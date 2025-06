Clássico que não decepciona: confira quatro lugares para provar pastel em Passo Fundo

Pastelarias de Passo Fundo oferecem diferentes sabores e tamanhos do lanche. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Crocante por fora e recheado de (muito!) sabor por dentro: em Passo Fundo, no norte do Estado, o pastel é mais do que um lanche. É parte da rotina da cidade, seja no almoço ou como recompensa após um dia longo de trabalho.

A variedade impressiona. Há quem prefira o tradicional pastel de carne moída, frango ou queijo, mas também há espaço para criações locais como a de carne de panela, Doritos e bacon. O que não muda é o carinho no preparo: muitos desses estabelecimentos são familiares e carregam décadas de tradição, atendendo clientes fiéis que conhecem o cardápio de olhos fechados.

GZH Passo Fundo separou quatro opções de pastelaria para os apaixonados pelo lanche. Confira a seguir.

Nestor Pastelaria

Pastelaria atende somente através de tele-entrega. Nestor Pastelaria / Divulgação

Tradicional na cidade, a pastelaria do Nestor tem mais de 25 anos de história. O estabelecimento leva o nome do próprio criador, Nestor Martello Basso, que decidiu investir no negócio após uma viagem de férias com a esposa Maria de Lurdes para Santa Catarina no início dos anos 2000.

— Eles foram para Balneário Camboriú e conheceram uma pastelaria. De lá trouxeram o cardápio que temos até hoje. Foram modificadas poucas coisas com o passar do tempo — conta o genro do proprietário, Roberto Acácio de Lima Dreher.

Além da matriz na Rua Capitão Eleutério, e outras unidades na Avenida Brasil, Marau e Carazinho, a pastelaria também fez parte da história de inúmeros estudantes da Universidade de Passo Fundo (UPF), onde a família atendeu por anos.

Cardápio conta com mais de 100 combinações. Nestor Pastelaria / Divulgação

Atualmente o serviço é realizado apenas por tele-entrega. Após a morte de Nestor, há cerca de três anos, Roberto e a esposa Renata cuidam do negócio junto dos dois filhos Victor Hugo e Carlos Eduardo.

O cardápio é extenso: são mais de 100 sabores entre opções salgadas e doces nos tamanho P (14 cm), M (18 cm) e G (22 cm). Na lista dos mais pedidos está o pastel gaúcho — recheado com carne, milho, bacon, batata palha e muçarela —, o tradicional de carne com temperinho verde e o de brócolis.

Atendimento: de segunda a quinta-feira das 18h30min às 22h30min e de sexta-feira a domingo das 18h30min às 23h

Tele-entrega: através do telefone (54) 9 9146-7276

Pastelaria Garapa's

Há 28 anos as familiares Neuza, Marisa e Romilda decidiram abrir uma pastelaria em Erechim, no norte do Estado. Além de toda a produção dos pastéis, elas também se dividiam entre as vendas e o atendimento aos clientes. Hoje o negócio se mantém sob direção de apenas uma das criadoras do empreendimento, Neuza, e a filha Letícia.

Mais de duas décadas depois, em outubro de 2022, o Garapa's também chegou a Passo Fundo com 44 sabores salgados e 14 doces, além do famoso acompanhamento que dá nome ao espaço: o caldo de cana.

Localizada no Passo Fundo Shopping, a pastelaria lança um sabor de lanche diferente a cada estação, como afirma o proprietário da loja na cidade, Cassino Ceni.

— O do outono é o Cappuccino e o de inverno será o Camafeu — disse.

O estabelecimento fornece quatro tamanhos de pastel: PP, P, M e G. Entre os mais escolhidos pela clientela está o Especial 1, que leva carne, bacon e queijo.

Atendimento: de segunda-feira a domingo, das 10h às 22h, no Passo Fundo Shopping (Avenida Presidente Vargas, nº 1610 — bairro São Cristovão)

Paladar Pastelaria

A Paladar Pastelaria, comandada por Marinete Trindade Evangelista, também é um dos pontos tradicionais de Passo Fundo. Localizada desde 2005 no número 15 da Rua General Prestes Guimarães, o local é conhecido pelo sabor marcante dos pastéis que podem ser consumidos na própria pastelaria.

Marinete cuida da cozinha com o apoio de funcionários e da família: o marido fica no caixa e o filho no marketing.

O cardápio oferece três tamanhos: pequeno, médio e grande. Entre os sabores mais pedidos está o Pitchuca, uma combinação de frango, milho, bacon, batata palha, mussarela e catupiry, que já virou marca registrada da casa.

Outro destaque são os pastéis da casa, oferecidos nas versões de frango ou carne, também recheados com milho, palmito, azeitona, mussarela e catupiry.

Atendimento: de terça-feira a domingo, das 11h às 14h e das 17h às 23h, na Rua General Prestes Guimarães, nº 15 — bairro Vila Rodrigues.

Pastelaria Sem Noção

Pastelaria possui mais de 30 ingredientes disponíveis para o cliente montar o seu próprio lanche. Pastelaria Sem Noção / Divulgação

A história da pastelaria da Michele Zander começou em setembro de 2020, em plena pandemia, movida mais pela necessidade do que por um plano de negócios.

Com anos de experiência como cozinheira, a proprietária do Sem Noção começou a produção de pastéis após o fechamento do restaurante onde trabalhava. Através do incentivo de uma amiga, ela começou a vender lanches na porta de grandes empresas do município.

— Eu preparava alguns pastéis simples, tipo de feira, uma térmica de café e bolo caseiro e ia vender com a cara e coragem. Fiquei por um ano inteiro indo até uma empresa de Passo Fundo para vender os lanches — conta.

Cardápio também conta com opções de pastéis doces. Pastelaria Sem Noção / Divulgação

Ali, entre caixas térmicas e conversas rápidas, nascia uma clientela fiel. O negócio cresceu e ganhou reforço do filho, Emanuel Zander da Veiga, à época com 15 anos. O cardápio da pastelaria vai muito além do pastel tradicional: são mais de 30 ingredientes disponíveis para o cliente montar o recheio como quiser.

Para quem prefere algo pronto também é possível encontrar combinações inusitadas e cheias de personalidade, como o sabor de carne de panela com Doritos — recheado com carne de panela, tempero verde, cebola roxa, milho, cheddar, Doritos e bacon. Já a segunda opção mais pedida é o pastel de frango cremoso, receita assinada pela própria Michele.

Atendimento: de quarta a segunda-feira das 18h às 23h30min. De quarta-feira a sábado também há atendimento das 11h às 14h