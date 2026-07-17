Cultura e Lazer

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Agenda cheia: confira opções de lazer, cultura e entretenimento para Passo Fundo e região

Cidade recebe atrações gratuitas que unem música, arte, moda circular, empreendedorismo e memória

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