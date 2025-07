Cinco lugares para tomar chocolate quente em Passo Fundo

Versões cremosas, alcóolicas e zero lactose podem ser encontradas em Passo Fundo. Amanda Xavier / Agencia RBS

De sobremesa, pela manhã ou pela tarde, são poucos os que negam um bom chocolate quente. Em Passo Fundo, cafeterias e lojas especializadas na iguaria mantém a bebida no cardápio durante todo o ano, mas é no inverno que as canecas são mais desejadas.

As versões vão desde receitas clássicas cremosas com leite vaporizado até taças com chocolate na borda ou levando conhaque e rum.

Por isso, nesta segunda-feira (7), quando se celebra o Dia Mundial do Chocolate, listamos cinco opções de lugares para tomar um bom chocolate quente em Passo Fundo. Confira abaixo:

Slow Café

Espaço fica ao lado da Praça Tochetto. Cristofer Dalagnol / Divulgação

Do lado da Praça Tochetto, no centro de Passo Fundo, o Slow Café oferece cinco tipos de chocolate quente. Dá para escolher entre receita tradicional, com avelã e borda de Nutella, com chocolate Ouro Branco, o "Submarino" que vem com uma barrinha de chocolate meio amargo mergulhada e o moccinha que leva uma dose de expresso.

Todos são feitos com chocolate europeu e vendidos na versão de 270 ml com adicional de chantilly. Para quem não quiser consumir no local, o Slow oferece embalagem para viagem.

Endereço: Rua Benjamin Constant, 430 — centro

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 19h. Aos domingos, das 14h às 19h.

Cheirin Bão

Cafeteria tem cardápio com cinco tipos de chocolate quente. Fabio Streke Fotografia

A cafeteria Cheirin Bão também tem cinco opções de chocolate quente. Quatro delas estão disponíveis no cardápio durante todo o ano e incluem: receitas cremosas, com avelã e paçoca, frutas vermelhas e chantilly, e cappuccino com marshmallows.

Durante o inverno há o especial "Chocolate Quente São João", receita com caramelo, paçoca e canela maçaricada. Os valores variam entre R$ 16,90 a versão de 120 ml e R$ 26,90 a de 240 ml, na loja ou pedindo pelo delivery.

Endereço: Rua General Osório, 1086 — centro

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h20min às 19h30min, e aos sábados, das 9h até as 18h30min.

Xôk’s

Dá para experimentar o chocolate na loja do centro ou do Passo Fundo Shopping. Xôk’s Passo Fundo / Divulgação

Conhecida pela marca de chocolates, as lojas da Xôk's em Passo Fundo também possuem bebidas quentes. Há opções de chocolate quente clássico, alcoólico — com rum e conhaque — e especiais com adicionais de chantilly e creme de avelã.

Um dos destaques do cardápio é o "cream cookies": uma versão de 350 ml, com cobertura de chantilly, chocolate ao leite, borda de creme de avelã e finalizado com cookies. O valor é R$ 34,90. Todas as delícias estão disponíveis nas lojas franqueadas e também pelo delivery.

Endereço: Na loja da Rua Morom, 1758 — centro; e no Passo Fundo Shopping

Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 19h, e no domingo das 14h às 19h.

Gaafer Chocolateria

Loja vende opção para fazer em casa. Gaafer Chocolateria / Divulgação

A Gaafer Chocolateria também tem bebidas quentes para experimentar na loja, ou a mistura em pó para fazer em casa. São duas versões, a tradicional e a zero lactose.

As duas receitas levam chocolate em barra moído, seguindo a tradição belga. Para consumir na loja, os valores variam entre R$ 14,99 e R$ 16,99.

Endereço: Avenida General Neto, 224 — centro

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h30min às 18h30min. Aos sábados, das 8h ao meio-dia.

Delícias da Bi Café

Café está localizado entre a Rua Paissandú e a Avenida Brasil. Passo Fundo Onde Ir / Divulgação

O café Delicias da Bi tem uma receita artesanal de chocolate quente, feita com avelã e chocolate suíço. O cardápio também possui opções de cappuccinos e outras bebidas quentes.

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 667 — centro