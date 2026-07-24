Cultura e Lazer

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Notícia

Tradicionalismo, apresentações artísticas e muita música movimentam Passo Fundo e região no final de semana

Atrações para todos os públicos são opções de entretenimento nos próximos dias

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Bruna Scheifler

Repórter

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