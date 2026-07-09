Grupo de teatro de Machadinho reúne comunidade em celebração de aniversário de 20 anos

Há duas décadas, um projeto cultural criado em Machadinho, no norte do Estado, utiliza o teatro como ferramenta de formação, convivência e valorização da cultura regional. Para marcar os 20 anos de atividades, a Aldeia Teatral promove uma programação gratuita que reúne espetáculos, oficinas, visitas guiadas e atividades voltadas à comunidade.
Reconhecida pelo trabalho de formação de atores e pela produção de espetáculos inspirados no cotidiano da região, a escola atende alunos de cinco municípios e mantém um elenco com 25 integrantes.
Ao longo de sua trajetória, o grupo produziu diversos espetáculos e consolidou um espaço dedicado às artes cênicas no interior gaúcho.
Para o diretor e escritor Airton Fabro, um dos principais objetivos da iniciativa sempre foi utilizar a arte como instrumento de reflexão sobre a realidade vivida pela comunidade.
— Mostrar a cena do cotidiano regional é muito importante para a reflexão da comunidade e para a formação das pessoas por meio da cultura e da arte — afirma.
Estrutura ampliada para receber o público
Como parte das comemorações, a sede da Aldeia Teatral passou por uma reestruturação. O espaço agora tem capacidade para receber até 70 espectadores.
A programação comemorativa inclui apresentações teatrais, oficinas de formação, visitas ao espaço cultural e um seminário de gestão teatral voltado a profissionais e estudantes da área.
Segundo Fabro, a proposta da escola sempre foi construir um ambiente em que a arte pudesse aproximar as pessoas e estimular o pensamento coletivo.
— A gente imaginava criar uma comunidade onde esse grupo pudesse produzir arte e provocar reflexões sobre questões presentes na sociedade. Ao mesmo tempo, o teatro também é entretenimento e buscamos levar essa energia para cada espetáculo apresentado — destaca.
Entre os convidados da programação está o diretor e professor de teatro André Carreira, que participará das atividades promovidas pela escola.
Para ele, o teatro desempenha papel importante na formação humana, especialmente entre os jovens.
— Vale a pena investir em um teatro que seja um espaço onde se possa existir com sinceridade, liberdade e coragem. Acima de tudo, o teatro é um ambiente que acolhe a diversidade — afirma.
As atividades comemorativas seguem até domingo (12) na sede da Aldeia Teatral, localizada na Avenida Independência, nº 177, em Machadinho.
Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.