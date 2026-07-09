Turnê internacional reúne sucessos de Elvis e ABBA em Passo Fundo

Banda Argentina traz para Passo Fundo os principais hits do grupo sueco ABBA. Los Kalas / Divulgação

Passo Fundo recebe no sábado (11), um espetáculo dedicado a dois dos nomes conhecidos da música mundial. A banda argentina Los Kalas traz ao Auditório do Colégio Notre Dame o show "Elvis & ABBA", que reúne sucessos das carreiras de Elvis Presley e do grupo sueco ABBA.

A apresentação integra uma turnê que já passou por outras cidades brasileiras e propõe uma viagem musical por décadas que ajudaram a marcar a história do rock e do pop internacional.

O espetáculo começa às 20h e combina música ao vivo, figurinos inspirados nos artistas homenageados e performances construídas a partir de momentos que marcaram suas trajetórias.

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Tributo ao ABBA abre a noite

A primeira parte da apresentação é dedicada ao repertório do ABBA. O grupo sueco alcançou projeção internacional nas décadas de 1970 e 1980 e segue entre os principais fenômenos da música pop mundial.

No palco, as interpretações ficam por conta de Carolina Barreto e Ilse Ferreira, que conduzem o público por músicas que continuam populares décadas após o lançamento.

Elvis Presley ganha espaço na segunda parte do espetáculo

Intérprete passará pelos principais sucessos do artista. Los Kalas / Divulgação

Após a homenagem ao ABBA, o espetáculo volta a atenção para Elvis Presley.

A interpretação é feita pelo artista argentino Juan Chetty, que apresenta diferentes fases da carreira do cantor norte-americano. O show inclui figurinos inspirados em apresentações históricas, banda ao vivo e repertório baseado nos principais sucessos do artista.

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