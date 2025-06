Conheça cinco lugares quentinhos para curtir em Passo Fundo durante o inverno

Com os dias de frio intenso em Passo Fundo , sair para jantar pede mais do que boa comida : é preciso uma refeição que esquente o corpo.

La Parrilla

O La Parrilla é o destino certo para aquecer o corpo ao calor do fogo e da lareira, degustando vinhos e carnes . O cardápio oferece os cortes mais nobres de carnes argentinas e uruguaias , servidas com acompanhamentos de massas, risotos e de opções de batata suíça.

Especialmente nos dias frios, o restaurante conta com quatro ambientes climatizados , ao calor do fogo e da lareira. Ainda há espaço kids e duas salas privativas para reuniões e festividades.

Trattoria Toscana Restaurante

Bosque Gastrobar

O jantar é servido de quarta a sábado, somente com reservas. O menu conta com opções de frutos do mar, risotos, massas e carnes, com destaque para o entrecot ao molho dijon. Para acompanhar, rótulos de vinhos selecionados, pensados ​​para harmonizar com os pratos.