Grupo de teatro de Machadinho reúne comunidade em celebração de aniversário de 20 anos

Ao longo dos 20 anos, diversas apresentações foram realizadas. Aldeia Teatral / Divulgação

Há duas décadas, um projeto cultural criado em Machadinho, no norte do Estado, utiliza o teatro como ferramenta de formação, convivência e valorização da cultura regional. Para marcar os 20 anos de atividades, a Aldeia Teatral promove uma programação gratuita que reúne espetáculos, oficinas, visitas guiadas e atividades voltadas à comunidade.

Reconhecida pelo trabalho de formação de atores e pela produção de espetáculos inspirados no cotidiano da região, a escola atende alunos de cinco municípios e mantém um elenco com 25 integrantes.

Ao longo de sua trajetória, o grupo produziu diversos espetáculos e consolidou um espaço dedicado às artes cênicas no interior gaúcho.

Para o diretor e escritor Airton Fabro, um dos principais objetivos da iniciativa sempre foi utilizar a arte como instrumento de reflexão sobre a realidade vivida pela comunidade.

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— Mostrar a cena do cotidiano regional é muito importante para a reflexão da comunidade e para a formação das pessoas por meio da cultura e da arte — afirma.

Estrutura ampliada para receber o público

Como parte das comemorações, a sede da Aldeia Teatral passou por uma reestruturação. O espaço agora tem capacidade para receber até 70 espectadores.

A programação comemorativa inclui apresentações teatrais, oficinas de formação, visitas ao espaço cultural e um seminário de gestão teatral voltado a profissionais e estudantes da área.

Segundo Fabro, a proposta da escola sempre foi construir um ambiente em que a arte pudesse aproximar as pessoas e estimular o pensamento coletivo.

— A gente imaginava criar uma comunidade onde esse grupo pudesse produzir arte e provocar reflexões sobre questões presentes na sociedade. Ao mesmo tempo, o teatro também é entretenimento e buscamos levar essa energia para cada espetáculo apresentado — destaca.

Entre os convidados da programação está o diretor e professor de teatro André Carreira, que participará das atividades promovidas pela escola.

Para ele, o teatro desempenha papel importante na formação humana, especialmente entre os jovens.

— Vale a pena investir em um teatro que seja um espaço onde se possa existir com sinceridade, liberdade e coragem. Acima de tudo, o teatro é um ambiente que acolhe a diversidade — afirma.

As atividades comemorativas seguem até domingo (12) na sede da Aldeia Teatral, localizada na Avenida Independência, nº 177, em Machadinho.