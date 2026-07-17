Piscinas termais, café colonial e trilhas: cinco destinos no norte do RS para fugir da rotina com a família neste inverno

Com a chegada do inverno, é comum que as famílias procurem programas para aproveitar o frio e os dias de descanso. No norte do Estado, parques, hotéis-fazenda, vinícolas e outras atrações oferecem opções para todas as idades, combinando lazer, contato com a natureza e gastronomia. Confira cinco destinos para curtir a estação em família:
Lagoa Parque Hotel
Em meio à natureza, o Lagoa Parque Hotel, em Lagoa Vermelha, é uma opção para quem busca descanso, lazer e conforto durante o inverno. Localizado às margens da BR-285, nos Campos de Cima da Serra, o empreendimento fica a cerca de 90 quilômetros de Passo Fundo e 70 quilômetros de Vacaria.
A estrutura oferece opções para toda a família, como piscina com água termal, quadras esportivas, academia, sala com lareira, trilha ecológica e uma mini fazendinha. O hotel também conta com restaurante próprio, máquina dispenser de vinhos em taça, espaço kids, sala de jogos e espaço para realização de eventos.
Serviço:
- Endereço: BR 285, Km 192 - CEP 95300-000 - Lagoa Vermelha - RS - Brasil
- Contato para informações: reservas@lagoaparquehotel.com.br +55 (54) 3196-9339 / +55 (54) 3101-0018
- O valor da diária para um quarto que acomoda até quatro pessoas é de R$ 368.
Machadinho Thermas Resort Spa
O Machadinho Thermas Resort Spa é um dos principais destinos de turismo termal da região norte. O espaço combina hospedagem, lazer, gastronomia e bem-estar em uma estrutura preparada para receber visitantes durante todo o ano.
Principais atrações do resort:
- Piscinas de águas termais naturais, internas e externas
- Spa com tratamentos de relaxamento e bem-estar
- Recreação monitorada para crianças, adolescentes e adultos;
- Atividades esportivas, como vôlei de areia, beach tennis, tênis, futebol e academia
- Boliche e sala de jogos
- Espaços infantis e áreas de convivência
- Bosques e áreas ao ar livre para caminhadas e descanso
- Gastronomia com café da manhã, almoço, café colonial e jantar
- Programação temática durante férias, feriados e datas comemorativas
O Machadinho Thermas Resort Spa é conhecida como o destino para famílias, casais e grupos que buscam aproveitar as águas termais, a natureza e uma programação diversificada em qualquer época do ano.
Serviço:
- Endereço: RS-442, KM 1,2, nº 1210 – Balneário, Machadinho – RS, 99880-000
- Contatos para informações: machadinhothermas@resorts.com.br / (55) 800 202 9000
- Os ingressos variam conforme o pacote e a época do ano, custando em média R$ 80,00 a R$ 180,00 a inteira.
Villa Trentin
A Villa Trentin, em Erechim, norte do Estado, é um complexo de turismo, gastronomia e eventos que proporciona uma experiência inspirada nas tradições italianas. O local reúne restaurante, café colonial, jardins e espaços para passeios, além de estrutura para eventos sociais e corporativos.
Os visitantes podem desfrutar de refeições típicas gaúchas preparadas com ingredientes artesanais e produtos da própria marca, visitar pontos religiosos e adquirir souvenires e produtos coloniais, tornando a visita uma combinação de lazer, cultura e boa gastronomia.
Atividades:
- Café Colonial
- Almoço na Cantina Trentin
- Jantar Italiano
- Garden Bar
- Passeio pelos jardins
- Santuário da Santa Cruz
- Gruta Nossa Senhora de Lourdes
- Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima
- Loja de produtos artesanais e souvenires
- Turismo gastronômico
- Turismo religioso
Serviço
- Endereço: RS-420, km 6, Vale do Dourado, Erechim
- Telefone: Para consultar os valores e as condições disponíveis: (54) 99922-8151
Tropeiro Camponez
Para quem deseja aproveitar momentos de lazer sem sair de Passo Fundo, a Fazenda Tropeiro Camponez é uma ótima alternativa.
Localizada às margens da BR-285, no interior do município, a propriedade recebe visitantes desde 1999, quando iniciou suas atividades turísticas por meio de um projeto desenvolvido em parceria com estudantes da área de turismo.
Entre as atrações oferecidas estão passeios a cavalo, trilhas em meio à natureza e visitas aos marcos da Batalha do Pulador, episódio marcante da Revolução Federalista ocorrido em 1894.
Atividades:
- Passeios a cavalo
- Trilhas em meio à natureza
- Hospedagem
- Piqueniques (cesta para até quatro pessoas, por R$ 150, com cuca, pão de milho, salame, queijo, bolo de cenoura, suco de laranja e outros itens)
As visitas acontecem exclusivamente mediante reserva, com opções de permanência durante um turno ou o dia inteiro, podendo incluir alimentação.
Serviço:
- Endereço: BR-285, km 307, interior de Passo Fundo
- Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h
- Telefone: (54) 99612-6432
- O atendimento ao público é feito somente por meio de reservas, com opções que variam entre um dia inteiro na fazenda ou apenas um turno, com ou sem alimentação inclusa.
Vale das Flores
O Vale das Flores tem em seu roteiro Os Cinco Tesouros do Vale do Rio Bonito, localizado no interior de Sertão, próximo a Passo Fundo.
Quem estiver disposto a participar, irá percorrer um percurso de cerca de 11 quilômetros por cinco propriedades rurais. Criada pelos próprios moradores, a iniciativa busca valorizar o turismo rural, a cultura local, a gastronomia e o contato com a natureza, proporcionando aos visitantes uma experiência autêntica da vida no campo.
Atividades oferecidas
- Visitação a cinco propriedades rurais ao longo do Vale do Rio Bonito
- Participação na colheita de uvas na propriedade Alma Chucra
- Visita à agroindústria familiar com produção de queijo colonial e doce de leite caseiro
- Conhecimento da produção artesanal de melado, rapadura e doces de cana no Sítio Porteira Branca
- Caminhada por trilha até uma cachoeira na propriedade Rancho do Rio Bonito
- Conhecimento da história do antigo moinho da família Mecca, contada durante a trilha
- Experiências de turismo rural com foco em gastronomia, memória, natureza e vivências no campo
Endereço:
- Localizado no interior do município de Sertão, no Rio Grande do Sul, a cerca de 40 km de Passo Fundo - 99170-000
- Almoço: valor médio de R$ 80,00.
- Piquenique: valor médio de R$ 130,00
Visitas agendadas
O passeio completo pode ser de meio turno ou um dia inteiro. Os agendamentos são feitos pelo telefone (54) 9 9677-2201.
Outras informações também podem ser conferidas através das redes sociais do roteiro (@valedoriobonito).