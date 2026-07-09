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Turnê internacional reúne sucessos de Elvis e ABBA em Passo Fundo

Espetáculo reúne sucessos que marcaram gerações e percorre diferentes fases das carreiras dos artistas

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