Dia do Hambúrguer: veja cinco promoções para aproveitar a data em Passo Fundo

Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado nesta quarta-feira (28). Dr. Burger / Divulgação

A combinação clássica de pão, carne e queijo, com diferentes acompanhamentos, deu origem a um dos sanduíches mais amados do mundo: o hambúrguer. Na brasa, vegetariano, com combinações clássicas ou versões autorais, o queridinho tem inclusive uma data própria, o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio.

Por isso, nesta quarta-feira (28), os restaurantes de Passo Fundo especializados nos sanduíches prepararam promoções saborosas para celebrar. São alternativas para todos os gostos e bolsos.

GZH Passo Fundo separou uma lista com cinco opções para os amantes do hambúrguer aproveitarem a data. Tem bebida inclusa, pague 1 e leve 2, 10% e até 20% OFF. Confira a seguir.

Dr. Burger

Para deixar o Dia do Hambúrguer ainda mais saboroso, somente nesta quarta-feira todos os pedidos feitos no Dr. Burger levam de brinde uma porção de fritas. As batatas temperadas com páprica e outros condimentos especiais acompanham qualquer burger.

Mas atenção: a promoção é válida somente para pedidos feitos diretamente no restaurante.

Endereço: Bella Città Shopping

Horário de funcionamento: todos os dias, das 10h30min às 21h45min

Didios Burger

Com estética inspirada nos anos 1950 e hambúrgueres que levam o nome de filmes, séries e atores famosos, o Didios Burger tem 20% OFF em todo o cardápio. A oferta é válida só nesta quarta-feira.

Além disso, o restaurante também tem 5% de cashback e pontos no plano fidelidade em seu site. A promoção é válida tanto para pedidos em delivery quanto consumo no local.

Endereço: Rua Paissandu, 924 - bairro Petrópolis

Horário de funcionamento: todos os dias, das 18h30min às 23h

Marreta Smash Burger

Especializado em smash burgers — os lanches com a carne mais fininha —, o Marreta Smash Burger também vai celebrar a data com um agrado para os clientes. Na compra de qualquer sanduíche do cardápio, de brinde vai uma Pepsi lata para acompanhar.

A promoção, porém, é válida só para quem for saborear o hambúrguer direto no restaurante.

Endereço: Rua Morom, 1158 - Centro

Horário de funcionamento: todos os dias, das 18h30min às 23h

The Burger House

Com hambúrgueres assados na brasa, a The Burger House aproveitou o dia para lançar um novo sabor no seu cardápio. O Catulover é especial para o Dia do Hambúrguer, e como o nome já adianta, tem como diferencial um disco de Catupiry empanado.

Além disso, quatro lanches estarão com preço promocional: Sensação, Toletão, Burger House e Melt Burger, todos por menos de R$ 33. Mas as unidades são limitadas, então a dica é fazer o pedido cedo.

Endereço: Avenida João Catapan, 706 – bairro Boqueirão

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 18h30min às 23h

Camaleão Daltônico

Nesta quarta-feira (28), todos os pedidos de hambúrguer feitos no Camaleão Daltônico saem em combo com batata-frita e Pepsi Black. A promoção vale tanto para delivery quanto para quem for comer no local.

A exceção são dois sabores que não ganham os acompanhamentos de graça, Lagartixa e Lagartchicken. O restaurante também é conhecido pelos smash burgers fininhos e saborosos.

Endereço: Rua General Prestes Guimarães, 645 - Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 18h30min às 23h

Dica bônus

Os aplicativos de delivery também estão com ações promocionais para comemorar o Dia do Hambúrguer e são uma boa opção para quem quer economizar em Passo Fundo.

No iFood, os usuários encontram desde entrega grátis até sanduíches com 10% de desconto e o "Festival Leve 2 Pague 1". As opções estão dentro da Semana do Hambúrguer e devem seguir nos próximos dias.

Já no Amo Ofertas, o destaque fica por conta dos combos promocionais com mais de 20% de desconto. São diferentes restaurantes e sabores de hambúrguer, acompanhados de bebida e batata-frita, inclusive em opções para toda a família: com dois e até quatro sanduíches.