Oswaldir & Amigos, meia maratona e exposição de fotografias: veja o que fazer em Passo Fundo neste fim de semana

A agenda destaca eventos distribuídos por diversos pontos da cidade, com programação voltada ao lazer e à cultura. Exposição Cidade,Cor e Ambiente / Divulgação

O primeiro fim de semana de agosto terá opções para quem pretende aproveitar a programação cultural e de lazer em Passo Fundo, no norte do Estado. Entre sábado (1º) e domingo (2), a cidade recebe corridas comemorativas pelos 169 anos do município, campeonato de tiro de laço, show infantil, apresentação musical e uma exposição fotográfica aberta ao público.

Programação:

Sábado (1º):

6h | Rústica Passo Fundo 169 Anos

A largada e chegada do evento ocorrem em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto. SESC / Divulgação

As comemorações do aniversário do município começam cedo com a Rústica Passo Fundo 169 Anos. A largada e a chegada ocorrem em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.

A largada e a chegada ocorrem em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.

10h | Abertura da Semana do Município

A Comunidade de São Roque recebe a cerimônia de abertura da Semana do Município, que também contará com a inauguração de uma obra. O evento será realizado no salão comunitário.

4ºCampeonato de Inverno – 1ª Microrregião de Tiro de Laço | Parque de Rodeios

Das 9h às 22h (dia 1º) e das 8h às 19h (dia 2).

Passo Fundo recebe final do 4º Campeonato de Inverno da 1ª Microrregião de Tiro de Laço. Diogo Zanatta / Especial

O Parque de Rodeios recebe o 4º Campeonato de Inverno da 1ª Microrregião de Tiro de Laço no sábado (01) e (02) domingo , reunindo competidores e público ao longo de todo o dia.

Domingo (2):

6h | Meia Maratona Passo Fundo 169 Anos

Os atletas vão às ruas para a Meia Maratona Passo Fundo 169 Anos. Assim como a rústica, a prova terá largada e chegada em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.

16h | Show infantil no Bella Città

A atração promete brincadeiras, interação e momentos de diversão para crianças e famílias. Bella Città Shopping Center / Divulgação

A programação de férias do Bella Città Shopping Center terá um mega show infantil com personagens da Tripularte, na praça de alimentação do segundo andar. A atração promete brincadeiras, interação e momentos de diversão para crianças e famílias.

15h | Oswaldir & Amigos na Gare

O show tem inicio às 15h no Parque da Gare. PMPF,Sesc Passo Fundo / Reprodução Redes Sociais

O Parque da Gare recebe o show de Oswaldir & Amigos, um show nacional Pampa e sertão, com a participação do grande cantor e compositor Joel Marques.

Exposição aberta:

Quarta e sexta-feira: 13h30 às 17h | Sábados e domingos: 16h às 19h

A Galeria Estação da Arte segue com a exposição “Cidade, Cor e Ambiente”, que apresenta fotografias e propõe um novo olhar sobre a paisagem urbana de Passo Fundo. A mostra reúne imagens que destacam detalhes da cidade, muitas vezes despercebidos, e incentiva uma observação mais atenta do espaço urbano.

Também é possível agendar visitas em outros horários pelo telefone (54) 98118-0060.