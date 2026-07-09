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Grupo de teatro de Machadinho reúne comunidade em celebração de aniversário de 20 anos

Programação inclui espetáculos, oficinas, visitas guiadas e seminário voltado a artistas e gestores culturais

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Emerson Carniel

Repórter

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