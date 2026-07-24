Tradicionalismo, apresentações artísticas e muita música movimentam Passo Fundo e região no final de semana

Enart contempla diferentes modalidades artísticas. Roger Gritti / Prefeitura de Erechim

Do tradicionalismo ao rock, a região norte do Estado conta com atrações culturais para todos os públicos nos próximos dias. Apresentações artísticas, feiras, shows e festivais movimentam a programação do final de semana, reunindo talentos e admiradores da música, da arte e da dança.

As mulheres terão protagonismo, com a Feira das Mulheres Negras Empreendedoras e o show “Rock Gaúcho na Voz Delas”. Além disso, a 4ª edição do Festival Canto Coral de Passo Fundo segue neste final de semana, reunindo coralistas e regentes de todo o país. Em Erechim, tradicionalistas se reúnem para o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (ENART) das categorias Pré-Mirim, Mirim e Juvenil.

Tradicionalismo

O Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (ENART) das categorias Pré-Mirim, Mirim e Juvenil ocorre desta sexta-feira (24) até o domingo (26), em Erechim, reunindo crianças e adolescentes de todo o Estado. O evento contempla as modalidades de danças tradicionais, chula, danças gaúchas de salão, declamação, gaita botão, gaita piano e intérprete solista vocal.

As fases classificatórias serão realizadas entre hoje e o sábado, já as competições finais serão no domingo.

Promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), por meio da 19ª Região Tradicionalista (RT), o evento tem entrada gratuita. A programação completa está disponível no site do MTG

Serviço:

O que: Enarts Pré-Mirim, Mirim e Juvenil

Enarts Pré-Mirim, Mirim e Juvenil Quando: de 24 a 26 de Julho

de 24 a 26 de Julho Horário: a partir das 8h

a partir das 8h Onde: Ginásio Poliesportivo Municipal Renan Carlos Agnolin; Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CEJA); Pirâmide do Ginásio Poliesportivo; e Auditórios 1 e 2 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Erechim.

Representatividade

No Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no sábado (25), Passo Fundo promove a Feira das Mulheres Negras Empreendedoras. Realizada no Espaço Cultural Timbre e Cia., a iniciativa reúne feira de produtos e serviços, além de programação artística e cultural, palestras, rodas de conversa e oficinas de dança afro.

De acordo com a Prefeitura de Passo Fundo, o evento busca ampliar a visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres negras empreendedoras, fortalecendo a geração de renda, a economia criativa e a representatividade.

Serviço:

O que: Feira das Mulheres Negras Empreendedoras

Feira das Mulheres Negras Empreendedoras Quando: 25 de julho

25 de julho Horário: das 13h às 22h

das 13h às 22h Onde: Espaço Cultural Timbre e Cia.

Interpretações de clássicos com protagonismo feminino

Dando continuidade à programação do Mês do Rock, o Sesc Carazinho e Sesc Passo Fundo promovem o show “Rock Gaúcho na Voz Delas”, nesta sexta e no sábado. As artistas Indira Castro, Camila Orsatto e Ju Penz apresentarão interpretações de clássicos do rock produzido no Rio Grande do Sul sob novas perspectivas, misturando diferentes influências.

Serviço

O que: “Rock Gaúcho na Voz Delas” - Carazinho

“Rock Gaúcho na Voz Delas” - Carazinho Quando: 24 de julho

24 de julho Horário: 20h

20h Onde: Sesc Carazinho

Sesc Carazinho O que: “Rock Gaúcho na Voz Delas” - Passo Fundo

“Rock Gaúcho na Voz Delas” - Passo Fundo Quando: 25 de julho

25 de julho Horário: 20h

20h Onde: Teatro do Sesc Passo Fundo

Apresentações gratuitas de canto coral

Apresentações de corais ocorrem todos os dias, a partir das 19h, na Capela do Colégio Marista Conceição. Associação Passo-Fundense de Corais / Divulgação

A 4ª edição do Festival Canto Coral de Passo Fundo teve inicio na segunda-feira (20) e segue até domingo (26). As apresentações de corais ocorrem todos os dias, a partir das 19h, na Capela do Colégio Marista Conceição.

O evento é gratuito, sem necessidade de reserva de ingressos. O público é convidado a levar um quilo de alimento não perecível para doação.

Serviço: