sabor e da tradição. Confira abaixo:

Bella Veneto Galeteria

Prato pode ser encontrado no valor de R$ 45. Bella Veneto Galeteria / Divulgação

Na galeteria, a sopeira é servida na mesa no valor de R$ 45 por pessoa, incluindo repetição e pão como acompanhamento. Já pelo delivery, o prato tem valor de R$ 50 (sem a taxa de entrega) e acompanha pão torrado. Um litro de sopa serve duas pessoas.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 33 — centro

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 11h30min às 13h45min e das 19h às 23h, e aos domingos, das 11h30min às 14h30min

Boka Lanches

Sopa do Boka é famosa entre a clientela. Boka Lanches / Divulgação

Na lancheria o prato pode ser encontrado no valor de R$ 55 por pessoa, incluindo acompanhamento de pão, tempero verde e queijo ralado. Já no delivery sai por R$ 57, sem a taxa de entrega e com os mesmos acompanhamentos.

Endereço: Rua Independência, 500 — centro

Horário de funcionamento: de domingo a quinta-feira, das 18h à 1h30min, e nas sextas-feiras e sábados, das 18h às 4h

Galeto Mamma Mia

Prato pode ser servido tanto no local quanto no formato delivery. Galeto Mamma Mia / Divulgação

Na galeteria o valor do prato de sopa é de R$ 35 por pessoa, e o acompanhamento de queijo pode ser solicitado por mais R$ 3,50. Ja no delivery a porção para uma pessoa custa R$ 36 e para duas R$ 49, sem a taxa de entrega. O acompanhamento de queijo sai por R$ 3.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1610 — bairro São Cristovão (Passo Fundo Shopping)

Horário de funcionamento: de segunda-feira à domingo, das 10h às 22h

Cantina Seraggio

Para quem vai degustar na cantina, o valor do prato é R$ 37,90 por pessoa e companha tempero verde e queijo ralado. Já no delivery, a porção para uma pessoa custa R$ 30 e para duas R$ 45, sem a taxa de entrega. Acompanhamentos devem ser solicitados separadamente e aumentam preço — tempero verde (R$ 3), queijo ralado (R$ 7) e pão (R$ 2)

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1610 — bairro São Cristovão (Passo Fundo Shopping)

Horário de funcionamento: terça à sexta-feira das 11h às 14h e das 19h às 22h30min. Aos sábados, das 11h às 14h30min e das 19h às 22h30min. Aos domingos e feriados, das 11h às 14h30min

Pastelaria Sem Noção

Restaurante atende somente no formato delivery. Pastelaria Sem Noção / Divulgação

Além da pastéis asrtesanais, no delivery a pastelaria também vendo sopa de capeletti. A porção para até duas pessoas sai por R$ 37,99, sem a taxa de entrega, e acompanha pão e tempero verde.

O adicional de queijo parmesão ralado custa R$ 9,99. Também há a opção de montar a sopa, adicionando a quantidade desejada de capeletti e frango.