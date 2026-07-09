Turnê internacional reúne sucessos de Elvis e ABBA em Passo Fundo

Passo Fundo recebe no sábado (11), um espetáculo dedicado a dois dos nomes conhecidos da música mundial. A banda argentina Los Kalas traz ao Auditório do Colégio Notre Dame o show "Elvis & ABBA", que reúne sucessos das carreiras de Elvis Presley e do grupo sueco ABBA.
A apresentação integra uma turnê que já passou por outras cidades brasileiras e propõe uma viagem musical por décadas que ajudaram a marcar a história do rock e do pop internacional.
O espetáculo começa às 20h e combina música ao vivo, figurinos inspirados nos artistas homenageados e performances construídas a partir de momentos que marcaram suas trajetórias.
Tributo ao ABBA abre a noite
A primeira parte da apresentação é dedicada ao repertório do ABBA. O grupo sueco alcançou projeção internacional nas décadas de 1970 e 1980 e segue entre os principais fenômenos da música pop mundial.
No palco, as interpretações ficam por conta de Carolina Barreto e Ilse Ferreira, que conduzem o público por músicas que continuam populares décadas após o lançamento.
Elvis Presley ganha espaço na segunda parte do espetáculo
Após a homenagem ao ABBA, o espetáculo volta a atenção para Elvis Presley.
A interpretação é feita pelo artista argentino Juan Chetty, que apresenta diferentes fases da carreira do cantor norte-americano. O show inclui figurinos inspirados em apresentações históricas, banda ao vivo e repertório baseado nos principais sucessos do artista.
Serviço
- Espetáculo: Elvis & ABBA – Los Kalas (Argentina)
- Data: 11 de julho de 2026 (sábado)
- Abertura dos portões: 19h
- Início: 20h
- Local: Auditório do Colégio Notre Dame (Centro de Eventos)
- Cidade: Passo Fundo
- Ingressos: disponíveis pela plataforma Blueticket.