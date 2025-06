Caldo verde: aprenda a preparar o prato português que aquece nos dias frios

Receita tem origem em tradições portuguesas. Mariana Pontes / Agencia RBS

Com o início do inverno às 23h42 desta sexta-feira (20), e a previsão de uma sequência de dias frios na próxima semana, nada melhor do que preparar receitas quentes para curtir a estação.

Nutritivos e reconfortantes, as sopas e os caldos são ótimos aliados nesta época do ano. As receitas ajudam a manter o corpo hidratado e saciado, em especial quando têm nos ingredientes boas fontes de proteína e produtos naturais.

Assim, é possível montar pratos balanceados e versáteis, como a sugestão para o feriado de Corpus Christi desta quinta-feira (19).

Entre as opções mais tradicionais e fáceis de preparar está o caldo verde, um clássico da culinária portuguesa. Para ajudar no preparo, GZH Passo Fundo contou com as dicas do chef Ricardo Menta.

O segredo, segundo ele, é cortar a couve finamente e fazer torradas para acompanhar:

— O caldo verde é uma barbada de fazer, delicioso e aquece. Uma dica especial é deixar a couve muito fina, para ela cozinhar só com o calor. Fatias de pães torradas também são ótimos acompanhamentos. Com certeza, você vai ter uma noite bem quentinha após um caldo verde desses.

Além de ser simples e barato, o prato aquece o corpo nos dias frios e traz muito sabor ao cardápio do dia a dia.

Confira o passo a passo

Ingredientes

4 batatas médias

1,5 litro de água

1 xícara de caldo de legumes

200 g de calabresa defumada

4 folhas de couve-manteiga

Modo de Preparo