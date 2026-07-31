Oswaldir & Amigos, meia maratona e exposição de fotografias: veja o que fazer em Passo Fundo neste fim de semana

O primeiro fim de semana de agosto terá opções para quem pretende aproveitar a programação cultural e de lazer em Passo Fundo, no norte do Estado. Entre sábado (1º) e domingo (2), a cidade recebe corridas comemorativas pelos 169 anos do município, campeonato de tiro de laço, show infantil, apresentação musical e uma exposição fotográfica aberta ao público.
Programação:
Sábado (1º):
6h | Rústica Passo Fundo 169 Anos
As comemorações do aniversário do município começam cedo com a Rústica Passo Fundo 169 Anos. A largada e a chegada ocorrem em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.
A largada e a chegada ocorrem em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.
10h | Abertura da Semana do Município
A Comunidade de São Roque recebe a cerimônia de abertura da Semana do Município, que também contará com a inauguração de uma obra. O evento será realizado no salão comunitário.
4ºCampeonato de Inverno – 1ª Microrregião de Tiro de Laço | Parque de Rodeios
Das 9h às 22h (dia 1º) e das 8h às 19h (dia 2).
O Parque de Rodeios recebe o 4º Campeonato de Inverno da 1ª Microrregião de Tiro de Laço no sábado (01) e (02) domingo , reunindo competidores e público ao longo de todo o dia.
Domingo (2):
6h | Meia Maratona Passo Fundo 169 Anos
Os atletas vão às ruas para a Meia Maratona Passo Fundo 169 Anos. Assim como a rústica, a prova terá largada e chegada em frente ao Espaço Roseli Doleski Preto.
16h | Show infantil no Bella Città
A programação de férias do Bella Città Shopping Center terá um mega show infantil com personagens da Tripularte, na praça de alimentação do segundo andar. A atração promete brincadeiras, interação e momentos de diversão para crianças e famílias.
15h | Oswaldir & Amigos na Gare
O Parque da Gare recebe o show de Oswaldir & Amigos, um show nacional Pampa e sertão, com a participação do grande cantor e compositor Joel Marques.
Exposição aberta:
Quarta e sexta-feira: 13h30 às 17h | Sábados e domingos: 16h às 19h
A Galeria Estação da Arte segue com a exposição “Cidade, Cor e Ambiente”, que apresenta fotografias e propõe um novo olhar sobre a paisagem urbana de Passo Fundo. A mostra reúne imagens que destacam detalhes da cidade, muitas vezes despercebidos, e incentiva uma observação mais atenta do espaço urbano.
Também é possível agendar visitas em outros horários pelo telefone (54) 98118-0060.
Todas as atrações da programação têm entrada gratuita.