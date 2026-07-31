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Oswaldir & Amigos, meia maratona e exposição de fotografias: veja o que fazer em Passo Fundo neste fim de semana

Programação gratuita entre sábado (1º) e domingo (02) reúne atrações esportivas, culturais e de lazer para diferentes públicos

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Amanda de Andrade

Repórter

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