Feira reúne empreendedoras negras e transforma Passo Fundo em vitrine de talentos e negócios

A segunda edição da Feira das Mulheres Negras Empreendedoras acontece neste sábado (25), em Passo Fundo, no norte do Estado. Realizada pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, o evento ocorre das 13h às 22h, no Espaço Cultural Timbre e Cia, e integra as atividades do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e do Dia Nacional de Tereza de Benguela.

A programação reúne exposição de produtos e serviços, além de palestra, roda de conversa, oficina de dança afro e apresentações artísticas e musicais. A participação é aberta à comunidade.

No Brasil, o dia também homenageia Tereza de Benguela, líder quilombola do século XVIII reconhecida como símbolo de resistência.

Segundo a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial, Mara Cavalheiro, a feira busca ampliar a visibilidade do trabalho desenvolvido por mulheres negras e fortalecer sua autonomia econômica.

— É um espaço de reconhecimento, acolhimento e fortalecimento da autonomia econômica. Essas mulheres mostram que seus negócios são fontes de inovação, sustento e legado — destaca.

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De acordo com a coordenadora, o evento também colabora para a ampliação da representatividade das mulheres negras no município ao incentivar a troca de experiências e fortalecer redes de apoio.

Criada em 1992, durante o 1º Encontro de Mulheres Negras da América Latina e do Caribe, na República Dominicana, a data simboliza a luta contra o racismo, a discriminação e as desigualdades enfrentadas pelas mulheres negras.

Conforme Mara, realizar a feira nesta data reforça esse significado histórico e amplia o debate sobre igualdade racial.

— Valorizar esses empreendimentos é também fortalecer a representatividade e construir uma sociedade mais justa e inclusiva — afirma.