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Piscinas termais, café colonial e trilhas: cinco destinos no norte do RS para fugir da rotina com a família neste inverno

De passeios em meio à natureza a experiências gastronômicas, a região oferece opções para aproveitar o frio e os dias de descanso em família

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Amanda de Andrade

Repórter

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