De cachorro-quente tradicional a xis de 500g: lanches "raiz" de Passo Fundo surpreendem pela abundância de sabores

Lanches de rua estão disponíveis em diferentes pontos de Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Mesas e cadeiras na calçada, a chapa fritando os hambúrgueres, o pão sendo prensado e a cebola caramelizada: esse é o cenário que se repete em diferentes barracas de lanche de rua de Passo Fundo. A maioria começa a jornada de trabalho no final da tarde e, muitas vezes, se estende pela madrugada.

Em cada esquina há uma barraca diferente, um tempero único e uma história para contar. Por isso, GZH Passo Fundo foi às ruas para conhecer de perto o sabor e os personagens por trás da rotina culinária noturna de Passo Fundo.

Nas ruas, encontramos desde o cachorro-quente tradicional até xis burger de meio quilo. E cada ponto visitado revelou muito mais que um cardápio com diferentes opções: ali estão pessoas apaixonadas pelo que fazem — além daquele tempero único que só a comida de rua tem.

Speed Lanches

Ônibus está localizado na Avenida Brasil, próximo ao shopping Bella Città. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Há mais de 10 anos nas ruas de Passo Fundo, o Speed Lanches é um dos pontos tradicionais na cidade. Tudo começou em 2014, quando os sócios-proprietários Everton Luis Aires e Elaine Uberti decidiram abrir o empreendimento.

No início eles vendiam apenas cachorro-quente. Atualmente, além de mais de 10 tipos de hot dog como o Gaudério, Da Casa e o Dog Galinhão, o cardápio também conta com 22 opções de xis. Entre os mais pedidos estão o xis Costela, Magnífico — que leva cebola na Coca Cola —, Colonial, Tropical (com uma fatia de abacaxi na manteiga com canela e pimenta dedo de moça), Calabresa com Bacon e o Especial.

As maioneses que acompanham os lanches também são diferenciadas: enquanto o condimento do xis leva salsa e cebolinha, a do cachorro-quente é feita com orégano.

As receitas inusitadas foram pensadas por Everton. Depois de trabalhar por 28 anos na estrada como vendedor, ele decidiu focar no setor de alimentos.

— Fiz curso de gastronomia e aprendi que você não pode fazer um tempero que só você gosta, mas sim algo que todo mundo goste. Aprendi que muitos temperos não se misturam. Sempre que eu tenho alguma ideia de lanche novo faço o pessoal experimentar para ouvir diferentes opiniões, porque cada um gosta de uma coisa — explica o sócio proprietário.

Xis de calabresa com bacon está na lista dos lanches mais pedidos no local. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Com o passar dos anos, o empreendimento foi crescendo e passou de uma minivan para o famoso e conhecido ônibus próximo ao Bella Città Shopping, na Avenida Brasil. Com cerca de sete colaboradores, o Speed atende todos os dias a partir das 19h30min.

— Temos horário para estar aqui, mas não para sair. Existe uma outra cidade à noite em Passo Fundo, muito movimentada, seja de pessoas saindo do trabalho ou de festas durante a madrugada — disse Everton.

Speed Lanches

Horário de funcionamento : das 19h30min às 2h

: das 19h30min às 2h Endereço: Avenida Brasil, 485 — Centro.

Xis do Maurinho

Xis do Maurinho atende há 12 anos na Avenida Brasil. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Mesmo com estabelecimento fixo no bairro Nenê Graeff há 17 anos, o casal Rosângela Bersagui de Oliveira e Mauro Eberhartz da Silva decidiram abrir um trailer de lanches na Avenida Brasil em Passo Fundo.

O ponto, que iniciou em uma esquina próxima ao Instituto Educacional (IE), segue na mesma região desde 2013. Enquanto Mauro, responsável pelo nome do empreendimento, cuida da chapa, Rosângela toma conta da montagem dos lanches e da prensa.

Eles também contam com o auxílio de um ajudante para entregar os lanches aos consumidores que comem no local ou aguardam nos carros estacionados próximos ao trailer para levar para casa. Durante a semana, a produção chega a 70 xis por dia. Nas sextas, sábados e domingos o movimento aumenta, com uma produção de cerca de 120 lanches.

— Já estamos há 12 anos trabalhando no trailer. Fazemos (o xis) meio que de olhos fechados depois de tanto tempo — brinca Rosângela.

Além do xis Especial com maionese caseira, alface, tomate, hambúrguer, ovo, presunto e queijo, o xis Bacon, Strogonoff e o cachorro-quente tradicional também estão no topo da lista dos mais pedidos.

Rosângela e Mauro são os proprietários do espaço. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O casal preza por produtos de qualidade e diz que acrescenta uma dose de carinho no preparo dos lanches. Os ingredientes são sempre fieis à descrição do cardápio.

— O xis Filé, por exemplo, é com carne filé mignon. Às vezes é difícil encontrar isso nos lugares. O que está no cardápio a gente mantém. É tudo de qualidade — disse Rosângela.

O local também atrai clientes de outros bairros e até viajantes de passagem por Passo Fundo:

— Muitos vêm para Passo Fundo fazer uma consulta ou pessoas que viajam a trabalho também param para comer o lanche e acabam voltando. Tem gente que leva até para família — conta.

Xis do Maurinho

Horário de funcionamento: das 18h30min às 23h30min

das 18h30min às 23h30min Endereço: Avenida Brasil Oeste, 1737 — Boqueirão.

É o Dog

Trailer de lanches está localizado em frente ao Colégio Estadual Fagundes dos Reis desde 2020. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Localizado em frente ao Colégio Estadual Fagundes dos Reis, na Avenida Brasil, o trailer É o Dog nasceu do desejo da proprietária Ana Clara de Oliveira Padilha e do marido Édipo Padilha, de criar um ambiente familiar onde pudessem ter o próprio negócio.

— Queríamos um espaço onde as pessoas pudessem comer um lanche saboroso e se sentissem em casa. Também queríamos ter uma independência financeira. Eu já tinha trabalhado com lanches, mas meu esposo não entendia sobre o assunto porque trabalhava com obras. Apostamos tudo o que tínhamos e criamos o É o Dog — lembra Ana Clara.

No início, em 2020, o casal vendia apenas cachorro-quente. Com o tempo, além de trocarem a minivan por um trailer, passaram a oferecer o famoso xis e porções de batata frita. Entre todas as opções do cardápio, o mais pedido pelo público e que mais se destaca é o xis de meio quilo.

Xis de meio quilo conta com mais de 20 ingredientes. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A lista de ingredientes do lanche de 500g é extensa: maionese, ketchup, mostarda, barbecue, cheddar, catupiry, molho de alho, molho de pimenta, tomate, milho, ervilha, pepino, azeitona, cebola, pimentão, Doritos, orégano, tempero verde, ovo, presunto, queijo e alface.

O hot dog que dá nome ao empreendimento também é sucesso — e se destaca pela abundância de sabores. O lanche leva duas salsichas, molho de tomate, maionese, ketchup, mostarda, barbecue, cheddar, catupiry, alho, pimenta, tomate, milho, ervilha, pepino, azeitona, cebola, pimentão, Doritos, orégano, tempero verde, queijo ralado e batata palha.

É o Dog

Horário de funcionamento: das 19h à 1h

das 19h à 1h Endereço: Avenida Brasil Oeste, 1239 — Boqueirão.

Kão Delícia

Barraca de lanches está localizada no bairro Boqueirão há mais de dez anos. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Desde 2012, a barraca de lanches de Marcelo Telles faz parte do cotidiano dos moradores do bairro Boqueirão.

A experiência com a profissão iniciou quando, aos 15 anos, Telles trabalhou como auxiliar em outro trailer de xis e cachorro-quente da cidade. O dono do Kão Delícia chegou a se formar e atuar no ramo de prótese dentária, mas, depois do nascimento da primeira filha, decidiu investir em uma minivan para seguir com a venda dos lanches.

— No início eu conciliava, trabalhava no Kão Delícia de noite e no laboratório durante o dia. Fiquei um ano conciliando os dois empregos. Depois conseguimos uma boa clientela e acabei focando somente na barraca de lanches — lembra.

De segunda a segunda, Marcelo e três ajudantes atendem a clientela das 19h à meia-noite na Avenida Brasil. Atualmente, o xis é o tipo de lanche que mais sai.

Lanches mais pedidos são o xis Bacon e o xis Especial. Kão Delícia / Divulgação

O campeão de vendas é o xis Bacon, seguido do xis Especial que leva hambúrguer, ovo, presunto, queijo, milho, ervilha, maionese, ketchup, alface e tomate.

— Nós somos o lanche mais raiz. Faz tantos anos já que estamos aqui. É o lanche do tipo mais antigo mesmo — pontua Marcelo.

No total, o negócio chega a vender até 2,5 mil lanches por mês. O cachorro-quente também é a especialidade da casa. O mais pedido é o de strogonoff de carne.

Kão Delícia