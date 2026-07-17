Agenda cheia: confira opções de lazer, cultura e entretenimento para Passo Fundo e região

Os próximos dias serão de intensa movimentação cultural no norte do Estado. A região recebe eventos que contemplam diferentes públicos e interesses, reunindo iniciativas voltadas à música, ao empreendedorismo criativo, à moda sustentável e à reflexão sobre temas que marcaram a história recente do Rio Grande do Sul.

Da possibilidade de garimpar peças exclusivas em brechós e feiras criativas ao contato com a cena do rock e com registros fotográficos das enchentes que atingiram o Estado, a programação oferece oportunidades para quem deseja aproveitar o período com experiências culturais diversificadas.

Brechós, economia criativa e atrações para toda a família

Feira será realizada no sábado (18) e no domingo (19). Rebecca Mistura / Agencia RBS

Nos dias 18 e 19 de julho, o 41º Brechó de Garagem e a 16ª Feira Criativa promovem o Festival de Inverno, no CTG Eduardo Müller, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo.

Com entrada gratuita, o evento foi pensado para valorizar a moda circular, o empreendedorismo local e a economia criativa. A programação reúne expositores de brechós, artesãos e marcas autorais, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer produtos diferenciados e incentivar pequenos negócios da região.

Além dos espaços de compras e exposição, o festival contará com desfile de moda, música ao vivo, praça de alimentação, cantinho do chimarrão, espaço kids gratuito e estrutura pet friendly.

A proposta é criar um ambiente acolhedor para que visitantes possam passear sem pressa, descobrir novos empreendedores e aproveitar momentos de lazer em família.

Para não perder

Data: 18 e 19 de julho

Horário: das 10h às 17h

Local: CTG Eduardo Müller

Endereço: Rua Tônico Silva, 716, Bairro Boqueirão

Entrada gratuita

Mês do Rock segue com programação cultural

Programação voltada ao estilo musical segue até o final do mês. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

O rock também segue com espaço garantido na agenda cultural da cidade. Promovido pelo Sesc, o Mês do Rock desenvolve desde o inicio do mês uma programação especial, reunindo shows, oficinas, cinema e atividades formativas.

Entre as atrações previstas para os próximos dias está a apresentação da banda The Evolution Trio, marcada para o sábado (18). O show integra a programação do projeto, que tem como proposta celebrar a cultura do rock e ampliar o acesso a atividades culturais durante todo o mês.

Exposição convida à reflexão sobre memória e mudanças climáticas

Exposição segue até o final de agosto. Diogo Zanatta / Divulgação

Outra atração em cartaz é a exposição "Além da Enchente", do fotógrafo e repórter fotográfico Diogo Zanatta, disponível para visitação no prédio da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF), ela segue até o final de agosto.

A mostra reúne fotografias produzidas durante a cobertura jornalística das enchentes que atingiram o Estado em 2024 e propõe um olhar sobre os impactos provocados pelo desastre.

Com curadoria do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, a exposição permanecerá aberta ao público até meados de agosto, oferecendo uma oportunidade para que visitantes conheçam registros marcantes de um dos períodos mais desafiadores vividos recentemente pelo Estado.

4ª edição da Festa da Colônia

Evento contará com a presença da 1ª Embaixatriz da Festa na Colônia, Priscila Variani Conteratto. Prefeitura de Casca / Divulgação

A festa ocorre entre sexta (17), sábado (18) e domingo (19), no Distrito de Evangelista e na Linha 30 Pinzetta, interior de Casca, com atividades voltadas à cultura, religiosidade, gastronomia e tradições da comunidade.

A programação começa com encontros institucionais e culturais. Entre as atividades estão a reunião de prefeitos da AMPLA, o encontro de corais e o tradicional Filó das Etnias, que será animado por Alberi e Banda Dimensão.

No sábado (18), os destaques são o desfile temático e a abertura oficial do evento. Ao longo do dia também acontecem a gincana colonial, apresentações culturais e o show com Maróstica e Grupo Passiones, com entrada gratuita para o público.

Já no domingo (19), as atividades iniciam pela manhã com a Corrida Ativa Run na Colônia e a Caminhada da Fé em homenagem ao Frei Salvador. A programação segue com café da manhã partilhado, missa e almoço de capela. À tarde, ocorre a final da gincana colonial e uma tarde dançante com animação de bandas.