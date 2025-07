Dia da Pizza: veja cinco promoções para aproveitar a data em Passo Fundo

O 10 de julho marca o Dia Mundial da Pizza. Renan Mattos / Agencia RBS

Doce e salgada, com ou sem borda, com muito queijo e até veganas. Quando o assunto é pizza, existe uma infinidade de sabores para agradar a todos os paladares.

Esta quinta-feira (10) marca o Dia da Pizza, data criada em 1985 após um concurso realizado no Estado de São Paulo. Para comemorar, as pizzarias de Passo Fundo prepararam promoções.

GZH Passo Fundo separou uma lista com cinco opções, que vão de à la carte ao rodízio. Confira a seguir.

Baika

Somente nesta quinta-feira, a Baika estará com 20% OFF no rodízio e em pedidos no delivery. De R$ 84,90, os clientes poderão aproveitar os mais de 50 sabores do rodízio, além de acompanhamentos e panquecas, por apenas R$ 67,90.

A dica é chegar cedo ou fazer reserva para garantir o lugar com antecedência. Além da pizza, o rodízio inclui lasanha, massas, batata-frita e polenta.

Endereço: Rua General Canabarro, 837 — centro

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 19h30min às 22h30min

Domino's

Até o próximo domingo (13), a Domino's tem desconto de 50% nas pizzas médias e grandes. A promoção é válida somente para os sabores salgados, tanto na versão de massa fina quanto com massa tradicional.

Para acompanhar, a pizzaria também tem refigerante em dobro: na compra de uma bebida, a segunda vai de graça no pedido.

Endereço: Rua Independência, 553 — Boqueirão

Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 18h às 00h

Somare

A quinta-feira será de muitas promoções na Pizzaria Somare. O destaque fica para o rodízio, que tem desconto: de R$ 92 por R$ 79,90.

Já para o à la carte e o delivery, todos os sabores estarão com 15% OFF. A dica também é fazer reserva com antecedência para aproveitar todas as opções.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1870 — São Cristóvão

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 19h15min às 22h30min

Anselmo's

Para celebrar o Dia da Pizza, nesta quinta-feira a Pizzaria Anselmo's aposta no à lá carte com desconto. A pizza tamanho grande sai por R$ 59,90 nos sabores selecionados, tanto no delivery quanto para degustar no local.

Endereço: Avenida Brasil, 532 — centro

Horário de funcionamento: de quarta a segunda-feira, das 18h45min às 23h

Don Marcon

Nesta quinta-feira, a Don Marcon também anunciou desconto no seu tradicional rodízio. De R$ 89,90, os clientes poderão aproveitar pizzas, massas e batata-frita por R$ 79,99.

Já no à la carte, a versão grande de até quatro sabores sai por R$ 99 neste Dia da Pizza.

Endereço: Rua Tiradentes, 942 — centro