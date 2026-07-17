Piscinas termais, café colonial e trilhas: cinco destinos no norte do RS para fugir da rotina com a família neste inverno

Em meio à natureza, o Lagoa Parque Hotel, em Lagoa Vermelha, é uma opção para quem busca descanso, lazer e conforto durante o inverno. Lagoa Parque Hotel / Divulgação

Com a chegada do inverno, é comum que as famílias procurem programas para aproveitar o frio e os dias de descanso. No norte do Estado, parques, hotéis-fazenda, vinícolas e outras atrações oferecem opções para todas as idades, combinando lazer, contato com a natureza e gastronomia. Confira cinco destinos para curtir a estação em família:

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Lagoa Parque Hotel

Em meio à natureza, o Lagoa Parque Hotel, em Lagoa Vermelha, é uma opção para quem busca descanso, lazer e conforto durante o inverno. Localizado às margens da BR-285, nos Campos de Cima da Serra, o empreendimento fica a cerca de 90 quilômetros de Passo Fundo e 70 quilômetros de Vacaria.

A estrutura oferece opções para toda a família, como piscina com água termal, quadras esportivas, academia, sala com lareira, trilha ecológica e uma mini fazendinha. O hotel também conta com restaurante próprio, máquina dispenser de vinhos em taça, espaço kids, sala de jogos e espaço para realização de eventos.

Serviço:

Endereço: BR 285, Km 192 - CEP 95300-000 - Lagoa Vermelha - RS - Brasil

BR 285, Km 192 - CEP 95300-000 - Lagoa Vermelha - RS - Brasil Contato para informações: reservas@lagoaparquehotel.com.br +55 (54) 3196-9339 / +55 (54) 3101-0018

reservas@lagoaparquehotel.com.br +55 (54) 3196-9339 / +55 (54) 3101-0018 O valor da diária para um quarto que acomoda até quatro pessoas é de R$ 368.

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Machadinho Thermas Resort Spa

O Machadinho Thermas Resort Spa é um dos principais destinos de turismo termal da região norte. O espaço combina hospedagem, lazer, gastronomia e bem-estar em uma estrutura preparada para receber visitantes durante todo o ano.

Principais atrações do resort:

Piscinas de águas termais naturais, internas e externas

Spa com tratamentos de relaxamento e bem-estar

Recreação monitorada para crianças, adolescentes e adultos;

Atividades esportivas, como vôlei de areia, beach tennis, tênis, futebol e academia

Boliche e sala de jogos

Espaços infantis e áreas de convivência

Bosques e áreas ao ar livre para caminhadas e descanso

Gastronomia com café da manhã, almoço, café colonial e jantar

Programação temática durante férias, feriados e datas comemorativas

O Machadinho Thermas Resort Spa é conhecida como o destino para famílias, casais e grupos que buscam aproveitar as águas termais, a natureza e uma programação diversificada em qualquer época do ano.

Serviço:

Endereço: RS-442, KM 1,2, nº 1210 – Balneário, Machadinho – RS, 99880-000

RS-442, KM 1,2, nº 1210 – Balneário, Machadinho – RS, 99880-000 Contatos para informações: machadinhothermas@resorts.com.br / (55) 800 202 9000

machadinhothermas@resorts.com.br / (55) 800 202 9000 Os ingressos variam conforme o pacote e a época do ano, custando em média R$ 80,00 a R$ 180,00 a inteira.

Villa Trentin

A Villa Trentin, em Erechim, norte do Estado, é um complexo de turismo, gastronomia e eventos que proporciona uma experiência inspirada nas tradições italianas. O local reúne restaurante, café colonial, jardins e espaços para passeios, além de estrutura para eventos sociais e corporativos.

Os visitantes podem desfrutar de refeições típicas gaúchas preparadas com ingredientes artesanais e produtos da própria marca, visitar pontos religiosos e adquirir souvenires e produtos coloniais, tornando a visita uma combinação de lazer, cultura e boa gastronomia.

Atividades:

Café Colonial

Almoço na Cantina Trentin

Jantar Italiano

Garden Bar

Passeio pelos jardins

Santuário da Santa Cruz

Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima

Loja de produtos artesanais e souvenires

Turismo gastronômico

Turismo religioso

Serviço

Endereço: RS-420, km 6, Vale do Dourado, Erechim

RS-420, km 6, Vale do Dourado, Erechim Telefone: Para consultar os valores e as condições disponíveis: (54) 99922-8151

Tropeiro Camponez

Para quem deseja aproveitar momentos de lazer sem sair de Passo Fundo, a Fazenda Tropeiro Camponez é uma ótima alternativa.

Localizada às margens da BR-285, no interior do município, a propriedade recebe visitantes desde 1999, quando iniciou suas atividades turísticas por meio de um projeto desenvolvido em parceria com estudantes da área de turismo.

Entre as atrações oferecidas estão passeios a cavalo, trilhas em meio à natureza e visitas aos marcos da Batalha do Pulador, episódio marcante da Revolução Federalista ocorrido em 1894.

Atividades:

Passeios a cavalo

Trilhas em meio à natureza

Hospedagem

Piqueniques (cesta para até quatro pessoas, por R$ 150, com cuca, pão de milho, salame, queijo, bolo de cenoura, suco de laranja e outros itens)

As visitas acontecem exclusivamente mediante reserva, com opções de permanência durante um turno ou o dia inteiro, podendo incluir alimentação.

Serviço:

Endereço: BR-285, km 307, interior de Passo Fundo

BR-285, km 307, interior de Passo Fundo Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h

terça a domingo, das 9h às 18h Telefone: (54) 99612-6432

(54) 99612-6432 O atendimento ao público é feito somente por meio de reservas, com opções que variam entre um dia inteiro na fazenda ou apenas um turno, com ou sem alimentação inclusa.

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Vale das Flores

O Vale das Flores tem em seu roteiro Os Cinco Tesouros do Vale do Rio Bonito, localizado no interior de Sertão, próximo a Passo Fundo.

Quem estiver disposto a participar, irá percorrer um percurso de cerca de 11 quilômetros por cinco propriedades rurais. Criada pelos próprios moradores, a iniciativa busca valorizar o turismo rural, a cultura local, a gastronomia e o contato com a natureza, proporcionando aos visitantes uma experiência autêntica da vida no campo.

Atividades oferecidas

Visitação a cinco propriedades rurais ao longo do Vale do Rio Bonito

Participação na colheita de uvas na propriedade Alma Chucra

Visita à agroindústria familiar com produção de queijo colonial e doce de leite caseiro

Conhecimento da produção artesanal de melado, rapadura e doces de cana no Sítio Porteira Branca

Caminhada por trilha até uma cachoeira na propriedade Rancho do Rio Bonito

Conhecimento da história do antigo moinho da família Mecca, contada durante a trilha

Experiências de turismo rural com foco em gastronomia, memória, natureza e vivências no campo



Endereço:

Localizado no interior do município de Sertão , no Rio Grande do Sul, a cerca de 40 km de Passo Fundo - 99170-000

, no Rio Grande do Sul, a cerca de 40 km de Passo Fundo - 99170-000 Almoço: valor médio de R$ 80,00.

Piquenique: valor médio de R$ 130,00

Visitas agendadas

O passeio completo pode ser de meio turno ou um dia inteiro. Os agendamentos são feitos pelo telefone (54) 9 9677-2201.