Cultura e Lazer

Igualdade racial
Notícia

Feira reúne empreendedoras negras e transforma Passo Fundo em vitrine de talentos e negócios

Segunda edição da feira quer ampliar visibilidade de mulheres negras e fortalecer redes de apoio

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Amanda de Andrade

Repórter

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